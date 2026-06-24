Rajchl (PRO): Nejvážnější exces Ústavního soudu v historii

Předběžné opatření vydané Ústavním soudem ukládající vládě povinnost přibrat na summit NATO Petra Pavla, považuji za nejvážnější exces Ústavního soudu v historii naší země.
Argument, že prezident tam byl se dvěma výjimkami vždy, je zcela nevalidní.
Účast prezidenta totiž byla vždy posvěcena vládou, a to zcela v souladu s článkem 63 odsť 3 Ústavy.
Žádný prezident v historii nebyl součástí delegace bez výslovného souhlasu vlády.
Tudíž jediný pilíř argumentace ÚS je naprosto vyfabulovaný a postrádá reálný základ.
Je to obrovská prohra nás všech, neboť dojde k dalšímu podlomení důvěry našich občanů ve vládu práva v České republice.
Chtěl bych poděkovat dvěma soudcům, kteří naši odvahu se proti tomuto rozhodnutí postavit a publikovat disentní stanovisko v této vysoce zpolitizované věci. věci.
Jedná se o Ditu Řepkovou a Jana Wintra. Klobouk dolů před těmito dvěma statečnými.
Ti ostatní by si zasloužili červenou kartu za brutální faul na náš ústavní pořádek.
JUDr. Jindřich Rajchl
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