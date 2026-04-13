Zelenskyj a EU závodí v blahopřání Magyarovi

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Voják z ukrajinské 65. brigády bojující v Záporoží uvedl, že ruské průzkumné drony stále krouží nad oblastí i přes příměří a blokují snahy o vyzvednutí těl padlých vojáků. „Chtěli jsme dnes vyzvednout těla našich padlých spolubojovníků, ale (Rusové) nám to zatím nedovolují,“ řekl voják, známý pod volací přezdívkou Pavouk, na vojenské velikonoční bohoslužbě při svíčkách.
Agentura Reuters však upozornila, že informace ani jedné z válčících stran nemohla nezávisle ověřit.
Mezitím ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pogratuloval lídrovi opozičního uskupení Tisza Péteru Magyarovi k vítězství v parlamentních volbách a dal najevo, že doufá v rozvíjení spolupráce Maďarska a Ukrajiny.
„Gratuluji Péteru Magyarovi a straně TISZA k přesvědčivému vítězství. Je důležité, když převládá konstruktivní přístup. Ukrajina vždy usilovala o dobré sousedské vztahy se všemi v Evropě a jsme připraveni posunout naši spolupráci s Maďarskem dál. … Miliony Evropanů touží po spolupráci a stabilitě. Jsme připraveni na setkání a společnou konstruktivní práci ve prospěch obou národů i míru, bezpečnosti a stability v Evropě,“ napsal Zelenskyj na sociálních sítích.
Své blahopřání uveřejnil v angličtině, v maďarštině i v ukrajinštině.
Congratulations to @magyarpeterMP and the TISZA party on their resounding victory. It is important when constructive approach prevails.— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ??????? (@ZelenskyyUa) April 12, 2026
Ukraine has always sought good-neighbourly relations with everyone in Europe and we are ready to advance our cooperation with Hungary.…
S blahopřáním přišel i maďarský ministr zahraničí Andrij Sybiga.
„Z naší strany jsme připraveni rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci, nacházet řešení starých problémů a otevírat novou kapitolu ve prospěch obou národů,“ řekl Sybiha. Ukrajinský ministr zahraničí také poznamenal, že Kyjev je připraven „spolupracovat na zajištění evropských standardů pro naše příslušné národnostní menšiny“ – což je dlouhodobý problém mezi Budapeští a Kyjevem.
We congratulate the Hungarian people on today’s democratic, transparent, and historic parliamentary elections. The record-high turnout reflects a turning point for Hungary.— Andrii Sybiha ???? (@andrii_sybiha) April 12, 2026
We wish the winners, Péter Magyar and the TISZA party, every success in fulfilling the Hungarian people’s…
Evropští lídři uvítali Magyarovo vítězství jako vítězství pro Evropu a demokracii.
„Maďarsko si zvolilo Evropu,“ napsala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na sociální síti X a zdůraznila, že pokud bude Maďarsko spolupracovat, společně budou všichni Evropané silnější. „Maďarsko se vrací na evropskou cestu,“ dodala von der Leyenová.
Hungary has chosen Europe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026
Europe has always chosen Hungary.
A country reclaims its European path.
The Union grows stronger.
Magyarország Európát választotta.
Európa mindig Magyarországot választotta.
Egy ország visszatér az európai útjára.
Az Unió erősebbé válik.
Francouzský prezident Emmanuel Macron označil volby za „vítězství demokratické účasti, oddanosti maďarského lidu hodnotám Evropské unie a pro Maďarsko v Evropě“.
Je viens de m’entretenir avec Peter Magyar pour le féliciter de sa victoire en Hongrie !— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 12, 2026
La France salue une victoire de la participation démocratique, de l’attachement du peuple hongrois aux valeurs de l’Union européenne et pour la Hongrie en Europe.… pic.twitter.com/VMrgPQwYTa
Německý kancléř Friedrich Merz také poblahopřál Magyarovi a vyhlídkám na silnější evropskou spolupráci slovy: „Těším se na spolupráci pro silnou, bezpečnou a především sjednocenou Evropu.“
Ungarn hat entschieden. Herzlichen Glückwunsch zur gewonnenen Wahl, lieber @magyarpeterMP. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit für ein starkes, sicheres und vor allem geeintes Europa.— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) April 12, 2026
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.