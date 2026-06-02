Alena Maršálková: Političtí hrobaři DYNAMA chtějí nový klub

Tak se o svém bývalém spolustraníkovi hejtmanu Kubovi vyjadřují členové jihočeské ODS. A „špinavou“ práci za něj měl udělat jeho politický a podnikatelský kámoš Petr Maroš, náměstek českobudějovické primátorky.
Dění kolem Dynama v posledních měsících ukazuje, že se to těm politickým pokrytcům, teď už z hnutí Naše Česko, povedlo. Ovšem za jakou cenu? Dynamo hodili přes palubu a budou zakládat nový klub. Vlastně se není čemu divit. Pánové převlékli stranické dresy, tak si asi myslí, že i ve sportu to tak funguje.
Za tu dobu, co o Dynamu píši jsem měla možnost vyslechnout argumenty mnoha zainteresovaných osob, které se kolem klubu pohybovali, pohybují, měli o něj zájem a měli tu čest také poznat a jednat s politickou smetánkou na radnici a hejtmanství.
Pořád ale neznám uspokojivé odpovědi na dvě otázky.
Proč Martin Kuba usiloval o to, aby Dynamo patřilo pod město?
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Anketa
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
A proč v lednu 2025, když za Kubou přišel tehdejší vlastník Dynama Koubek, který se topil v dluzích a nabídl kraji k prodeji všechny stavby v areálu Složiště, hejtman Kuba nedohodl koupi celého klubu? Stejně všichni vědí, že šéfuje nejen kraji, ale i městu. Primátorka je jen na podepisování listin a její náměstek Maroš na „špinavou“ práci.
Pokud jde o odpověď na první otázku, pak se lidé z Kubova okolí shodují na tom, že mu v první řadě jde o své ego. On si prostě musí pořád dokazovat, jakou má moc. Jaký je pro kraj spasitel, co všechno umí zařídit a jak mu pro ty Jihočechy tluče to srdíčko. Pak jde samozřejmě o peníze, dotace a lukrativní pozemky. A o fotbal? O ten mu jde, jen když mluví s novináři. V kuloárech se také povídá, že mu došlo, že tentokrát přecenil své síly a že mu celá kauza mediálně uškodila. No, ne každý skáče, jak Kuba píská že?
Odpověď na druhou otázku jsem se stále nedozvěděla. Připomeňme si pár faktů z minulosti.
- Majitel společnosti CS commerce, podnikatel z Hlubové nad Vltavou Vladimír Koubek koupil SK Dynamo od společnosti, kterou najdete v obchodním rejstříku pod názvem Hadvota v květnu 2021.
- Společníky Hadvoty byli v té době Miroslav Dvořák ze Starých Hodějovic a Karel Hájek z Hluboké nad Vltavou a jednatelem Martin Vozábal z Hluboké nad Vltavou. Do října 2020 byl jedním ze společníků Hadvoty také Karel Poborský.
- Koubek si sice Dynamo koupil, ale nezaplatil. Ještě na začátku roku 2025 dlužil Koubek společnosti Halvota částku okolo 20 milionů korun a firma už měla v ruce exekuční příkaz.
- SK Dynamo pod Koubkem opravdu nevzkvétalo. Nedařilo se mu sportovně ani finančně, proto se v polovině roku 2024 rozhodl klub prodat Daliboru Jirkovi.
- To, co následovalo pak se dá nazvat pro Dynamo doba temna. Dalibor Jirka zjistil, že mu Koubek při prodeji zatajil pohledávky v řádech desítek milionů korun. Došlo k jakési přetahované o klub, Jirka ho nakonec nekoupil a Dynamo zůstalo v rukou Koubka.
- Po uši zadlužený Koubek se v lednu 2025 vydal za hejtmanem Kubou. Přesto, že podle místních se ti dva „nemuseli“, podali si ruce a plácli na prodej všech staveb v areálu Složiště Jihočeskému kraji.
- Poté, co si hoši plácli, ozval se zástupce věřitele, tedy Hadvoty, které Koubek stále dlužil oněch cca 20 milionů korun, že hodlá prodej, který chce Koubek s Kubou realizovat dozorovat a regulovat. A jen si připomeňme jména těch, kterým podnikatel Koubek z Hluboké dlužil. Miroslavu Dvořákovi, Karlu Hájkovi a Martinu Vozábalovi.
- A pak už to šlo ráz na ráz. Už v únoru 2025 si kraj nechal udělat znalecký posudek na stavby na Složišti. Pak koupi schválili krajští zastupitelé. 15. dubna 2025 došlo k podpisu kupní smlouvy, po vkladu do katastru nemovitostí dostal Vladimír Koubek 23 689 190 korun.
A víte, ke komu putovaly tyto miliony z veřejného rozpočtu kraje? Přesto, že Koubek dlužil k 12. květnu 2025 výplaty hráčům a realizačnímu týmu mzdy za březen, doplatil dlužnou částku Hadvotě. Tuto skutečnost veřejně potvrdil v médiích zástupce společnosti. Koubek tak uhradil část svých dluhů, ale ne sportovcům, ale Dvořákovi, Hájkovi a Vozábalovi, kámošům z Hluboké.
- Koubek se pak dál topil v dluzích, hledal kupce a našel ho v zahraničí.
Ptejte se, proč tehdy Kuba s Marošem nekoupili Dynamo od Koubka? Proč se tiše dívali na to, jak se v tom Koubek plácá?
Nyní má Dynamo svou majitelku. Je v soukromých rukou a to, co udělal Maroš s Kubou je jen odporné vydírání a nátlak. Jak si mohou politici dovolit nutit podnikatele k prodání firmy?
Vám, kteří nešetříte kritikou zahraniční majitelky bych chtěla jen připomenout, že Dynamo je její, nikdo jí nesmí bránit v podnikání, pokud dodržuje zákony. To, že jí místní mocipáni házeli klacky nebo vlastně obrovské klády, pod nohy, je evidentní a nevidí to jen zaslepený jedinec nebo jejich kámoš.
A ještě jeden pohled vám nabídnu. Kubovi s Marošem věnují regionální média obrovský prostor pro jejich vyjádření. Dělají z nich spasitele českobudějovického fotbalu. Náměstek primátorky Maroš na sociálních sítích naprosto konkrétně mluví o třetí fotbalové lize. Píše, že v nejbližších dnech budou představeny jasné obrysy „nového Dynama“ postaveného na budějických srdcařích, které by začalo ve třetí lize s jasnou ambicí hned postoupit do druhé.
Ale novináři už se neptají, proč to tedy neudělali s tím „starým Dynamem“, proč ho nekoupili od Koubka? A docela by mě zajímalo, jak budou politici budovat to „nové Dynamo“ na budějických srdcařích. Srdcař Dynama nebude budovat nový klub. Dynamo je jen jedno!
Ale já vlastně Kubovi a Marošovi rozumím. Oni si myslí, že když zahodili dres ODS a založili hnutí Nové Česko, tak, že i fanoušci jen tak změní dres. Ale fotbaloví fanoušci jsou věrní a nejsou takoví pokrytci jako politici.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku