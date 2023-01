„Zakázka“ z EU pro Václava Moravce. Žaloval, že ho kritizují. Takto pochodil

Před rokem se začala odehrávat kauza udání, které poslal Etické komisi Univerzity Karlovy moderátor České televize Václav Moravec. Vadilo mu vyjádření prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera, který na sociální síti vyjádřil obavy z návratu totality. „Z toho, že moderátor ČT bude posuzovat, co je pravda a co jsou dezinformace, jakkoli na to nemá kvalifikaci. Posuzovat média a být v nich, je eticky problematické a v civilizované společnosti nemožné,“ konstatoval Roman Šmucler v dopise Etické komisi, která rozhodla v jeho neprospěch, aniž by mu dala slovo.

reklama

Anketa Kdo má větší „škraloup“ z dob minulého režimu? Babiš 6% Pavel 88% Nemají si navzájem co vyčítat 6% hlasovalo: 20868 lidí

„Podstatou podnětu je příspěvek dotčeného na sociální síti Twitter ze dne 12. února 2022, ve kterém hanlivě a urážlivě vyjadřuje k činnosti předkladatele ve spojení s jeho pozicí hlavního koordinátora za UK v rámci konkrétního evropského grantového projektu, u něhož naznačuje, že jeho smysl je ‚cenzorský‘. V diskuzi pod tímto veřejně přístupným příspěvkem dotčený dále expresívně naznačuje, že předkladatel tento projekt dostal nestandardně, účelově či za odměnu (‚dostal raketu‘) na téma, ke kterému nemá patřičnou odbornost (‚aby hodnotil, o čem nic neví‘),“ uvádí Etická komise UK ve svém stanovisku. Pikantní je, že jak byl v psaní udání Václav Moravec rozjetý, žaloval Etické komisi i to, co jí řešit vůbec nepřísluší, takže touto částí moderátorova žalování se vůbec nezabývala.

Veřejně působící osoby musí snést i expresívní kritiku

Ve svém stanovisku komise nejprve poukázala na to, že předkladatel i dotčený jsou veřejně působící osoby známé veřejnosti primárně mimo souvislost s jejich působením v akademické obci. „Jako takoví jsou přirozeně předmětem i expresívní kritiky včetně neférových faulů. V tomto smyslu by nemělo být standardem, aby komise hodnotila příspěvky na sociálních sítích od členů akademické obce, které jsou zároveň veřejnými osobnostmi, jejichž činnost není veřejností spojována s akademickou obcí,“ upozornila Etická komise na neobvyklost podnětu Václava Moravce. Nicméně se jím zabývala, protože vlastní příspěvek dotčeného na sociální síti Twitter a následný komentář se týkal projektu předkladatele coby veřejné osoby zároveň ve spojení s mezinárodním grantovým projektem, který získal jako jeho hlavní řešitel za UK.

Stanovisko etické komise Univerzity Karlovy

Zdroj: Roman Šmucler

Komise ale došla k závěru, že Roman Šmucler implicitně naznačoval, že mezinárodní projekt, na kterém UK participuje, je svou podstatou neetický a ve vztahu k předkladateli naznačoval, že tento projekt získal jakýmsi podloudným způsobem. „Pokud jde o samotný grantový projekt, který komise dostala jako podklad, nepřísluší komisi hodnotit jeho věcnou stránku, ale jedná se o mezinárodní projekt Evropské unie a zpochybňovat jeho validitu na sociálních sítích ve vztahu k tomu, že by se mělo jednat o nějakým způsobem společensky závadnou činnost, není hodné člena akademické obce. Projekt jako takový podávala UK, proto člen akademické obce, má-li pochybnosti o některých aspektech takovýchto mezinárodních projektů, měl by se obrátit na patřičné samosprávné orgány UK,“ uvedla Etická komise ve svém stanovisku.

Etická komise porušila nejzákladnější pilíř etiky

Co se týče zpochybňování způsobu přidělení projektu („dostal ‚raketu‘, aby hodnotil, o čem nic neví“), opět v případě důvodných pochybností by se měl podle komise dotčený obracet na příslušné kontrolní orgány dohlížející na přidělení a kontrolu plnění projektu. Takto lze podle ní konstatovat, že se ze strany Romana Šmuclera jednalo pouze o hanlivé osobní výkřiky, které ve vztahu ke konkrétnímu akademickému projektu předkladatele skutečně nejsou hodné člena akademické obce. Proto došla k závěru, zmíněnému už v úvodu, že se Roman Šmucler svým příspěvkem a komentáři na sociální síti Twitter dopustil veřejného vyjadřování v rozporu s Etickým kodexem UK. V závěru stanoviska se píše, že pro jeho přijetí bylo všech šest členů Etické komise, nikdo nebyl proti a nikdo se hlasování nezdržel. To vše stvrzuje svým podpisem předseda komise, kněz Marek Vácha, od ledna 2022 poradce ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Psali jsme: „Mlčte a šoupejte nohama. Dovychovat!“ Kubal v ČT zpovídal Babiše. Takto dopadl Babiš zmrazil novináře. Hlavně z ČT. Tu později dorazil Nemocnice se plní jak za covidu. Málo se očkujete proti chřipce, padla výzva z Moravcovy bubliny V ČT se útočilo na OSVČ: Odvedou polovinu toho, co berou na důchodech. Vyřadit je ze systému!

