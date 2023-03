Z USA: V ruských ozbrojených silách se zatýkalo

reklama

Válka na Ukrajině dnes trvá 400 dní. Washingtonský Institut pro studium války upozornil, že se na společném jednání sešli ruský a íránský ministr zahraničí, „aby přezkoumali dohody o strategické a dlouhodobé spolupráci“, které pravděpodobně posílí vztahy Ruska a Íránu.

Z USA zaznívá varování, že přibývající kontakty mezi Ruskem – Čínou a Íránem mohou do budoucna znamenat velký problém. „Nenazval bych to skutečným plnohodnotným spojenectvím v pravém slova smyslu, ale vidíme, že se sbližují, a to je znepokojivé,“ řekl předseda sboru náčelníků štábů USA generál Mark Milley. „A pak... Írán je třetí. Takže tyto tři země dohromady budou podle mého názoru problematické ještě mnoho let, zejména Rusko a Čína kvůli svým schopnostem.“

Na jeho slova upozornila CNN.

Mezitím se v samotném Rusku zatýká kvůli korupci.

„Ruské úřady 29. března zatkly šéfa námořního oddělení Ruské národní gardy (Rosgvardie) plukovníka Sergeje Volkova kvůli obvinění z korupce v souvislosti s prodejem nekvalitních radarových systémů za značně nadsazené ceny, Ruská federální bezpečnostní služba (FSB) a Rosgvardie nedávno zahájily trestní řízení proti zástupci velitele Centrálního okresu Rosgvardie, který byl 20. března obviněn z korupce. Trestní řízení je pozoruhodné, protože velitelé konvenčních ruských sil nebyli vyhozeni, natož aby byli zatčeni. … Je vysoce nepravděpodobné, že by korupce v Rosgvardii byla výraznější než v konvenčních ruských ozbrojených silách. Rosgvardia zahrnuje prvky odpovědné za bezpečnost uvnitř Ruska. Pravděpodobně věnuje velmi velkou pozornost spolehlivosti a loajalitě některých zaměstnanců Rosgvardie,“ uvedl institut.

Vysokoškolská studentka Olesja Krivcovová, které hrozilo několik let vězení za příspěvky o válce na Ukrajině. Nevyjadřovala se v nich nijak ostře, ale úřady si jí podle jejího názoru všimli jako vysokoškolské reprezentantky jistého názoru, který se mezi vysokoškoláky na ruských sociálních sítích objevuje častěji.

„Nyní je v Litvě a na seznamu nejhledanějších zločinců Moskvy, tiše mluvící, drobná dvacetiletá dívka ze severozápadní ruské Archangelské oblasti. Je nepravděpodobné, že by byla padouchem. Zdá se však, že si ji ruské úřady od počátku vytipovaly k přísnému potrestání,“ napsala k tématu americká zpravodajská stanice CNN. V lednu byla dívka umístěna do domácího vězení, ale podařilo se jí z Ruska uniknout.

Pokud jde o situaci na bojišti. Podle předsedy sboru náčelníků štábů USA generála Marka Milleyho se nejtvrdší boje stále vedou u Bachmutu. Podle generála zde bojovalo a bojuje na 6 tisíc profesionálních žoldnéřů a dalších 20 až 30 tisíc rekrutů nabraných ve věznicích.

„Ukrajinci provádějí velmi účinnou plošnou obranu, která se Rusům ukazuje jako velmi nákladná. Za posledních asi 20, 21 dní Rusové v Bachmutu a jeho okolí vůbec nepokročili,“ řekl. „Takže pro Rusy jsou to jatka. V okolí Bachmutu dostávají na frak a Ukrajinci se brání velmi, velmi dobře.“

Německá vláda v souvislosti s válkou na Ukrajině oznámila, že navýší pomoc posílanou na Ukrajinu. Vláda souhlasila s vyčleněním dodatečné vojenské podpory Ukrajině v hodnotě 12 miliard eur (13 miliard dolarů) v příštím desetiletí, oznámila ve středu ve svém prohlášení. Půjde o zbraně, munici a další vybavení.

Šéfredaktor listu Novaja Gazeta a ruský nositel Nobelovy ceny za mír Dmitrij Muratov se obává, že Rusko by mohlo ve válce na Ukrajině, kterou dnes popisuje jako střet se Západem, dojít opravdu daleko.

„Dvě generace žily bez hrozby jaderné války,“ řekl Muratov v rozhovoru pro BBC. „Ale toto období skončilo. Stiskne Putin jaderné tlačítko, nebo ne? Kdo ví? To neví nikdo. Neexistuje jediný člověk, který by to mohl říct s jistotou. … Vidíme, jak státní propaganda připravuje lidi na to, aby si mysleli, že jaderná válka není nic špatného,“ upozornil. „Na zdejších televizních kanálech se jaderná válka a jaderné zbraně propagují, jako by šlo o reklamu na krmivo pro domácí zvířata.“ Muratov upozornil, že o jaderném útoku na Velkou Británii či Francii se mluví tak, jako by šlo o něco běžného.

Pokud jednoho dne tato státní propaganda utichne, o slovo se podle Muratova přihlásí mladá ruská generace, která je podle šéfredaktora v Rusku zastaveného listu, vzdělaná a úžasná.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

