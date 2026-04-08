Petr Dufek: Byty na českém trhu loni podražily o více než desetinu

Za posledních pět let jsou tak už dražší o téměř 60 %, za desetiletí pak o 150 %. Vzhledem k tomu, že kupní síla českých domácností rozhodně takto rychle neroste, problém dostupnosti bydlení jen dál nabírá na síle a významu.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Byty v ČR zdražovaly sedmým nejvyšším tempem v rámci Evropské unie. Rychleji jen na východě a na Iberském poloostrově. V blízkém Německu se ceny bytů loni zvýšily jen o 3,2 %, v celé unii pak o 5,5 %. I loni výrazně rostly ceny nových nemovitostí (+13,6 %), zatímco u těch starších, často energeticky náročnějších, tempo zdražování nedosáhlo deseti procent.
Hlavní zásluhu na růstu cen bytů měla silná poptávka podporovaná hypotečním boomem. Loňský rok byl druhým nejsilnějším hypotečním rokem, a to dokonce navzdory přetrvávajícím vysokým úrokovým sazbám.
V každém případě rok 2025 byl také dalším rokem, kdy se dostupnost bydlení v ČR zhoršila. V přepočtu na příjem nyní člověk v průměru potřebuje 15 ročních výdělků na pořízení bytu, v Praze dokonce 18. Horší byla situace jen v Lisabonu a Londýně.
Co čekat letos? Nějaké výrazné ochlazení poptávky se na obzoru nerýsuje. Současně není vidět ani to, že by nabídka měla jakkoliv zmátořit. Nenapovídají tomu ani čísla o výstavbě ani statistiky stavebních povolení. Růst cen bytů proto může pokračovat, zvlášť když pravděpodobně dojde k další vlně zdražení stavebních materiálů.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku