Bartoš (Piráti): Přestřelka s prezidentem je trapná

24.06.2026 6:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke vztahům mezi Strakovkou a Hradem.

Bartoš (Piráti): Přestřelka s prezidentem je trapná
Foto: Repro X @PiratIvanBartos
Popisek: Ivan Bartoš s daňovým přiznáním

To, že se pan Babiš stále nevzpamatoval ze své porážky v prezidentských volbách opravdu není záminka pro to hodit celou zahraniční politiku Česka pod vlak. Přestřelka s prezidentem kvůli účasti na summitu je trapná.

Skládejte si třeba puzzle, jedno pro Vás máme. To by vám snad mohlo jít líp než skládání delegace na NATO. Nebo ostatně i skládání vlády.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

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Bartoš , piráti

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke vztahům mezi Strakovkou a Hradem.