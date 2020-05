Imám financující terorismus, to je v pořádku, pane Hamáčku? Exemplární trest nepřišel, diví se Tomáš Vyoral. Pavla Novotného spojil s p*asopsem, pak se zvířatům raději omluvil

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Zaskočila vás zpráva, že za pálení vlajky EU můžete v Německu vyfasovat až tři roky natvrdo? Bruselští soudruzi si nenechají EU sojuz hanobit, pobaveně přitakává komentátor Tomáš Vyoral. Věnuje se i nejnovější zahraničněpolitické metě starosty Řeporyjí Pavla Novotného (ODS), tedy debatě o odejití Česka z V4. „Jedna velká nevkusná prasopsí sebepublicita,“ hodnotí Vyoral starostu a jeho postoje. V souvislosti s kauzou ricin se Tomáš Vyoral zarazil nad slovy Jana Hamáčka o exemplárním trestu a připomíná čerstvý verdikt nad bývalým pražským imámem Shehadehem, který byl odsouzen na 10 let za financování terorismu. Zde by prý exemplární trest byl namístě, jenže nepřišel.

Vyjadřování odporu k Evropské unii pálením její vlajky vás v Německu může přijít draho. Bundestag totiž schválil novelu zákona, podle které je trestné nejen znehodnocování německých státních symbolů, ale i symbolů ostatních států a Evropské unie. A za „šíření nenávisti“ je dle BBC a iRozhlasu sazba až tři roky. Co na to říkáte?

Pavel Novotný (ODS) v uplynulém týdnu zvedl myšlenku Michaela Kocába o opuštění Visegrádu. Novotný dal najevo, že se bude o takový krok v budoucnu aktivně snažit. Co na to říkáte? Podle některých jde Novotnému jen o publicitu; na druhou stranu, není faktem, že liberální voliči by na takovou věc mohli slyšet?

Pavel Novotný je jedna velká nevkusná prasopsí sebepublicita. Omlouvám se pokorně všem prasatům a psům. Zkrátka, coby bývalý bulvarista za každou cenu hledá mediální prostor, který si evidentně nedokáže vydobýt rozumem, podnětnými myšlenkami ani seriózností. Myslím, že opuštění Visegrádu není téma určené voličům, ale médiím a případným donátorům či podporovatelům z řad globalisticky smýšlejících. Myslím, že na tvrzení „košile je bližší než kabát“ něco je, stejně jako jsou důležité historické vazby či společné zájmy vyplývající jak z blízkosti zeměpisné, tak lidské.

Ten, kdo do veřejného prostoru vypustil informaci o údajném příjezdu ruského agenta s ricinem do Prahy, by měl být exemplárně potrestán. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to v neděli řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček. Souhlasíte s tím? Vznikla zveřejněním informace nějaká škoda například BIS?

Mimochodem, je zajímavé, že exemplární trest nedostal onen pražský imám, tento týden odsouzený za podporu terorismu. Navíc všichni dobře víme, jak velkým potenciálním bezpečnostním rizikem islám ve své určité formě je. Jenže to je pro al Hamáčka, napojeného na globalistický Aspen Institut a známého svými promigrantskými a proislámskými postoji, zřejmě v pořádku.

Jinak, telenovelu Ricin volně navazující na první sérii zvanou Skripal, může brát vážně jen Kolář starší a mladší, Koudelka nebo zpravodajci z ČT či od Bakaly. Jinak, nechci bonzovat, ale hlásit se musí. Něco mi říká, že co se vypuštění do veřejného prostoru týká, mohlo by to Hamáčka táhnout ke Kundrovi. Doufám, že ministr bude stejně odvážný a tvrdý jako proti běžným občanům, které buzeruje kvůli rouškám nebo vyjádřením na Facebooku.

Měl by snad být potrestán novinář Ondřej Kundra, který informaci zveřejnil? Přece, není to v popisu práce novináře, aby o takto závažných skutečnostech informoval veřejnost?

