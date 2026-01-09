Jiří Halík: Vůně ropy aneb Qui bono?

Předtím bombardovaly továrnu sloužící zřejmě k produkci kokainu.
Fakta.
Vstup amerických vojsk nepovolilo Národní shromáždění Venezuely, čl. 187 ústavy země. Ten „vstup“ může být považován za pokus o změnu režimu.
Prezident USA neměl „požehnání“ Kongresu USA.
Umíte si představit, že by jiný prezident, jiné mocnosti jednal v „zájmu“ své velmoci podobně?
To by byl celým západním světem označen za Teroristu s žádostí vydání do Haagu.
V takových případech mě vždy napadne.
Quod licet Iovi, non licet bovi , doslovně „Co (je) dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi.
Byl bych nerad, aby se za nějaký čas vyrojila ohledně uvedeného zadržení Madura a jeho manželky podobná zpráva, jako "pravda" o vlastnictví zbraní hromadného ničení a údajných vazeb na terorismus v Iráku, které se později ukázaly jako nepravdivé.
Husain byl diktátor, to je fakt. Diktátor, který začal vadit zájmům USA.
Dokud šel na ruku USA, byl to diktátor, ale diktátor pod jejich ochranou
Ale nic netrvá věčně…
Blair prý věděl, že Irák nemá zbraně hromadného ničení. A přesto.....
Zejména když „prověřená“ informace přišla ze „solidního zdroje, MI6 a GCHQ. Věřte, nevěřte.
Jaké má informace Donald Trump a od koho?
Uvidíme, zda se někdy v budoucnu nebude psát podobně k nynějšímu zásahu USA.
Pokud se prokáže, že hlava Venezuely byla také hlavou drogového kartelu, nebo v něm nějak figurovala a ohrožovala vývozem kokainu USA, populaci USA, ať je souzen a odsouzen. Drogy jsou svinstvo.
Mě ovšem v souvislosti s válkou na Ukrajině, nemám rád žádné války, ani ruské, ani ty USA a jiné, zaujala ta druhá část zdůvodnění zadržení hlavy státu.
USA se cítí ohroženy držením automatických zbraní a ničivých zařízení s cílem použít je proti USA.
Ujasněme si, co jsou automatické zbraně. Zní to hrozivě, ale jedná se o běžnou výzbroj každé armády.
Mezi typy zbraní, které jsou samočinné (automatické), patří:
-
Samopaly: (např. samopal vzor 61 Škorpion, HK MP5, Uzi).
-
Kulomety: Obvykle používají puškové náboje a jsou určeny k vedení intenzivní palby dávkou (např. kulomet M249).
-
Útočné pušky: Univerzální zbraně používající puškové náboje, které často umožňují střelbu jednotlivými ranami i dávkou (např. AK-47, M16).
-
Automatické kanóny a granátomety.
Venezuelská armáda (Bolívarovské národní ozbrojené síly, FANB) má přibližně 109 000 až 123 000 aktivních vojáků.
Geografická fakta.
Venezuela disponuje 5000 přenosnými protiletadlovými raketami ruské výroby, aby mohla čelit vojenské hrozbě ze strany Spojených států.
Vzdušná vzdálenost: Cca 4 500 - 4 550 km (2 830 mil).
Co myslíte, vedla by Venezuela válku útočnou, nebo obrannou?
Kdy by venezuelská armáda použila ty automatické zbraně proti USA. Při útočné, nebo obranné válce?
Když dva dělají totéž, tedy, že jejich prioritou jsou zájmy jejich země, není to totéž.
Proč se cítilo Rusko ohroženo? Rusko požaduje zajištění zákonných práv národnostních menšin na Ukrajině, neutralitu Ukrajiny, uznání nezávislosti separatistických republik a nerozmisťování některých útočných zbraní v zemi.
Že je to něco jiného? To posuďte každý sám. Jen předložím fakta z veřejných zdrojů.
Srovnání z mého úhlu pohledu nestranného pozorovatele. Důvody USA k zadržení Madury.
- obviněn ze spiknutí za účelem vývozu kokainu,
- držení automatických zbraní a ničivých zařízení s cílem použít je proti USA.
Rusko požaduje:
- zajištění zákonných práv národnostních menšin na Ukrajině,
- neutralitu Ukrajiny,
- uznání nezávislosti separatistických republik
Požadavek na dodržení lidských práv je podle mého názoru srovnatelný s požadavkem nedodávání kokainu občanům USA a nejen USA.
Formální neutralita Ukrajiny trvala přibližně 23 let. 1991 - 2014. Pak chtěla do NATO.
Srovnatelné jsou požadavky USA na držení automatických zbraní a ničivých zařízení s cílem použít je proti USA a požadavek Ruska na Ukrajinu nerozmisťování některých útočných zbraní v zemi.
Proč asi zajímá "myš" Venezuela, "Slona" USA?
Jednoduchá odpověď, která se dá odvodit z textu, že jsou "Ropná zařízení nedotčena".
Vůně ropy, to je tu, oč tu běží.
Venezuela má podle údajů americké Energetické informační agentury největší prokázané zásoby ropy na světě. Agentura je v roce 2023 odhadovala na 303 miliard barelů. Pro srovnání – Saúdská Arábie měla 267 miliard barelů a Rusko 80 miliard.
Co mě ale opravdu vyděsilo, jsou slova 87. generální prokurátorky Spojených států.
„Brzy budou čelit hněvu americké spravedlnosti na americké půdě u amerických soudů.“
Čelit spravedlnosti je naprosto legitimní. Každá země má své zákony.
Ale "čelit hněvu americké spravedlnosti"?
To mi připomíná slova komunistů, kteří se neoháněli hněvem spravedlnosti, ale hněvem celého lidu....
Nekontrolovaný, destruktivní nebo mstivý hněv může bránit dosažení skutečné spravedlnosti. Může vést k iracionálním rozhodnutím, zaujatosti, eskalaci konfliktů a touze po odvetě namísto nestranného řešení nebo nápravy.
Obyčejným lidem, kteří pociťují křivdu, může cloumat hněv.
"Nenechte prchlivost cloumat svým majestátem," říká komoří Lang v Císařově pekaři a pekařově císaři.
Nikdo z nás, obyčejných smrtelníků, neví, co za touto akcí je.
Faktem ale je, že USA neuznávaly Maduru jako hlavu Venezuely a úzce spolupracovaly s opozicí, která je nakloněna zájmům USA.
Britský tisk píše, že útok na Venezuelu by údajně, už poněkolikáté, zničil Rusko, to by bylo údajně bez peněz.
Tak si počkejme, za jak dlouho budou nadnárodní ropné společnosti USA těžit venezuelskou ropu a mít další novodobou kolonii.
Když vezmeme „rozum do hrsti?“
