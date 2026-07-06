NSD: Vymýšlet a řešit neexistující problémy. Práce ministra Juchelky

Ministře Juchelko, zabývejte se skutečnými problémy, místo těch vymyšlených!
Ministr práce a sociálních věcí Juchelka nám před několika dny představil jeden ze svých geniálních nápadů, a sice zřízení tzv. „sociální kobry“. Jde o jednu z mnoha vymožeností posledních let, jak řešit zřejmě nejpalčivější sociální problém naší společnosti, a tím je samozřejmě zneužívání sociálních dávek.
Ale vážně. V této zemi je zneužívání ne příliš vysokých sociálních dávek opravdu naprosto marginální problém. Dlouhodobě jde zhruba o 1 % ze všech vyplacených dávek. To je na systém založený na vyplácení peněz, spolu s dlouhodobou personální poddimenzovaností Úřadů práce, naprosto zanedbatelné. Přesto je to z nějakého důvodu téma.
Víte proč? Je to prostě populární mezi politiky, jejichž hlavním zájmem je stavět lidi v téhle zemi proti sobě. O nic jiného nejde.
Proč by řešili strukturální kolaps kapacit sociální péče a služeb? Proč by řešili nedostatek tisíců sociálních pracovníků a pracovnic a pečovatelů a pečovatelek v době, kdy nám klepe na dveře demografická krize? Proč by řešili pomoc zranitelným skupinám v době stagnace příjmů a zdražování všeho, na co se podíváte?
Mnohem vděčnější je vymýšlet a řešit neexistující problémy, od kterých očekávají rychlé politické body. A to je mimo jiné také jeden z důvodů, proč Andrej Babiš nemá s levicí společného vůbec nic.
Pane ministře, sociální agenda v této zemi je léta ničena neodbornými populistickými gesty, místo aby naslouchala odborníkům a řešila skutečné problémy. A ty teď proto narůstají do těžko zvladatelných rozměrů. Věnujte se podpoře těch, kteří jsou v naší společnosti ohroženi. To je Vaše skutečná povinnost. Než bude pozdě.
Pro Novou sociální demokracii je sociální politika prioritou. Ale chceme jí řešit v souladu se současným odborným poznáním, dobrou praxí a ve spolupráci s lidmi pracujícími v oboru, kteří si zaslouží pro svou těžkou a důležitou práci mnohem lepší podmínky, včetně těch finančních. A o to se budeme zasazovat.
Sdílej, pokud je pro Tebe také důležitá smysluplná sociální politika, místo honu na čarodějnice.
A sleduj nás a dívej se, jak se Nová sociální demokracie rodí jako strana pro sociální odpovědnost, proti oligarchii a pro Evropu a demokracii.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku