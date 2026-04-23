Štěpán Kotrba: Bez ČT by utrpěla demokracie. Smlouvy musí být začerněny

Odbory České televize i Českého rozhlasu mají právo stávkovat. „Mají řádně ustanovenou odborovou organizaci a podle zákona mají právo na stávku. Kdybychom zákon navrhovaný ministrem Klempířem vzali v původní podobě, znemožnil by ČT a ČRo vysílat. Tím by byla ohrožena existence zaměstnanců a mají právo na stávku,” soudí Kotrba.
Odmítá, že by odboráři České televize zneužili vysílací prostor veřejnoprávní televize, když stávkovou pohotovost ohlašovali na živě přenášené tiskové konferenci. „Je to zpráva, která by mohla mít dalekosáhlé důsledky na celé vysílání. Je to normální informace, kterou by měla přinést i ostatní média,” konstatuje analytik.
Kotrba reaguje na otázku, jestli by padla česká demokracie, kdyby teoreticky vysílání z Kavčích hor skončilo. “Asi hned ne, ale utrpěla by. Zcela vážně. Berme Českou televizi jako kulturní instituci, která má závazek k nám všem občanům. Jejím úkolem není vydělávat peníze, ale plnit veřejnou službu občanům a to je kus demokracie,” myslí si.
V případě, že zaměstnanci porušují Kodex ČT, mělo by být možné za to daného pracovníka vyhodit. „Bohužel to teď není možné, ale nemohou za to v ČT ani v rozhlasu, ale poslanci,” říká Štěpán Kotrba s odkazem na platnou legislativu.
Patří mezi dlouholeté kritiky zpravodajství České televize. „Ideologicky zabarvené zpravodajství, skákání do řeči, zatajování některých informací, překrucování jiných informací, ignorování třetích informací. Ano, 20 let kontinuálně otravuju rady veřejnoprávních médií různými stížnostmi a dokonce se proti jejich rozhodnutí odvolávám k Poslanecké sněmovně coby orgánu, kterému je rada zodpovědná,” uvádí.
Pakliže si redaktoři ČT už desítky let dělají zpravodajství podle svého, které je politicky zabarvené, je podle Korby něco špatně. „Pokud jim to poslanci všech politických stran tolerují v rámci jednání o výročních zprávách a hodnocení činnosti těchto médií a tam, kde mají možnost, své námitky neuplatní, jakákoliv drastičtější reakce je nesmyslná, protože za to mohou oni (poslanci, pozn.red.). Vina je na vrcholu celé pyramidy a to jsou naši zákonodárci,” popisuje.
“Zrušení koncesionářských poplatků je hloupost,” říká Štěpán Kotrba k vládnímu záměru. Uznává ovšem, že je legitimní, aby tuto změnu vláda provedla.
„Kvůli tomu, že to bude financováno ze státního rozpočtu, to bude muset být rozepsáno po kapitolách stejně jako například u všech ministerstev. Každý poslanec dnes má možnost před schválením výroční zprávy ČT požádat o doplnění. Jestliže by žádost o doplnění nebyla přijata, pravděpodobně by došlo k nepřijetí výroční zprávy. Dvě nepřijetí zprávy doteď automaticky znamenala vyhazov celé Rady ČT. Nehrajme si na to, že je něco tajné nebo začerněné,” tvrdí.
Dokumenty podle něho legitimně začerňuje CIA i Česká televize. „V obchodním tajemství nejsou rozdíly, protože se řídí obchodním právem. Veřejnoprávní média se pohybují v konkurenčním prostředí, a kdyby jejich konkurenti věděli, jaké jsou například ceny ČT vůči Českým radiokomunikacím za vysílání jednoho kanálu, byl by to hodně velký problém,” upozorňuje ve studiu serveru ParlamentníListy.cz.
