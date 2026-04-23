Martínková Španihelová (Piráti): Když stát neplatí včas, lidé si musí peníze opatřit jinde

Vážený pane ministře, děkuji, že jste dorazil.
Vidím, že to je vzácné, vážím si toho, že tomu věnujete svůj čas, tomuto důležitému tématu. Děkuji také za doplnění informací k mé interpelaci ohledně zpožďování výplaty sociálních dávek. Dostala jsem konkrétní data a čísla a za ta MPSV děkuji. Děkuji za jejich podrobné zpracování, vím, že to bylo náročné a vážím si toho. Z vaší odpovědi vyplývá, že stovky, v některých případech tisíce lidí dostávají výplatu dávky se zpožděním v řádu jednoho nebo i více měsíců. (Odmlka pro neklid v sále.)
Děkuji. To, že řeším zpožďování sociálních dávek, je především proto, že pro lidi, kteří jsou na těchto příjmech závislí, znamená i týdenní prodleva rozdíl mezi stabilitou a pádem do dluhové pasti. A to je hlavní důvod, proč Pirátská strana včera nevetovala devadesátku a podpořila i zkrácení termínů potřebných k úpravě digitalizace superdávky. Tak dámy a pánové, teď jsem mluvila o tom, že jsme podpořili váš návrh, byla bych ráda, kdybyste mu prosím věnovali dál pozornost.
Budu mluvit o tom, proč je včasná výplata tak důležitá. Pro velkou část příjemců – samoživitelé, senioři, lidé se zdravotním postižením – představují dávky jediný anebo také hlavní zdroj příjmu.
Mgr. Lenka Martínková Španihelová
Děkuji, pane předsedající. Základní potřeby. Zpoždění znemožňuje nákup potravin, léků nebo základních hygienických potřeb. Má to dopad také na bydlení, protože nezaplacený nájem nebo zálohy na energie vedou k hrozbě vystěhování nebo odpojení služeb, což situaci rodin dramaticky prodražuje a komplikuje. Zamezuje to takzvané dluhové spirále. Když stát neplatí včas, lidé si musí peníze opatřit jinde a často se obracejí na takzvané rychlé půjčky před výplatou s extrémními úroky. Hrozí jim sankce za pozdní platby nájmu či služeb a jen se prohlubuje ten finanční deficit, ze kterého se příjemce bez cizí pomoci už nemusí dostat.
Mluvíme také o tématu následné péče, protože stát nakonec zaplatí mnohem více za řešení následků, například azylové domy, řešení exekucí nebo krizová pomoc, než kolik by stála ta včasná výplata dávky. Proto toto téma považuji za opravdu důležité.
Sociální systém má fungovat jako záchranná síť a pokud je v ní díra v podobě zpoždění, neplní svou funkci a lidé propadají hlouběji do problémů, které jsou následně pro společnost mnohem dražší a těžší k vyřešení. To, že řeším zpožďování sociálních dávek, je především proto, že pro lidi, kteří jsou na těchto příjmech závislí, je ta prodleva opravdu zásadní.
U všech tří dávek pomoci v hmotné nouzi znamená včas vyplacená dávka to, že je o ní rozhodnuto do 30 až 60 dnů a vyplacena je do konce kalendářního měsíce následujícího po vydání rozhodnutí. Mimořádná okamžitá pomoc podle té odpovědi vždy nejdříve po desátém dni v měsíci, opakovaně již zrušení dávky v první dekádě. Tím se pak vysvětlují ta nízká procenta a čísla, která jsem dostala a vlastně jsou celkem dobrá.
Ale ta realita těch lidí je taková, jak už jsem o ní mluvila. Z celkového počtu to pak tedy může vypadat jako nižší procenta žadatelů, jednotky procent, což se ze statistického hlediska patrně jeví jako přijatelné, ale za tím nejsou jen ta čísla, jsou za tím lidské osudy. Jsou za tím matky s dětmi, které čekají na podporu, aby mohly zaplatit nájem. Když podpora nedorazí, nemají z čeho by ten zájem nájem zaplatili. A zase se dostáváme k tomu, že vzniká dluh. Dluh, do kterého se dostanou vinou nečinnosti státu nikoliv svojí.
Takovou situaci popisuje například článek na serveru Seznam.cz z minulého týdne. Šlo o situaci, kdy ta paní byla poučená a když ta situace nastala a vznikl dluh, žádala právě o mimořádnou okamžitou pomoc, jednorázovou dávku hmotné nouze určenou pro krizové situace. Chtěla ji na úhradu dluhu, který nezpůsobila – právě vinou opožděné dávky – aby zabránila odpojení elektřiny, která pro ni a její dceru byla životně důležitá. Představte si tu situaci té matky samoživitelky, která je sama a pečuje o dvouletou dceru. Šlo o topení, o ohřev teplé vody v zimním období. Úřad práce jí tuto dávku nedal a já se tedy obracím na pana ministra s prosbou a dotazem, zda právě to není případ pro ombudsmana, jehož zřízení na MPSV jsem na tomto místě minule ocenila.
Z informace od svých kolegů vím, že v rámci úpravy nové superdávky se mimořádná okamžitá pomoc zmiňovala často. Všude tam, kde hrozilo, že nastane nějaká nepředvídatelná situace, výjimka, kterou se v zákoně nepovedlo odchytit, popřípadě situace, kdy úřady ještě nebudou připraveny na všechny nové systémy. To je ta situace, ve které se teď právě ocitáme.
Máte tam dokonce úpravu, kdy o mimořádnou okamžitou pomoc si příjemci superdávky nebudou muset žádat, ale bude moci být poskytnuta z moci úřední, tedy rovnou spolu s výplatou superdávky bez prodlev s dokládáním situace, kterou už Úřad práce zná z dokladů k superdávce. Bylo rovněž slibováno, že mimořádná okamžitá pomoc bude možna vyplácena opakovaně tam, kde to bude potřeba.
Myslím, je tedy teď ten moment, kdy má proběhnout osvěta. Kampaň, v níž lidem připomenete, jaké mají možnosti, jak a kdy mohou mimořádnou okamžitou pomoc využít. A stejně tak podle mého názoru má proběhnout kampaň nebo metodická instrukce, pokyn vůči zaměstnancům Úřadu práce, aby se nezdráhali tuto dávku použít, aby věděli, kdy je ta správná chvíle a že to je ta situace, kdy takto mohou člověku pomoci.
Vypadá to, že nadlouho bude jediná pojistka pro stovky domácností proti tomu, aby neupadly do chudoby a dluhů a neroztočila se dluhová spirála a nebyla tady všechna ta opatření, která zatíží stát.
A já jsem se chtěla zeptat a zajímá mne tedy, zda chystáte takovou informační kampaň oběma směry, jak k žadatelům, tak k úředníkům.
Děkuji mnohokrát.
