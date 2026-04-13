Zelenskyj a EU závodí v blahopřání Magyarovi

13.04.2026 7:02 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pogratuloval lídrovi maďarského opozičního uskupení Tisza Péteru Magyarovi a vyhlíží „rozvíjení spolupráce“ Ukrajiny a Maďarska. Magyarovi blahopřáli i další evropští prezidenti a premiéři. Francouzský prezident Emmanuel Macron promluvil o „oddanosti maďarského lidu hodnotám Evropské unie“. Mezitím se Rusové a Ukrajinci navzájem obviňují z porušování krátkého několikadenního příměří na pravoslavné Velikonoce.

Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Ve válce na Ukrajině sice v souvislosti s pravoslavnými Velikonocemi bylo vyhlášeno příměří, ale obě strany se prakticky hned začaly obviňovat z jeho porušování. Agentura Reuters oznámila, že během příměří došlo k více než tisíci útoků. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že v noci na neděli zaznamenalo 1 971 porušení příměří. Generální štáb ukrajinské armády ve zprávě vydané pozdě večer s blížícím se koncem příměří uvedl, že během příměří došlo takřka k 7700 útokům ruské armády na Ukrajině.

Voják z ukrajinské 65. brigády bojující v Záporoží uvedl, že ruské průzkumné drony stále krouží nad oblastí i přes příměří a blokují snahy o vyzvednutí těl padlých vojáků. „Chtěli jsme dnes vyzvednout těla našich padlých spolubojovníků, ale (Rusové) nám to zatím nedovolují,“ řekl voják, známý pod volací přezdívkou Pavouk, na vojenské velikonoční bohoslužbě při svíčkách.

Agentura Reuters však upozornila, že informace ani jedné z válčících stran nemohla nezávisle ověřit.

Mezitím ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pogratuloval lídrovi opozičního uskupení Tisza Péteru Magyarovi k vítězství v parlamentních volbách a dal najevo, že doufá v rozvíjení spolupráce Maďarska a Ukrajiny.

„Gratuluji Péteru Magyarovi a straně TISZA k přesvědčivému vítězství. Je důležité, když převládá konstruktivní přístup. Ukrajina vždy usilovala o dobré sousedské vztahy se všemi v Evropě a jsme připraveni posunout naši spolupráci s Maďarskem dál. … Miliony Evropanů touží po spolupráci a stabilitě. Jsme připraveni na setkání a společnou konstruktivní práci ve prospěch obou národů i míru, bezpečnosti a stability v Evropě,“ napsal Zelenskyj na sociálních sítích.

Své blahopřání uveřejnil v angličtině, v maďarštině i v ukrajinštině.

 

 

S blahopřáním přišel i maďarský ministr zahraničí Andrij Sybiga.

„Z naší strany jsme připraveni rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci, nacházet řešení starých problémů a otevírat novou kapitolu ve prospěch obou národů,“ řekl Sybiha. Ukrajinský ministr zahraničí také poznamenal, že Kyjev je připraven „spolupracovat na zajištění evropských standardů pro naše příslušné národnostní menšiny“ – což je dlouhodobý problém mezi Budapeští a Kyjevem.

 

 

Evropští lídři uvítali Magyarovo vítězství jako vítězství pro Evropu a demokracii.

„Maďarsko si zvolilo Evropu,“ napsala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na sociální síti X a zdůraznila, že pokud bude Maďarsko spolupracovat, společně budou všichni Evropané silnější. „Maďarsko se vrací na evropskou cestu,“ dodala von der Leyenová.

 

 

Francouzský prezident Emmanuel Macron označil volby za „vítězství demokratické účasti, oddanosti maďarského lidu hodnotám Evropské unie a pro Maďarsko v Evropě“.

 

 

Německý kancléř Friedrich Merz také poblahopřál Magyarovi a vyhlídkám na silnější evropskou spolupráci slovy: „Těším se na spolupráci pro silnou, bezpečnou a především sjednocenou Evropu.“

 

 

Psali jsme:

Vondra s Jochem řešili Orbána. Rusko mu nezapomenuli
„Jak bych vojensky pomáhal Ukrajině? Nepomáhal.“ Miroslav Ševčík dal jasnou odpověď
Orbán proti „našemu Orbánovi“. Předvolební Maďarsko i s českou stopou
Investoři už se chystají na novou maďarskou vládu

Zdroje:

https://t.co/VMrgPQwYTa

https://twitter.com/andrii_sybiha/status/2043431904494723309?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/bundeskanzler/status/2043415287987327064?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/2043412318789185853?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/magyarpeterMP?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/vonderleyen/status/2043416848666906954?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/2043431223884931235?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.reuters.com/world/russia-says-ukraine-is-violating-easter-truce-russian-news-agencies-report-2026-04-12/

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Další články z rubriky

Maňásci. Politické školení na cenách Anděl neprošlo jen tak

4:44 Maňásci. Politické školení na cenách Anděl neprošlo jen tak

James Cole, Jakub Jirásek, Yasha 96 a další umělci využili přímého přenosu předávání hudebních cen A…