Přestože se právě předseda komise Marek Vácha specializuje na etiku, její pravidla si ne úplně bere za své. Jak jinak si vysvětlit, že podání, které bylo označeno jako „porušování zásad kolegiality, poškozování dobrého jména, cti a pověsti předkladatele podnětu Václava Moravce i dobrého jména Univerzity Karlovy“ projednával bez vyslechnutí druhé strany! „Jako člověka na UK publikujícího v etice mě mrzí, že jste při projednávání výše uvedené záležitosti porušili nejzákladnější pilíř etiky i práva ,Audiatur et altera pars' (latinsky: Budiž slyšena i druhá strana),“ upozornil Roman Šmucler v dopise z 12. ledna t. r. Etickou komisi na její nepochopitelný etický přešlap, když hned v úvodu reakce připomněl, že kauza byla „uzavřena“ bez jeho vědomí.

Nedělejme z Etického panelu Prověrkovou komisi

V textu dále připomněl, že Václav Moravec je veřejnou osobou, zejména jako moderátor České televize. „Jako taková osoba se podle právního řádu ČR těší menší osobní ochraně, podobně jako já. Zatahovat Univerzitu Karlovu do osobního sporu a křivdy mi přijde, přinejmenším, divné, nezralé a mimo jádro diskuze,“ pozastavil se Roman Šmucler nad dětinskostí počínání celebrity z Kavčích hor, i když tím jen potvrdil meritum zmíněného příspěvku a autorových obav. „Tedy prosazování osobních zájmů institucí. Pan doktor Moravec je nemilosrdným kritikem toho či onoho absolventa či pracovníka Univerzity a kdybyste chtěli měřit všem stejným metrem, tak z podobných řízení nevyjdete,“ upozornil prezident České stomatologické komory Etickou komisi.

Stížnost doc. MUDr. Romana Šmuclera CSc.

Zdroj: Roman Šmucler

„Pan doktor Moravec ale činí kritiku mnohých z pozice nikoli učence, ale pracovníka České televize, a je to v pořádku. Já si na svém twitterovém účtu také mohu komentovat v míře dané zákonem, koho chci. Tedy pokud nepřestoupím pravidla vymezená zákony ČR, no a to by zase řešil někdo úplně jiný než UK. Nedělejme z Etického panelu znovu neblaze proslulou Prověrkovou komisi. Mimochodem, na mém twitterovém účtu je označeno, že se expertně vyjadřuji toliko ke stomatochirurgii. To má i právní konotace. Pokud by Univerzita Karlova chtěla vážit moje ‚posty‘, musí brát profesionálně v potaz omezenost prostoru sociální sítě a styl vyjadřování obvyklý pro sociální sítě,“ vysvětlil Roman Šmucler.

Co je věda a co pouhé mediální „plácání“?

Poukázal také na to, že Václav Moravec nikterak nešetří slovy jako „dezinformátor“ bez ohledu na to, že mnohé se, jak už to tak ve vědě bývá, ukáže časem jako nepotvrzená nebo špatná hypotéza. „V době covidu-19, kdy moje vzdělání a oprávněnost činit kroky je nezpochybnitelná ve srovnání s ním, jsem si užil narážek na ‚dezinformace‘, jakkoli je tento pojem absurdní a zprofanovaný z doby komunistické totality. Co jsem v covidu-19 činil, jsem publikoval, verifikoval studiemi a je to k nalezení na Web of Science. Postup České stomatologické komory byl mezinárodně vysoce ceněn a kopírován. Proti tomu jsou jen moderátorská tvrzení doktora Moravce založená na rozhovorech s lidmi, které si vybral bez dat a faktů. Co je věda a co je mediální ‚plácání‘?“ položil Roman Šmucler oprávněnou otázku.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Můj post na Twitteru vyjadřoval moje obavy, revolučního studenta z roku 1989, z návratu totality tím, že moderátor ČT (přes vědecké tituly je toto jeho hlavní společenská role) bude posuzovat, co je pravda a co jsou dezinformace, jakkoli na to často prostě napříč celou komplikovanou společností nemá tým a kvalifikaci. Zároveň je klíčovou osobou veřejnoprávního média. Posuzovat média a být v nich, je eticky problematické a v civilizované společnosti nemožné. Řada myšlenek propagovaných moderátorem doktorem Moravcem vedla dle nejenom mého úsudku v době pandemie covid-19 k velkým celospolečenským ztrátám i lidským,“ poukázal prezident České stomatologické komory na nejeden problematický otazník, který se vznáší nad činností nedotknutelného Václava Moravce.

Se soukromými penězi ať si nakládá, jak chce

V samotném závěru dopisu určeného Etické komisi Univerzity Karlovy pak odmítl nekritizovatelnost „mezinárodního projektu“. „To připomíná nekritizovatelnost internacionální spolupráce před rokem 1989. Termín ‚raketa‘ jako zkratka na sociální síti pro nikoli malý objem prostředků na grant s ambicí omezovat svobodu slova je oprávněným zesílením debaty o základním ústavním právu občanů ČR. Diskuse o nakládání se společnými prostředky je také potřebná. Kdyby šlo o soukromé peníze doktora Moravce, bylo by to jinak,“ zdůraznil Roman Šmucler s tím, že zásada „Budiž slyšena i druhá strana“ nemůže škodit, ale že nečeká na odpověď, jen nemohl prostě nevysvětlit, jak to bylo a je.

Psali jsme: „Segregace.“ Prezidentská debata ČT končila zostra. Moderátor musel vysvětlovat Čtyři roky právník pátrá, kolik nás stojí Moravcův pořad. Toto se z Kavčích hor dozvěděl nyní „Chráněná dílna“ Václav Moravec. Překvapil Strakatého, objevuje v sobě prý konzervativce „Vedení ČT si nechává od Fridrichové a Železného kálet na hlavu“. Víte proč? Závažné podezření

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.