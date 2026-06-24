Okamura (SPD): Zdravotnictví získá výraznou finanční posilu

Veřejné zdravotnictví získá v roce 2027 výraznou finanční posilu. Vláda schválila opatření, které přinese do systému veřejného zdravotního pojištění dalších 24 miliard korun. Největší část, 21 miliard korun, zajistí vyšší platby za státní pojištěnce, zatímco další 3 miliardy korun budou přesunuty z provozních výdajů zdravotních pojišťoven přímo na zdravotní péči.
"Díky tomuto kroku bude možné lépe zajistit financování zdravotních služeb pro pacienty a posílit stabilitu celého systému. Zároveň vznikne prostor pro přípravu dlouhodobých změn, které mají přispět k udržitelnému a kvalitnímu zdravotnictví i v dalších letech," informovala náměstkyně ministra zdravotnictví Karla Maříková z SPD.
Tomio Okamura
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