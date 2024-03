500 milionů dolarů denně. „Nemám dobré zprávy.“ Rusko jede a nezastavuje

reklama

Spolkový kancléř a sociální demokrat Olaf Scholz důrazně přitom odmítl, že se chová jako slaboch.

„Obezřetnost není něco, co lze kvalifikovat jako slabost, jak to někteří dělají, ale obezřetnost je to, na co mají občané této země právo,“ zdůraznil. Na jeho slova upozornil server listu Die Welt. „To také znamená, že je pro mě nemožné dodat zbraňové systémy dlouhého doletu, které mohou být smysluplně dodány pouze tehdy, pokud by zahrnovaly i nasazení německých vojáků mimo Ukrajinu. To je hranice, kterou jako kancléř nechci překročit,“ dodal.

Na dotaz opozičních poslanců CDU/CSU ,zda jeho krok opravdu nepůsobí jako slabost, se Scholz rozčílil. „Obezřetnost a ohleduplnost“ by neměla být označována jako „váhavost a zbabělost nebo něco jiného“. To je podle rozzlobeného Scholze něco, co může lidi děsit. Scholz také odmítl nařčení, že Ukrajině nevěří. „Věříme Ukrajině. Proto je Německo zdaleka největším dodavatelem zbraní mezi evropskými zeměmi,“ řekl.

Mezitím se členské státy EU v Bruselu shodly, že vyberou další peníze pro Ukrajinu na nákup zbraní. Belgie jako předsednická země dovedla jednající státy k myšlence, že Ukrajině všichni společně dají až 5 miliard eur.

Konkrétně se plánuje poskytnout Evropskému mírovému fondu (EFF) další finanční prostředky, uvádí tisková agentura dpa. Server listu Süddeutsche Zeitung, který zprávu převzal, připomněl, že tento finanční nástroj umožňuje členským státům EU proplácet výdaje za vojenskou podporu Ukrajiny a platit za společné objednávky.

„Jednání byla obtížná zejména kvůli požadavkům Německa a Francie. Federální vláda dala nezbytný souhlas až poté, co bylo dohodnuto, že budoucí dvoustranné podpůrné platby pro Ukrajinu budou zohledněny v nezbytných platbách do mírového nástroje.

A vláda v Berlíně poukázala na ještě jeden problém. Maďarský premiér Viktor Orbán tento kanál pomoci Ukrajině dlouhodobě blokoval a může tak činit i v budoucnu, protože rozhodnutí v této věci učiněná musejí být přijata jednomyslně. A to by mohl být problém. Zvlášť, když podle serveru jihoněmeckého listu dostávali dříve ukrajinské jednotky 50 granátů na den. A nyní jsou to údajně 3.

Süddeutsche Zeitung připomněl, že EU není schopná uspokojit obranné potřeby Ukrajiny, takže by bylo na místě nakupovat munici i mimo EU, ale sever listu v této souvislosti připomněl, že Francouzi se dlouho stavěli proti tomuto záměru.

Navíc se zdá, že ruská ekonomika jede dál. Navzdory sankcím má dost prostředků na financování války i na chod státu a relativně stabilní podmínky pro život svých občanů. Informuje o tom server Fortune s tím, že navzdory sedmiprocentní inflaci se ruská ekonomika chová jako odolné zvíře.

„Rusové zjišťují, že několik dovážených základních potravin, jako je ovoce, káva a olivový olej, výrazně zdražilo. Většina globálních značek zmizela – nebo byla reinkarnována jako ruské ekvivalenty pod novým vlastnictvím přátelským Kremlu. Po ulicích jezdí mnohem více čínských aut. Ti, kteří chtějí konkrétní luxusní kosmetiku, mohou mít smůlu. Kromě toho se pro většinu lidí v Rusku prezidenta Vladimira Putina více než dva roky poté, co vyslal vojáky na Ukrajinu, mnoho ekonomicky nezměnilo,“ uvedl server.

Inflace je sice relativně vysoká, 7 procent je na cenách zboží znát, ale nezaměstnanost je nízká a Mezinárodní měnový fond odhaduje, že ruská ekonomika letos poroste o 2,6 procenta. Naproti tomu Německo je v tuto chvíli technicky v recesi a k růstu vládě v Berlíně ještě leccos schází.

„Samozřejmě existují potíže – souvisejí s celkovou situací ve světě,“ řekl pětapadesátiletý Andrej Fedotov, který šel po centrální nákupní třídě v Tverské ulici pár bloků od Kremlu. „Víme to velmi dobře, ale věřím, že je překonáme.“

Tam, kde si Rusové dříve koupili tři výrobky, dnes prý za stejnou cenu koupí jen jeden. A některé zboží zcela zmizelo. Ale podle serveru si Rusové zvykli vyhledávat ruské, o něco levnější zboží. Vedle toho se prý vláda snaží masivně dotovat hypotéky. To vede k tomu, že se v Rusku masivně staví, což zase v lidech při pohledu kolem sebe probouzí pocit prosperity. Sice za cenu zadlužení státu, ale to běžné Rusy příliš netrápí. Takováto politika prý jednoho dne může vést k tomu, že ruská centrální banka už nezvládne držet inflaci pod kontrolou, ale i to je pro Rusy vzdálený problém.

Janis Kluge, expert na ruskou ekonomiku z Německého institutu pro mezinárodní a bezpečnostní záležitosti, zdůraznil, že pro Rusko je zásadní, že má stále možnost vyvážet svoje suroviny, jako je ropa a zemní plyn. Dokud se cena ropy udrží, může Rusko udržet vysokou úroveň výdajů na armádu a sociální programy „donekonečna“, řekl Kluge s tím, že z vývozu ropy, především do Asie, Rusko vydělává až 500 milionů dolarů denně.

„Nemám dobré zprávy“ pro lidi, kteří čekají, až se „zítra“ ruská ekonomika zhroutí kvůli sankcím, napsala bývalá úřednice ruské centrální banky Alexandra Prokopenková na sociální síti X, dříve Twitteru. „Je to velké a odolné zvíře.“

Americký list New York Times upozornil, že se Rusko stále více orientuje na obchod s Indií. Podle serveru slavného listu může být potenciální ekonomickou spojnicí železnice vedoucí z Moskvy přes íránské přístavy v Íránu a odtud až do Bombaje. Železniční koridor by mohl být podle ruských představ hotov už v roce 2028.

Druhou trasou, kterou se Rusové snaží rychle obnovit, je trať do Turecka. Toto spojení existovalo již za carského Ruska, tedy před rokem 1917, ale dnes by trať vedla i přes Arménii a Ázerbájdžán a vzhledem k velmi napjatým vztahům mezi oběma zeměmi kvůli sporům o Náhorní Karabach, naráží prý obnova tratě na geopolitické těžkosti.

Přes třetí země se navíc do Ruska dostává evropské zboží, na které jsou oficiálně uvaleny sankce. Šampaňské, ústřice a mnohé další.

„Ruský prezident Vladimir V. Putin uvedl, že nová trasa zkrátí čas pro přepravu nákladu do Bombaje z Petrohradu na pouhých 10 dní, nyní to bývá 30 až 45 dní. Ruští představitelé to nazývají ‚průlomovým revolučním projektem‘, který bude konkurovat Suezskému průplavu. Doplní také ruské obchodní cesty směrem k Číně, která je v současnosti jeho největším obchodním partnerem, protože ty dosahují nadměrné kapacity. Od roku 2021, těsně před rozsáhlou invazí na Ukrajinu v únoru 2022, vzrostl ruský obchod s Čínou o 63 procent, na více než 240 miliard dolarů v roce 2023, podle čínských údajů,“ napsal NYT.

„Roste také obchod s Indií a dosahuje 65 miliard dolarů, což je více než čtyřnásobek toho, co bylo v roce 2021. Obchod Ruska s oběma zeměmi v roce 2023 překonal jeho předválečný obchod s Evropskou unií, který v roce 2021 činil 282 miliard dolarů,“ rozváděl dál informace server amerického listu.

