105 Kč za vejce „s kecama“, 160 Kč bez keců. Kaufland, Lidl a drsná Morava

„Nekouřím, nikam nechodím, dovolila jsem si koupit podestýlková vejce.“ S ironií komentují hospodyňky rekordní ceny. Například ta, která koupila v Lidlu vejce za 160 Kč, aby nemusela poslouchat výčitky dcery, že kupuje vejce „vychrtlých slepic“. Ty by byly za 105 Kč. Každopádně, ceny vajec trhají před Velikonocemi rekordy. Senioři mají slevy v malíčku, hlídají řetězce a kupují jen „v akci“. Na vesnici už je hej, nosnice sice vyjde přes dvě stovky, ale nakonec se stejně chovat pár slepic u domku vyplatí. Hlavně ve městech tak lidé nadávají víc: „Je to prasárna!“ vzkazují. Navštívili jsme Kaufland, Lidl a Tesco na severu Moravy. A pak i tamní venkov.

„Koupila jsem v akci plato vajec. Byly podestýlkové, a proto dražší,“ připouští hospodyňka Jiřina. „Měla jsem volbu mezi nákupem asi za 105 korun v Lidlu a tyto, co mám doma, stály asi 160. Nakonec jsem zvolila tyto, než bych poslouchala svoji dceru, že kupuji vejce od vychrtlých slepic, které jsou chované v nejhorších podmínkách. Vzhledem k tomu, že nekouřím, nikam nechodím, dovolila jsem si koupit podestýlková vejce,“ směje se ironicky. Jiřina sama s dvěma dětmi žije v regionu severní Moravy, kde se ještě tradice, a to i velikonoční, celkem dodržují. „Nevím, jestli letos upeču beránka. Pokud by ho upekla mamka, tak ho alespoň nazdobím. A také perníčky, alespoň ty perníčky, slepované, bych chtěla upéct,“ říká. Jednu radost si ale zkazit nenechá. Protože má ráda ruční práce, koupila si brusku a otestuje novou techniku zdobení vajec.

Cena vajec? Prasárna, a „zmrdi“

Vejce patří ke komoditám, které zdražily snad nejvíc. „Samozřejmě že dál už budu kupovat levnější,“ podotýká matka dvou nezletilých dětí. „Každopádně se mi nelíbí politika této vlády. Je to pro lidi prasárna. Zmrdi,“ konstatovala už pěkně naštvaně.

Cena vajec v Kauflandu. Foto: Redakce ParlamentníchListů.cz

Biovejce z louky můžete koupit jeden kus za 11,65 Kč. Šest kusů tedy za 69,90 Kč. Např. za čerstvá vejce pak zaplatíte za jeden kus 7,49 Kč. Deset kusů tak vyjde na 74,90 Kč.

Ceny se v jednotlivých řetězcích mohou dost lišit, mají rozptyl cca od čtyř do dvanácti korun. „Řetězce si určují ceny, jak se jim to hodí, aby na tom mohly co nejvíce vydělat. A že se vymlouvají na krize a zdražování energií? Ceny jsou zpátky. Jen distributoři nechtějí zlevňovat. Ale každý si to může zařídit tak, aby měl ceny příznivější,“ kritizuje asi sedmdesátiletý senior Jiří z Brna, který sleduje slevy každý den. „Všude, kde se dá, využívám slevy. V Tesku a v Kauflandu mají zajímavé večerní slevy. Zelenina bývá zlevněná večer. Někdy změní ceny různých výrobků i přes den,“ popisuje. A přidal také jedno doporučení pro manažery obchodních potravinových řetězců: „Včera jsem jim říkal, nevyhazujte to, dejte to do slevy!“





Různé slevy v nákupních centrech Tesco nebo Albert. Foto: redakce ParlamentníchListů.cz

Ve středoevropském srovnání je u vajec situace nejhorší

Ve středoevropském srovnání je právě u vajec v Česku nejhorší situace. Jak říká evropský statistický úřad, ceny vajec byly v lednu v Evropské unii meziročně vyšší o 30 procent. Nejvyšší nárůst ze zemí unijního bloku zaznamenala Česká republika, kde vejce zdražila o 85 procent. V dalších dvou středoevropských zemích, a to v Maďarsku o 80 procent a na Slovensku o 79 procent. Na opačném konci žebříčku se umístily Německo a Lucembursko, kde cena shodně stoupla o 18 procent.

Lidé dali zelenou domácímu chovu slepic

Kdo má zahrádku, možnost cokoli pěstovat nebo chovat, dá přednost domácímu chovu slepic. „Já jsem vždycky chtěla mít svůj chov slepic. A je pravda, že v poslední době lidé nakupují více slepic a je obrovský zájem o nosnice. Jedna nosnice stojí asi 220 korun. I jejich ceny jdou nahoru,“ poznamenala jedna z hospodyněk z venkova.

V domácím chovu mají šest slepic, a kolik bývá tak denně vajíček za den? „Třeba čtyři nebo pět. Je to různé. Mají pauzy, reagují i na množství vody a krmení. Někdy snášejí i tři vejce za den. Ale spotřeba naší šestičlenné rodiny je pokrytá dostatečně,“ popisuje. Pokud jsou přebytky, rozdají se příbuzným. „Teď už se chov slepic vyplatí. Když máte zahradu, jsou na trávě a nemusí se jim dávat tolik granulí,“ říká chovatelka. Ve výběhu ale většinou už žádnou trávu nenajdeme, tu si slepice vyzobou nejdřív. Důvod, proč lidé dávají přednost domácím chovům, je jednoduchý a zůstává stejný: „V obchodech vejce přibarvují. Když je máte doma venku, dostávají lepší trávu, zrní a jsou prostě podle mě zdravější,“ uslyšíte od chovatelů.

Chov slepic na severní Moravě. Foto: Daniela Černá

Domácí chov slepic na jižní Moravě. Foto: Daniela Černá

Vejce, symbol zvyšování potravin

Vejce jsou důležitou potravinou jak pro chudé rodiny, tak pro gurmány. Vejce se tak stalo symbolem toho, jak se v EU zvyšují životní náklady. Zdražování potravin se obává plných 91 procent Čechů. Ministerstvo zemědělství podalo další podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže kvůli cenám vajec. Zdražení potravin v obchodech podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly naznačuje, že obchodníci zneužívají dominantního postavení na trhu.



I když nejnovější údaje o vývoji spotřebitelských cen ukazují, že míra inflace v eurozóně v únoru klesla na 8,5 procenta, ceny potravin, alkoholu a tabáku pokračovaly v růstu. Zvýšily se o 15 procent, jenže vejce samotná se ještě negativně vydělují. Před dvěma lety představovala inflace u vajec jedno procento, rok poté vzrostla na sedm procent.

