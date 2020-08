Banda kašparů. Petr Nečas bez viny a mluví se o odvetě za něj

reklama

Pražský soud minulý týden osvobodil bývalého premiéra Petra Nečase z údajného podplácení. Rozsudek není pravomocný, nicméně jde pro expremiéra jistě o významné vítězství. Kauza se táhne už sedm let od známé razie na Úřadu vlády.

Poněkud paradoxní je, že v den vynesení pro Nečase pozitivního rozsudku bylo oznámeno, že policisté vyšetřují tehdejšího „strůjce“ velké razie, exšéfa ÚOOZ Roberta Šlachtu, kvůli údajnému vynášení informací. Toho se někdejší elitní kriminalista měl dopustit ve své knize Třicet let pod přísahou.

ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků napříč politickým spektrem, jak celou akci z roku 2013, která vedla k pádu Nečasovy vlády, s odstupem hodnotit a zda by její hlavní aktéři Robert Šlachta a Ivo Ištvan měli čelit následkům.

Anketa Podporujete mimořádnou dávku pro důchodce ve výši až 6 000 Kč, o které uvažuje vláda? Ano 81% Ne 19% hlasovalo: 3932 lidí

„Monstrakce se vyplatila. Nečasova vláda byla svržena, prezident si pořídil vlastní, ODS a Petr Nečas jsou lotři a Babiš s prezidentským požehnáním je spasitel. Bezvadný státní převrat,“ konstatoval jednoznačně čestný předseda TOP 09, exministr zahraničí a poslanec Karel Schwarzenberg.

Předseda KSČM a první místopředseda sněmovny Vojtěch Filip nesouhlasí s tím, že by z celé akce nic nebylo. „Naopak je dnes podle rozsudku jasné, že není trestným činem, když předseda vlády z politických důvodů obsadí nějakou funkci i mimo ústavní instituce. Tedy dosazení do funkcí není primárně odsouzeníhodné. Druhým výsledkem je, že k zadokumentování trestného činu je potřeba více materiálu, než které bylo potřeba dříve. Zejména když jde o dary pro vysoce postavené funkcionáře,“ míní Filip.

„Soudní rozhodnutí z minulého týdne, byť není pravomocné, jednoznačně potvrzuje, jak účelová a politicky motivovaná tato kauza byla. Dokládají to metody jako nezákonné odposlechy a vyfabulovaná rozhodnutí atd. Důsledky, které monstrproces nastartovaný Ivo Ištvanem a Robertem Šlachtou má, jsou v porovnání se vznesenými obviněními zcela nepřiměřené, totiž mocenský zvrat a překopání celého politického systému v naší zemi. A za to by oba pánové jednoznačně měli nést odpovědnost. Snaha pana Šlachty o zviditelnění a mediální pozornost z posledních měsíců jasně ukazují, že byl motivován zejména vlastními ambicemi a touhou po slávě. Jeho současné aktivity však nejsou ničím jiným než porušováním služebního tajemství a mlčenlivosti, ke kterým je jako bývalý policista vázán i po odchodu ze služby. Očekávám, že minimálně za toto ponese odpovědnost,“ řekla ParlamentnímListům.cz místopředsedkyně poslanců ODS Jana Černochová.

Podle místopředsedy sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury je celá věc na hlubší analýzu. „Na jedné straně tu máme divokou akci Šlachty, na straně druhé expremiéra, který se prokazatelně nechal řídit milenkou, která zjevně s jeho vědomím zneužívala vojenskou kontrarozvědku, a vzhledem k prokazatelným luxusním dárkům panovalo na Úřadě vlády nějakou formou korupční prostředí. Pokud bychom měli vyvodit odpovědnost, tak v tom, že zjevné zneužívání pravomoci, případné podvody či korupci nebyl pan Šlachta schopen u soudu prokázat. Další věc je ovšem také ochota soudů soudit,“ míní Okamura.

Fotogalerie: - Třicet let pod přísahou

„Celou tu ištvanovsko-šlachtovskou akci hodnotím jako jakobínskou snahu o převzetí moci v této zemi. Nesla se na vlně protikorupční hysterie a otevřela cestu Babišovi do vlády. O fakta ta akce opřená nebyla. Soudy to teď jen potvrzují. Já si na soudce hrát nechci, ale obecně každý samozřejmě zodpovídá za to, co způsobil,“ uvedl místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra.

Na otázku, zda by Šlachta s Ištvanem měli čelit důsledkům, reaguje místopředseda KDU-ČSL a europoslanec Tomáš Zdechovský slovy, že určitě ano. „Pohádka o hrdinovi skončila,“ dodal.

„Již tehdy jsem měl velmi nepříjemný pocit, že došlo z jejich strany k překročení standardů a stali se tvůrci nových, o zákon neopřených postupů. Ukazuje se podle mě, že to přehnali a nejsou něco víc, což si asi mysleli,“ uvedl poslanec ČSSD a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

Místopředseda hnutí STAN a poslanec Petr Gazdík se řečnicky táže, co na tom celém hodnotit. „Výsledky hovoří za vše. Viděli jsme tehdy velkou tiskovou konferenci o kilech zabaveného zlata a rozkryté obrovské chobotnici a pád vlády. Po sedmi letech z toho máme tyto výsledky? Tehdejší protagonisté této monstrakce by z toho měli vyvodit sami důsledky. Já bych se za tak chabou práci velmi styděl. Oni by měli také. Pan vrchní státní zástupce Ivo Ištvan by měl zvážit harakiri,“ řekl nám ostře Gazdík.

Anketa Měl by se omezit či zdanit odtok zisků nadnárodních firem z České republiky? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 17094 lidí

„Česká republika je ve velké krizi z hlediska státních financí, ztráty hodnot ve školství, ztráty národní suverenity; v plíživé likvidaci tradičního průmyslu a energetiky; v neúctě k plátcům daní, kteří republiku živí. A jak vidno, i ve stavu české prokuratury. Program Trikolóry také proto přichází s jasnými kroky ke zlepšení,“ uvádí šéf Trikolóry a poslanec Václav Klaus.

Svůj dlouhodobý názor zopakoval i poslanec ODS a šéf ústavně-právního výboru Marek Benda. „Říkám zcela konzistentně celou dobu, že se jednalo o puč policejních plukovníků jak z nějaké špatné latinskoamerické novely. Samozřejmě že budu požadovat vyvození minimálně personálních důsledků, pokud tady banda kašparů zničí vládu i celý politický systém a výsledek je čistá nula,“ má jasno Benda.

„Přiznám se, že ač neodborník, na celé kauze mne zajímá zvláštní přístup soudu k této věci. Byl jsem doposud přesvědčen o dostatečné odbornosti všech zainteresovaných vyšetřovatelů, státních zástupců i soudců v Českém právním systému. Ukazuje se však na tomto případě různý výklad využití důkazního materiálu a zvláště odposlechů. To, čeho jsme svědky v posledních letech při projednávání těchto kauz spojených s vládou Petra Nečase, považuji za skandální a obrovské selhání spravedlnosti na všech stupních od posledního vyšetřovatele po ministerstvo spravedlnosti jako garanta. Vytváří se zde díky tomu konspirační prostředí, do kterého pilně přispívá i pan Robert Šlachta, a tak bych nyní očekával od paní Benešové, ministryně spravedlnosti, obsáhlé zdůvodnění, k čemu tady dochází. Co ale v žádném případě nebudu akceptovat, je to, na co si máme 30 let od revoluce prý zvykat. Vyšetřování skončilo, zapomeňte!“ řekl redakci místopředseda poslanců KSČM Leo Luzar.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.