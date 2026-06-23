Bartoš (Piráti): Přestřelka s prezidentem je trapná

To, že se pan Babiš stále nevzpamatoval ze své porážky v prezidentských volbách opravdu není záminka pro to hodit celou zahraniční politiku Česka pod vlak. Přestřelka s prezidentem kvůli účasti na summitu je trapná.
Skládejte si třeba puzzle, jedno pro Vás máme. To by vám snad mohlo jít líp než skládání delegace na NATO. Nebo ostatně i skládání vlády.
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