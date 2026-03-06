Hoffmannová (Piráti): Patří ženy do politiky? My říkáme ano

Patří ženy do politiky? My říkáme ano.
Přijďte na networkingovou akci spojenou s debatou, kde se budeme bavit o tom, jak uspět v politice jako žena.
Neřešíme, v jaké jste politické straně nebo jestli o politické práci jen přemýšlíte. Stejně tak rády přivítáme ženy, které už jsou ve veřejném životě aktivní.
Sejdeme se 17. března od 17:00 na adrese Zámecká 41/2 v Ostravě.
Více informací najdete v komentáři.
Chceme se potkat, poznat a navzájem se podpořit.
Protože ženy do politiky patří.
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
