Kolovratník (ANO): Na NATO má jet vláda, ne lídr opozice

24.06.2026 4:32 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k summitu NATO v Ankaře.

Kolovratník (ANO): Na NATO má jet vláda, ne lídr opozice
Foto: ANO.cz
Popisek: Martin Kolovratník

Na summit NATO má jet ten, kdo ponese odpovědnost za postoje a závazky České republiky. Tedy předseda vlády a členové vlády. Ne lídr opozice.

NATO není místo pro domácí politickou kampaň ani pro osobní spory. Je to místo, kde mají vystupovat ti, kteří za Českou republiku rozhodují a nesou za svá rozhodnutí politickou odpovědnost. A tu dnes nese vláda.

Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • poslanec
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ANO , Kolovratník

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