Zaorálek se neudržel ve studiu. Všichni zůstali jako opaření. Pikantní útok na Koláře juniora

Začal třetí rok ruské vojenské intervence vůči Ukrajině. Moderátorka Partie Terezie Tománková znovu položila na stůl průzkum STEM, podle nějž sice Češi podporují ukrajinské uprchlíky – ale zároveň dvě třetiny dotázaných volají po tom, že válka na Ukrajině musí rychle skončit, i za cenu toho, že Ukrajina přijde o část svého území.

„Je třeba lidem vysvětlovat, že diktátoři typu Putina chápou jednání jako slabost. Když budeme jednat, tak Putinovi ukážeme, že když Putin bude zabíjet civilisty, tak my se tomu nepostavíme,“ vyjádřil se Bartošek.

Kolář Ondřej připomněl, že EU vydává na pomoc Ukrajině peníze, ale že Ukrajinci prolévají vlastní krev, což občané EU nemusejí, a že by to měli mít na paměti.

Zaorálek to vzal od podlahy. „Horší je to pokrytectví. My jsme bombastičtí v té rétorice. To přijede Ursula von der Leyen na Ukrajinu a řekne, podepište to a zítra budete v EU. Vždyť je to lež. To, co rozhoduje, jsou dělostřelecké granáty. EU slíbila Ukrajině milion dělostřeleckých granátů, ale nedokázala je dodat. Na druhé straně Severní Korea je o tolik slabší než EU, a dokázala dodat ty granáty Rusku!“ zdůraznil Zaorálek.

„Tady pan Zaorálek vytáhl velmi osobní kartu, tak vás nechám reagovat,“ obrátila se Terezie Tománková na Ondřeje Koláře.

Kolář Ondřej pravil, že Zaorálek před kamerami prezentuje jen své domněnky, ale to, jak je to doopravdy, že bude prý čas probrat více až mimo studio.

„To bylo nefér mluvit o někom, kdo tady není,“ podotkl Bartošek vůči Zaorálkovi.

„Já bych to Petru Kolářovi řekl i do očí,“ poznamenal Zaorálek.

A Bartošek pokračoval, že český prezident Petr Pavel přišel s tím, jak řešit nedostatek munice na Ukrajině. Skutečností totiž podle Bartoška je, že Západ v pomoci Ukrajině částečně selhává. „Rus se prostě zastaví tam, kde dostane po hubě. Sorry, že to říkám. Tohle není jen souboj armád. To je i souboj o to, jak bude vypadat budoucí svět,“ vyjádřil své mínění Bartošek.

„Ona Francie byla proti, a nebyla jediná. Proti bylo i Řecko. A ono to stojí 35 miliard, které musí někdo zaplatit. A některé státy se tady bojí pomoct Ukrajině. Všichni jsme to viděli na příkladu Ekvádoru, který raději ustoupil od pomoci Ukrajině, aby mohl posílat banány do Ruska,“ připomněl Zaorálek.

„Takže podle vás by bylo lepší, kdybychom nedělali nic?“ vypálil na Zaorálka Kolář Ondřej.

„To jsem neřekl, já říkám pravý opak, ale je třeba vnímat tu realitu,“ zdůraznil Zaorálek.

Také Bžoch upozornil, že EU bude muset najít shodu na tom, kdo to zaplatí a kdo to tam pošle. A kde se tyto granáty budou vyrábět. A že země jako Francie volají po tom, že lze dodat jen ty granáty, na kterých budou profitovat domácí, to jest francouzské firmy.

„Já jsem Trumpa zažil, když on jako prezident USA přijel do Bruselu a říkal – ‚Můžete mi říct, k čemu mi to NATO je? Vy jste bohatí a chcete, abychom vás bránili?‘,“ parafrázoval Trumpa Zaorálek.

Náčelník Generálního štábu AČR Karel Řehka naznačil, že je možná čas otevřít debatu o nějaké formě návratu k povinné vojenské službě. Kolář Ondřej v tom dal Řehkovi za pravdu. Na to Zaorálek řekl, že to je nekoncepčnost, protože Armáda ČR před půl rokem jednala o své budoucí strategii, ale že o návratu k povinné vojenské službě nepadlo v tomto výhledu ani slovo.

Bartošek zmínil, že stále trvá povinnost bránit svou zemi v případě jejího napadení, a že teď bude na nás, aby lidé byli schopni naplnit tuto svou povinnost v praxi.

„Kde berete ten klid, když generální tajemník NATO Stoltenberg řekl, že letectvo máme perfektní, ale potřebujeme vybudovat těžkou brigádu k obraně východního křídla NATO. A já se dozvídám, že tuhle brigádu možná nebudeme mít ani v roce 2030. Místo toho kupujeme stíhačky, které dostaneme možná za 11 let. Ale k čemu nám to bude?“ rozčiloval se Zaorálek.

A před kamerami zaznělo, že by Zaorálek možná byl více spokojen, kdybychom nakoupili stíhačky z Ruska. Ve studiu se v tu chvíli dalo napětí znovu krájet.

Kolář Ondřej pravil, že válku na Ukrajině může ukončit Vladimir Putin, když oznámí, že je ochoten ctít ukrajinskou suverenitu v hranicích z roku 1991. Ale že dokud to neudělá, tak ruská agrese proti Ukrajině bude velmi pravděpodobně pokračovat.

Bartošek v tom dal Kolářovi za pravdu a přidal, že když Putinovi projde odtržení kusu Ukrajiny a zisk pro Rusko, tak že si Írán, Severní Korea a další země řeknou, že ten Západ je vlastně slabý.

Zaorálek kontroval, že by bylo možná lepší vybudovat v části Ukrajiny cosi jako západní Německo. „Ale toto my nemůžeme těm Ukrajincům radit, to si musí rozhodnout sami,“ řekl.

Kolář Ondřej uznal, že na tom něco může být, a zdůraznil, že ona případná svobodná část Ukrajiny se musí rychle stát součástí západních struktur a je třeba pracovat i s možností, že se v těchto poměrech jednou Ukrajina opět sjednotí, jako se po mnoha desítkách let opět sjednotilo Německo.

A tady Terezie Tománková diskusi ukončila.

