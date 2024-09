Zdeněk Joukl: Nikdy více koalice!

Důvod pro vznik stran je celkem jednoduchý. Jde o snahu sjednotit lidi podobného názoru, a pak společně prosazovat své ideály a zájmy. U koalic je to podobné. Jenže sjednocení v praxi není vždy stoprocentní. Potom tedy nutně dojde k tomu, že straníci jiného názoru jsou přesvědčováni, nakonec šikanováni a ze strany vylučováni proto, aby názor změnili a přidali se k většině. A to již s demokracií nemá mnoho společného. Demokracii to potom deformuje. S koalicemi je to ještě horší, neboť ideály a programy stran v koalici se liší dokonce mnohem více!

Proč se tedy strany snaží před volbami i po volbách vytvářet koalice? Protože vlastní prospěch, vlastní moc a přístup k veřejným penězům jsou pro ně důležitější, než demokratické principy a názory voličů. Snaží se dostat k moci nedemokraticky a usnadnit si vládnutí a potlačovat jiné – opoziční názory. Kolik opozičních (i těch dobrých) návrhů bylo v Poslanecké sněmovně přijato? Minimum. Proto také naše společnost postupuje kupředu pomaleji, než by bylo možné.

Platy a odměny koaličním poslancům a zastupitelům jsou často vypláceny jen za to, že „odmávnou“ to, co jim strana nebo koalice nařídí. Pohled na zasedání zastupitelských sborů, kde nevolený stranický aparát nařizuje zastupitelům, jak mají hlasovat, je žalostný. To je demokratické? Nemají vlastní mozky? Neslibovali, že se budou řídit vlastním svědomím a jednat ve veřejném zájmu? Co tomu říkají těžce pracující občané?

Podle Ústavy by měli poslanci, předpokládám logicky, že i zastupitelé, rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí! Když píši o Ústavě, tak jsem v ní nikde slovo „koalice“ nenašel. Buď špatně vidím, nebo jsou koalice mimoústavní.

A ještě jeden nešvar musím zmínit. Co má společného s demokracií u nás obvyklé koaliční „vyšachování“ vítěze voleb? Vždyť on reprezentuje vůli největšího počtu voličů?

Z toho všeho pak pro občana vyplývá u nás všeobecně sdílený názor, že politika je svinstvo. A to je i jeden z důvodů, proč je účast, například v právě proběhlých krajských a senátních volbách, jen třetinová. Nebylo by správné, aby z těchto všech důvodů všichni straníci po zvolení přerušili své členství ve své straně? A koalice? To by mělo být napříště už jen sprosté slovo.

P.S. Karel Čapek říkal: Největším nepřítelem demokracie jsou politické strany!

Zdeněk Joukl doplňuje: Ještě větším nepřítelem demokracie jsou koalice!

Zdeněk Joukl

praktický sociolog, nestraník