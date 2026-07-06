Svobodová (Piráti): Tučné pokuty za přístřešky na auto

07.07.2026 7:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k pokutám za "černé" stavby.

Svobodová (Piráti): Tučné pokuty za přístřešky na auto
Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Česká pirátská strana, logo

Tak tohle je tak typický!!!

Zatímco v novele stavebního zákona jsou formulky, které zajišťují, že žádná černá stavba nebude muset být odstraněna - např. hacienda s bazenem v chko - když bude "újma nepřiměřená přínosům" - bude to velké a drahé - tak MMR bude dávat tučné pokuty za přístřešky na auto nad 40m2.

To je jako zavedení EET a osvobozeni od daně pro prodej firem nad 40 milionů...

Nebo FAU, které zaklekávalo na firmy...

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RNDr. Vendula Svobodová

  • Piráti
  • poslankyně
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piráti , Svobodová

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JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Chápu dobře, že jste prezidenta označil za monstrum?

A jestli jste přesvědčen, že je rozhodnutí ústavního soudu nezákonné, přiznám se, že já k němu mám také výhrady, ale nejsem právník a zajímá mě tak, co uděláte nebo co se dá dělat, když obecně s rozhodnutím ústavního soudu někdo nesouhlasí? Dá se vůbec odvolat?

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