Horák (KDU-ČSL): Zneužívání půjček je velký sociální problém

Krásný, dobrý den, vážené dámy, vážení pánové.
Já si v tomto případě dovolím s mým předřečníkem nesouhlasit. Já v tomto případě jsem rád, a KDU-ČSL, že vláda tento návrh zákona připravuje, připravila, protože zneužívání půjček je velkým sociálním problémem. Za mnou v mém regionu chodí mnoho lidí, když už neví, z které do které, kteří se dostali do velmi svízelné finanční situace právě díky těmto finančním půjčkám.
Velmi často zvlášť mladí lidé, kteří vůbec nemají zkušenosti s finančním trhem a s finančními produkty, tak velmi často si nevyhodnotí, kolik vlastně platí. Potom velmi často také lidé, kteří například upadnou do závislosti na internetovém sázení. Velmi často mladí muži si potom půjčují u těchto společností a velmi rychle, během několika měsíců a jednotek let, se můžou dostat až na milionové dluhy.
Když se budete bavit s poradenskými agenturami, tak ony vám tady tyto věci potvrdí. Stejně tak velká část společnosti a lidí nemá úplně, řekněme, dobrou kompetenci na vyhodnocení následků těchto půjček a není se čemu divit, když RPSN některé půjčky tady podle nezávislé agentury můžou... Na 20 tisících dělaly 8000 měsíčně.
To jsou úplně neuvěřitelná čísla. Potom ten nárůst je samozřejmě exponenciálně úplně šílený a tito lidi jsou úplně vyřízeni. A ne každý má známé právníky, ekonomy jako my. Ne každý má tu kompetenci si tyto věci spočítat. A tito lidé se opravdu dostávají do velmi složitých finančních situací, které končí často velmi tragicky.
Lichva, s lichvou se v Evropě bojuje už od středověku. Je to legitimní boj, protože lichváři neustále po celou historii zneužívají lidskou důvěřivost a zneužívají velmi špatné sociální postavení některých lidí, kteří se nemohou bránit. A tato obrana potom musí směřovat na stát, který ji musí vynucovat.
Takže já podporuji tento návrh a myslím si že je dobře, že přichází. Já za něj děkuji.
Děkuji za pozornost.
