Kolovratník (ANO): Na NATO má jet vláda, ne lídr opozice

Na summit NATO má jet ten, kdo ponese odpovědnost za postoje a závazky České republiky. Tedy předseda vlády a členové vlády. Ne lídr opozice.
NATO není místo pro domácí politickou kampaň ani pro osobní spory. Je to místo, kde mají vystupovat ti, kteří za Českou republiku rozhodují a nesou za svá rozhodnutí politickou odpovědnost. A tu dnes nese vláda.
Ing. Martin Kolovratník
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