Okamura (SPD): Zdravotnictví získá výraznou finanční posilu

25.06.2026 6:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyšším výdajům na zdravotnictví.

Okamura (SPD): Zdravotnictví získá výraznou finanční posilu
Foto: Radek Kotas
Popisek: Tomio Okamura

Veřejné zdravotnictví získá v roce 2027 výraznou finanční posilu. Vláda schválila opatření, které přinese do systému veřejného zdravotního pojištění dalších 24 miliard korun. Největší část, 21 miliard korun, zajistí vyšší platby za státní pojištěnce, zatímco další 3 miliardy korun budou přesunuty z provozních výdajů zdravotních pojišťoven přímo na zdravotní péči.

"Díky tomuto kroku bude možné lépe zajistit financování zdravotních služeb pro pacienty a posílit stabilitu celého systému. Zároveň vznikne prostor pro přípravu dlouhodobých změn, které mají přispět k udržitelnému a kvalitnímu zdravotnictví i v dalších letech," informovala náměstkyně ministra zdravotnictví Karla Maříková z SPD.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
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Okamura , SPD

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Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Dřív prezidenti na summit NATO jezdili

A byli to i prezidenti z jiného tábora než vládního. V čem je to teď jiné? A o čem se tam vlastně rozhoduje a rozhoduje se tam o něčem, jakože by prezident mohl třeba svou účastí rozhodnout o něčem, co vláda nechce?

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyšším výdajům na zdravotnictví.