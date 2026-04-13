Zelení převzali Mnichov a známý prodejce aut raději odchází

13.04.2026 13:21 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Prvního května 2026 se novým primátorem Mnichova stane Dominik Krause ze strany Zelených. Mnichov je přitom po desítky let sídlem automobilky BMW (Bayerische Motoren Werke). Zdá se, že s novým „zeleným“ šéfem města se teď leccos změní. Jeden ze známých prodejců automobilů – Karl Geiger – odmítá čekat na to, co všechno primátor z řad Zelených předvede. Raději zavírá krám.

Foto: Screen FB Geiger Cars
Popisek: vůz Geiger Cars

Bavorsko je největší německou spolkovou republikou. Metropolí tohoto regionu je Mnichov, bohaté město s pestrou průmyslovou historií. A v nedávných volbách si lidé zvolili za primátora kandidáta strany Zelených. Město povede Dominik Krause. Jde o politický zlom. Dosud celá desetiletí Mnichov řídili sociální demokraté.

Teď se to změní. V čele stane jiný typ politika. Krause se např. ostře vymezuje proti slavnému Oktoberfestu, o kterém mluví jako o „největší drogové scéně na světě“. Mluví tak o festivalu, který rok co rok poutá pozornost milionů návštěvníků.

Dává najevo, že místo Oktoberfestu hodlá podporovat LGBT komunitu, ke které se hlásí.

Pořadatelé slavného autosalonu IAA (Internationale Automobil-Ausstellung), který se v Mnichově koná každý lichý rok, mají obavy, že jim nový primátor notně ztíží život.

A jeden ze známých prodejců automobilů – Karl Geiger – odmítá čekat na to, až ta doba nastane. Raději v Mnichově zavře krám.

Šéf Geiger Cars Karl Geiger dal jasně najevo, co si myslí o politice Zelených. Už teď má totiž dojem, že vedení města rozhazovalo až příliš, a teď se zeleným primátorem bude rozhazovat ještě víc.

„Pracuji tvrdě a jsem rád, že mohu platit daně z podnikání, ale ne za zbytečné věci,“ uvedl Geiger. Je frustrovaný explodujícím dluhem města. Poukázal na to, že Mnichov v současné době vynakládá spoustu peněz na sázení nových stromů, ale místo toho by měl „renovovat školy a kryté bazény“.

Na Geigerova slova upozornil server magazínu Focus.

Geiger dováží z USA velké vozy, včetně hodně prostorných pick-upů, a má dojem, že tyto vozy nebudou ve městě vedeném zeleným primátorem. A hledá prostor, kam by svůj byznys přesunul. Nejlépe v okolí Mnichova. Požádal starosty, aby ho kontaktovali přímo, pokud budou ochotni poskytnout mu prostor o rozloze 5 000 metrů čtverečních.

Zdroje:

https://www.focus.de/auto/legendaerer-auto-tuner-will-nun-gruene-grossstadt-verlassen_25ec5456-6aee-488f-bf07-7245fcd5dccc.html

https://www.radioarabella.de/oktoberfest-als-weltweit-groesste-offene-drogenszene-1725952/

