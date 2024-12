Odpověď Danuši Nerudové po jejím sprostém výlevu cílí na slabé místo

Už abychom se začali starat o nákupy jídla na Vánoce. Já Vánocům přezdívám „mistrovství republiky v přežírání se“ a i letos hodlám být v tabulce „vysoko“. Jak to ale bude vypadat s cenami takových běžných vánočních komodit? Znáte to: stromky, kapři, suroviny na bramborový salát apod. Kolega to trochu naznačil zde.



Normálně, jako vždycky... všechno, co potřebujete pro vánoční tabuli, bude předražené jako sfíííně. Majonéza, máslo, kapr, mouka, veka, šunka... Tomáš Prouza už ohlásil, že Vánoce budou bohaté, protože se Češi chystají utrácet, a tak se markety postarají, aby jim od těch peněz pomohly. Ideálně tak, aby zákazníci co nejvíc zaplatili a co nejméně za to dostali. My, venkovani, máme alespoň tu výhodu, že jsme si marmeládu na linecké pečivo v létě udělali sami, máme zásoby sádla na vymaštění pekáčů a někteří z nás si teď dokonce i připravili pražskou šunku nebo debrecínku. Tam se cena nijak nehýbe a stále je dána naší ochotou si vykrmit vlastní prase. Rok od roku je to výhodnější.

Četl jsem váš článek o dohodě EU s jihoamerickými zeměmi o dovozu potravin do Evropy. Výsledkem dle vás bude pokračování trendu, kdy naše potraviny budou čím dál větší odpad, který by „v Německu nedali ani prasatům“, abych vás citoval. Jak jste to myslel? Ono to nepovede ke zlevnění potravin?



Vidíte, a já myslel, že o cenách potravin rozhoduje trh a ne vláda. To znamená, že cena je taková, jakou jsou zákazníci ochotni zaplatit. A u nás jsou ochotni platit docela dost. Jak jsme si už několikrát řekli, máslo reálně stojí tak čtyřicet korun, zbytek je maloobchodní marže. Vážně myslíte, že nám Prouza zlevní hovězí jen proto, že je z Argentiny a on ho koupil o dvacku na kile levněji než od českého producenta? Ta dohoda je výhodná pro obchodníky v obou směrech. Je výhodná pro obchodníky s hovězím a obchodníky s auty. Ale není výhodná ani pro zákazníky ani pro zdejší producenty.

Až se za deset let ukáže, že je polovina české půdy obdělávána nadnárodními korporacemi, tak se tomu nedivme. Přesně k tomu dohoda se zeměmi MERCOSUR směřuje.



Ono je potřeba odpovídat na otázky lidí jako pan Prouza: Dovozové potraviny jsou levnější, protože nenažraný Babiš a další je v ČR vyrábějí draze.



A to je zajímavé, že henten „nenažraný Babiš“ už dávno nezkrachoval, že? Jak on to jen dělá? Vyrábí draze a konkurence ho stejně nesmetla. To bude určitě tím, že vstoupil do politiky, že?

Samozřejmě Babiš vyrábí potraviny přesně stejně draze jako všichni ostatní, protože jinak by tady na trhu už dávno nefiguroval a každý rok musí inovovat a „utahovat šrouby“, aby se na trhu udržel. Dneska víc, než kdy jindy platí, že kdo chvíli stál, již stojí opodál.

Ale dovozové potraviny ho možná smetou. Bude jich tolik a budou tak levné, že opravdu neobstojí. A co v té chvíli dělá obchodník a byznysmen? Přesměruje firmu na něco jiného, ne? Začne místo jogurtů dělat špunty do vany. Přestane porážet krávy a začne v těch halách skladovat neprodaná elektroauta. A až se změní mezinárodní situace a z hodné a přátelské Brazílie se stane zlá a nepřátelská jihoamerická junta, tak se budeme v zájmu evropských hodnot odstřihávat od levného brazilského masa a budeme místo toho žrát kamení... to bude jediná rada, kterou nám Markéta Pekarová bude umět dát. To je stejné jako s těmi dvěma svetry.



Jako předseda hnutí STAČILO!, za které budou kandidovat členové KSČM, jste jistě zaznamenal slova paní Nerudové, že máte „jít do prdele“. Půjdete?



Vy myslíte, jak KSČM řekla, že bychom měli odejít z NATO, Danuše tím byla řádně pohoršena a řekla o nás, že jsme vlastizrádci a komunismus je nejhorší zlo? No, já se obávám, že do síkele půjde spíš Danuše, protože Donald Trump před pár dny oznámil, že zvažuje, že by USA odešly z NATO. Tak doufám, že paní europoslankyně bude stejně razantní i k americkému prezidentovi a pošle ho na stejné místo.

