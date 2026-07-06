Svobodová (Piráti): Tučné pokuty za přístřešky na auto

Tak tohle je tak typický!!!
Zatímco v novele stavebního zákona jsou formulky, které zajišťují, že žádná černá stavba nebude muset být odstraněna - např. hacienda s bazenem v chko - když bude "újma nepřiměřená přínosům" - bude to velké a drahé - tak MMR bude dávat tučné pokuty za přístřešky na auto nad 40m2.
To je jako zavedení EET a osvobozeni od daně pro prodej firem nad 40 milionů...
Nebo FAU, které zaklekávalo na firmy...
Odkaz na článek ZDE.
RNDr. Vendula Svobodová
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku