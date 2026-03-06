Hoffmannová (Piráti): Patří ženy do politiky? My říkáme ano

09.03.2026 6:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ženám v politice.

Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Česká pirátská strana, logo

Patří ženy do politiky? My říkáme ano.

Přijďte na networkingovou akci spojenou s debatou, kde se budeme bavit o tom, jak uspět v politice jako žena.

Neřešíme, v jaké jste politické straně nebo jestli o politické práci jen přemýšlíte. Stejně tak rády přivítáme ženy, které už jsou ve veřejném životě aktivní.

Sejdeme se 17. března od 17:00 na adrese Zámecká 41/2 v Ostravě.

Více informací najdete v komentáři.

Chceme se potkat, poznat a navzájem se podpořit.

Protože ženy do politiky patří.

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
