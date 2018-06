Výbor nedal doporučení k návrhu SPD zvýšit odpovědnost úředníků

Pro kladné stanovisko, které by doporučilo Sněmovně návrh schválit, hlasoval jediný člen výboru, Jan Hrnčíř ze SPD. Ostatní poslanci se zdrželi. Vláda s návrhem již dříve vyslovila nesouhlas.

Zástupce předkladatelů a předseda SPD Tomio Okamura v prvním čtení řekl, že tato problematika je již legislativně upravena, podle něj však málo viditelným a nejednoznačným způsobem, který dává mnoho prostoru ke spekulacím a neefektivitě při vymáhání náhrady škody. Na nutnost upřesnění navrhované povinnosti ukazuje podle Okamury řada kauz z minulosti, které řeší Nejvyšší kontrolní úřad nebo policie a u nichž nebyla možnost určit odpovědnost jednotlivých osob.

Náměstek ministryně financí Ondřej Landa na dnešním jednání výboru řekl, že stanovisko jeho úřadu je stejné jako negativní stanovisko vlády a dosud nezaznělo nic, co by ho mělo změnit. „Z našeho pohledu je úprava hospodaření státu dostatečná, je dokonce přísnější, než by garantoval ten standard řádného hospodáře,“ řekl. Navrhovaný standard je podle něj nekoncepční.

Vláda ve svém nesouhlasném stanovisku argumentovala tím, že navrhovaná právní úprava se jeví jako nadbytečná, neboť vymezení nezbytných povinností při hospodaření s majetkem státu je zákonem upraveno dostatečně, jednoznačně a přehledně. Vládní legislativci navíc upozornili na nejasný vztah navrhovaného spravování majetku s péčí řádného hospodáře k nynější zákonné povinnosti starat se o něj s odbornou péčí.

Obdobnou snahu zamítla Sněmovna v minulém volebním období už v úvodním kole. Zavedení pojmu péče řádného hospodáře do zákona prosazoval Úsvit, když jej vedl ještě Okamura. Tehdejší vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL označila návrh za nadbytečný a duplicitní.

