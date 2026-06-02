Hladík (KDU-ČSL): Rodiče si zaslouží větší podporu a jistotu

Dobrá zpráva pro rodiny s dětmi.
Podařilo se nám prosadit první bod z našeho plánu RODIČE+. Rodičovský příspěvek se zvýší na 400 tisíc korun, u vícerčat na 800 tisíc korun.
O navýšení jsme usilovali dlouhodobě, protože výchova dětí je velká odpovědnost a znamená nemalé výdaje. Rodiče si zaslouží větší podporu a jistotu.
Tím ale nekončíme. Dalším krokem je rychlejší čerpání rodičovského příspěvku, dětské skupiny bez zbytečných omezení a vyšší daňová sleva na děti.
Rodiny jsou tím nejdůležitějším, co máme.
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