Rajchl (PRO): Nejvážnější exces Ústavního soudu v historii

25.06.2026 7:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předběžnému opatření Ústavního soudu.

Rajchl (PRO): Nejvážnější exces Ústavního soudu v historii
Foto: Repro RaptorTV.cz
Popisek: Jindřich Rajchl

Předběžné opatření vydané Ústavním soudem ukládající vládě povinnost přibrat na summit NATO Petra Pavla, považuji za nejvážnější exces Ústavního soudu v historii naší země.

Argument, že prezident tam byl se dvěma výjimkami vždy, je zcela nevalidní.

Účast prezidenta totiž byla vždy posvěcena vládou, a to zcela v souladu s článkem 63 odsť 3 Ústavy. 

Žádný prezident v historii nebyl součástí delegace bez výslovného souhlasu vlády.

Tudíž jediný pilíř argumentace ÚS je naprosto vyfabulovaný a postrádá reálný základ.

Je to obrovská prohra nás všech, neboť dojde k dalšímu podlomení důvěry našich občanů ve vládu práva v České republice.

Chtěl bych poděkovat dvěma soudcům, kteří naši odvahu se proti tomuto rozhodnutí postavit a publikovat disentní stanovisko v této vysoce zpolitizované věci.  věci.

Jedná se o Ditu Řepkovou a Jana Wintra. Klobouk dolů před těmito dvěma statečnými.

Ti ostatní by si zasloužili červenou kartu za brutální faul na náš ústavní pořádek. 

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
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Ústavní soud , Rajchl , PRO

Česká pirátská strana byl položen dotaz

Proč

Mne by zajímalo proč až teď prosazujete věci které jste mohli udělat jak jste byly ve vládě /rodičak atd./Děkuji .Mamlas

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předběžnému opatření Ústavního soudu.