Nejsem zastáncem žádného trestání novinářů. Jakkoliv je mi Kundra milý asi jako klíště na intimních místech, tak pokud si informaci nevymyslel sám – což by mě nijak zvlášť nepřekvapilo – tak pokud by měl být někdo trestán, tak spíše jeho zdroj. Ostatně Kundru již dostatečně potrestala sama příroda.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula tvrdí, že povinné bezpečnostní prověrky pro náměstky zavedlo Ministerstvo zdravotnictví kvůli obavám z jeho popularity. Prymula prověrku nemá. Měl by skončit, jak veřejně avizuje? U koho je Prymula tak populární?

V týdnu jsem narazil na další zajímavý názorový veletoč. „Ani úplné zablokování hranic vzniku pandemie nezabrání. Jen by to oddálilo její nástup,“ vzkázal z Ženevy, kde byl při WHO v roce 2009 ohledně prasečí chřipky. O jedenáct let později by najednou zavření hranic na dva roky mohlo být ok.

Jinak myslím, že člověk, který má v době krize v rukou moc jako málokdo, by určitou prověrku mít měl. Minimálně je alarmující, že ani tu základní zatím nedostal. A z toho, co si o plukovníkovi můžeme dohledat ve veřejných zdrojích, je reálné, že ji ani dostat nemusí. A konspiraci hraničící s paranoiou a sebestředností ohledně toho, že prověrky snad zavedli na ministerstvu proto, že se obávali jeho budoucí popularity, snad nejde ani brát vážně. Ač nechci nikomu přát nic špatného, tak doufám, že Prymule si to za své počínání časem slízne až do dna.

„Při jakém zatížení veřejnosti pitomostmi dojde k defenestraci,“ ptá se v souvislosti s koronavirovými opatřeními Miroslav Macek. Kde je ta hranice, podle vás?

Doufejme, že k defenestraci jen tak nedojde – jakkoliv by si to řada ministrů a kvazi odborníků v současné době PR covidové i jindy třeba i zasloužila. Věřím, že takové extrémní formy nesouhlasu našemu naturelu nejsou úplně blízké. Ale je fakt, že jsme si nechali líbit bezpočet drakonických opatření ve jménu pseudopandemie a našeho dobra, jak jinak. Běžný člověk chce prostě normálně žít svůj život. Cesta defenestrace a síly zezdola je skutečně až tím zcela naprosto krajním řešením.

Se zlepšeným počasím ožili i ekoaktivisté. V úterý bojovníci za ekologickou demokracii vylezli na střechy tří benzinových pump v Praze. Majitel dotčených pump uvedl, že mu protestující na střeše nevadí, a celou věc ignoruje. Jak podle vás na ekoaktivisty reagovat? A je ostentativní nezájem cestou, jak na ně vyzrát?

Ministr vnitra Jan Hamáček pokračuje ve své fleecové módní revoluci. Na schůzku se svým bavorským protějškem Joachimem Herrmannem zvolil mikinu ve světle modré. Herrmann dal přednost tradičnímu obleku. Odborník na etiketu Ladislav Špaček je znechucen a i v souvislosti s Hamáčkovou červenou mikinou na návštěvě u prezidenta Zemana hovoří o nevkusu a pohrdání zvyklostmi. Jak Hamáčkovy mikiny působí na vás? Je to ještě neotřelé, nebo se to už příliš opakuje?

Hamáčkův očividný populismus a pseudolidovost s rudými mikinami, občas kreativně obměněnými za modré, měl možná určitý symbolický význam na prvních dvou tiskovkách. Tam mohl předat poselství ve stylu: shodil jsem sako, teď makám a potím krev. Ale jít coby zástupce státu na setkání s německým protějškem v mikině není, kromě populismu, nic jiného než hulvátství. Čekám, kdy přijde v ledvince, ponožky v sandálech a s igelitkou v ruce.

