Hladík (KDU-ČSL): Rodiče si zaslouží větší podporu a jistotu

03.06.2026 10:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zvýšení rodičovského příspěvku prosazeného vládou Andreje Babiše.

Hladík (KDU-ČSL): Rodiče si zaslouží větší podporu a jistotu
Foto: Repro ČT
Popisek: Ministr Petr Hladík

Dobrá zpráva pro rodiny s dětmi.

Podařilo se nám prosadit první bod z našeho plánu RODIČE+. Rodičovský příspěvek se zvýší na 400 tisíc korun, u vícerčat na 800 tisíc korun.

O navýšení jsme usilovali dlouhodobě, protože výchova dětí je velká odpovědnost a znamená nemalé výdaje. Rodiče si zaslouží větší podporu a jistotu.

Tím ale nekončíme. Dalším krokem je rychlejší čerpání rodičovského příspěvku, dětské skupiny bez zbytečných omezení a vyšší daňová sleva na děti.

Rodiny jsou tím nejdůležitějším, co máme. 

Mgr. Petr Hladík

  • KDU-ČSL
  • poslanec
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KDU-ČSL , Hladík

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MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Lékaři

Dobrý den, jsem rád, že se někdo věnuje i reálným a skutečným problémům, jako je zdravotnictví, kde je těch problémů opravdu dost. Reaguji na Váš příspěvek, jak těžké je dovolat se doktorovi, opravdu je. Ale co jsem se v tom příspěvku od vás nedozvěděl, jak to hodláte řešit? Ono říci najděte si jiné...

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