A já se zatím budu smát, protože do brusele nás poslala europoslankyně, která se netají tím, že je Evropanka a přeje si co nejrychlejší rozpuštění České republiky v evropských strukturách. Hlavně rychle přijmout euro a zrušit právo veta.

A na závěr... neměla by být zlá na svého tatínka Peslara a na prezidenta republiky. Říkat o svých rodičích a nejvyšším ústavním činiteli, že jsou nejhorší zlo, to je podlé.

Ještě větší legrace byla, že Danuši v tomto ohledu podpořil Filip Turek. Někdy si říkám, jestli Motoristé vůbec vědí, kdo je jejich skutečný nepřítel...



Kam jste tedy šel, a potkali jsme se tam, byl sjezd strany Motoristé sobě. On tam byl Karel Havlíček a jaksi prosvítalo, že by ANO mělo zájem o koaliční spolupráci. Čekáte taková slova i na akcích STAČILO!? A pokud přijde, nebudete považovat za divné, že ANO si předchází jak pravicovou, tak levicovou stranu?



A víte, že to neřeším? Úkolem STAČILO! je přijít s atraktivním programem pro naše voliče. Všichni víme, že se tady po Fialově hrůzovládě bude muset uklidit a bude zapotřebí zahájit razantní obnovu ve všech oblastech. A já měl ze sjezdu Motoristů pocit, že se ta obnova bude dělat zase na úkor peněženek těch nejchudších. Že snížení daní bude znamenat především snížení daní korporacím a zvýšení DPH. Rozpočtová odpovědnost bude znamenat především osekání důchodů a rozhodně nebude znamenat boj proti vyvádění dividend a účelovým fakturacím. A pravicová politika bude znamenat především školné a placené zdravotnictví, nikoliv snižování počtu úředníků.

STAČILO! je tu od toho, aby řeklo, že peníze za obnovu se vezmou z vyváděných dividend, že zdravotnictví bude nadále dostupné pro každého a vysoká škola bude pro každého nadaného studenta, nejen pro ty, co si to mohou dovolit. Jinými slovy, uklízet se po Fialovi bude nikoliv za peníze těch, kteří byli obráni na kost zdražením energií, ale z peněz těch, kteří na tom zdražení svinsky vydělali.

Mně je blbé se na to pořád ptát, ale co je nového v rozhovorech se SOCDEM?



Jednáme. V této chvíli k tomu nic dalšího nemám.

Kdo tedy už nemá vůbec žádný „koaliční potenciál“, je Bašár Asad, cynicky řečeno. Ten je asi rád, že odjel do Moskvy. Celý ten převrat zatím probíhá v klidu, ačkoliv noví vládci vůbec nekontrolují celou Sýrii. Co se tak v levicových či europarlamentních kruzích čeká?



Nic... všechno v pohodě. Evropští lídři vítají nový džihádistický režim, slibují si od něj, že se všichni Syřané vrátí domů, nikomu nevadí, že si Izrael na syrském území spustil svou vlastní „speciální vojenskou operaci“, a pokud vím, zatím se nechystá žádná rezoluce ohledně nějakého porušování mezinárodního práva ani proti porušování územní celistvosti Sýrie. Všichni jsou s tamním Majdanem spokojeni, hlavně že Putin dostal facku. Minulost nového šéfa Sýrie, Džuláního, je už v médiích retušována stejně jako minulost ukrajinského praporu Azov, takže všechno je v nejlepším pořádku, už brzy zavládnou samá pozitiva a sociální jistoty. A kdo tvrdí něco jiného, ten prosazuje ruský narativ.



Překvapilo vás, že Bidenova administrativa údajně tlačí Ukrajinu do konskripce osmnáctiletých a Zelenskému se do toho nechce?

Nepřekvapilo... Západ už se dávno chová jako v dávných pohanských časech, kdy bylo zapotřebí démonu války občas někoho obětovat. Hitler také v roce 1945 věděl, že šestnáctileté děti mu říši nezachrání, ale přesto je nasadil a obětoval. Proč by to teď mělo být jiné, že?

Přidržím se proto svého názoru, že Ukrajina je před kolapsem, její ztráty jsou kolosální, ruská vojenská síla vzrostla a blížíme se k poslednímu dějství této tragédie, při kterém ještě vyteče něco krve. A pak válka skončí a Ukrajince čeká ještě desetkrát horší budoucnost, než to, co zažívají teď. V Sýrii to bude podobné. Dejte tomu pár týdnů a ukáže se, že Asad byl ještě zlatý.

