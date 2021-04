Jak papiňák: Člen Rady ČT žene k soudu druhého. Až 4 miliony Kč!

reklama

Rada České televize je v posledním roce často skloňovaným termínem. Probíhají ostré diskuse a přetahovaná o to, jak se tento kontrolní orgán chová, kdo do něho byl nebo může být zvolen apod. Nyní přichází i další rovina sporu. Na jednoho z radních míří trestní oznámení a jeho autorem je jiný člen Rady ČT. Redakce má dokument k dispozici.

Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu míří na Zdeňka Šarapatku. Důvodem jsou jeho veřejná vyjádření na adresu kolegy z Rady ČT Jiřího Kratochvíla, která mají naznačovat, že byl před rokem 1989 spolupracovníkem komunistické StB. Kratochvíl to považuje za vymyšlené, zcela nesmyslné a dokonce uvádí, že je držitelem hned několika lustračních osvědčení, z nichž poslední je pouze několik týdnů staré.

Radní Jiří Kratochvíl je přesvědčen, že jeho dosavadní kolega Zdeněk Šarapatka záměrně šíří smyšlené informace, aby tím ovlivnil poslance při nadcházející volbě nových členů Rady ČT. Kratochvílovi totiž končí aktuální mandát a kandiduje znovu.

„Věc: Podnět k prošetření možného spáchání trestného činu. Dne 13. ledna 2021 zveřejnil pan Zdeněk Šarapatka na svém oficiálním profilu veřejně dostupné počítačové sítě Twitter příspěvek s následujícím zněním: Majstrštyk dnešní Rady ČT: radní ‚Filmař‘ Kratochvíl, hvězda Archivu bezpečnostních složek: ‚Martu Kubišovou jsem dobře znal. Hodně vytrpěla.‘ Z celkového vyznění tohoto příspěvku je zřejmé, že se pan Šarapatka ve čtenáři snaží vzbudit dojem, že jsem před listopadem 1989 spolupracoval se Státní tajnou bezpečností (dále jen „STB“) s krycím jménem ‚Filmař‘. K tomu uvádím, že jsem spolupracovníkem STB nebyl a že jsem na tuto skutečnost pana Šarapatku také opakovaně upozorňoval. Výše uvedený příspěvek proto lze pokládat za záměrně silně dehonestující, a osobně se mě velmi dotýká,“ konstatuje Kratochvíl v trestním oznámení, jehož znění se ParlamentnímListům.cz podařilo získat.

Faktem je, že Šarapatka ve svých příspěvcích na sociálních sítích v poslední době zmiňuje Kratochvílovo jméno v souvislosti s údajným napojením na StB poměrně často. „Toto nepravdivé osočení mojí osoby ze strany pana Šarapatky, jež se v různých obměnách (například poznámkami při zasedání Rady) opakuje, nejenže snižuje moji vážnost u spoluobčanů, ale především mě významně poškozuje profesně, když snižuje moji vážnost u členů Rady ČT (sám jsem členem Rady ČT), a zároveň zásadním způsobem snižuje moje šance na mé znovuzvolení, o nějž, z důvodu blížícího se konce mého mandátu, hodlám usilovat,“ konstatuje v textu Kratochvíl.

„Tvrzení pana Šarapatky zároveň zvyšuje šance na zvolení mých protikandidátů, čímž tito mohou získat značný prospěch, a to jak ve smyslu společenské prestiže, tak i finančního ohodnocení, které za dobu mandátu dosahuje částky v rozmezí od 2 520 000–3 996 000 Kč. (Částky jsou uvedeny dle výpočtu z roku 2019 pro řadového člena Rady a pro předsedu Rady. Vzhledem ke skutečnosti, že odměna radního je navázána na průměrnou mzdu v ČT, a že mzdy v ČT se trvale zvyšují, lze předpokládat, že skutečná odměna na konci mandátu bude vyšší). Šíření výše uvedeného nepravdivého údaje o mé osobě představuje při volbě do Rady ČT významné poškození z důvodu silného negativního náboje, jež toto sdělení a priori obsahuje a také z důvodu načasování zveřejnění. Proces dvoukolové volby do Rady ČT v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky probíhá právě v těchto dnech,“ píše radní orgánům činným v trestním řízení.

Z takové argumentace nelze vyloučit, že pokud by Kratochvíl nebyl znovuzvolen, bude tento neúspěch přikládat právě Šarapatkovým útokům a ve finále ho může žalovat o náhradu ušlého zisku.

„Obvinění ze spolupráce s STB také může vážně narušit moje rodinné vztahy, jelikož naše rodina je k předlistopadovému režimu, a tudíž i ke spolupracovníkům STB, silně kritická. Ze všech uvedených důvodů je možné se domnívat, že svým jednáním se pan Zdeněk Šarapatka mohl dopustit trestného činu dle § 184 odst.1 a 2 zákona č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník), nebo dle § 181 odst. 1 písm. a), popřípadě dle dalších zákonných ustanovení,“ dodává Jiří Kratochvíl v trestním oznámení na Zdeňka Šarapatku.

Kratochvíla by tvrzení o možné spolupráci s StB mohlo skutečně při volbě nových radních poškodit. Ukazují to reakce některých poslanců. „Pokud by to podezření bylo důvodné a vycházelo z nějakých reálných faktů, tak pochopitelně by takový člověk nebyl akceptovatelný. Také proto vyžadujeme od kandidátů lustrační osvědčení. Zažil jsem v minulé době zásahy na vlastní kůži – přerušení přímého rozhlasového přenosu, zastavení činnosti divadelního souboru, zákaz vystupování v hlavním městě, strhávání mých plakátů,“ uvedl poslanec hnutí ANO a šéf volebního výboru Stanislav Berkovec.

„Rada ČT má chránit veřejný zájem koncesionářů v rámci příslušného zákona, její členové by proto neměli být zatíženi takovou minulostí,“ sdělila poslankyně SPD Karla Maříková. „Podezřelý ze spolupráce nebo prokázaný? Prokázaný ano, vadil,“ sdělil Miloslav Janulík (ANO).

Podobně to viděli i další zákonodárci. „Takového člověka bych určitě nevolil,“ uvedl Lubomír Španěl. „Takového kandidáta bych pravděpodobně nevolil už jenom proto, že by každé jeho rozhodnutí v Radě mohlo být prostřednictvím tohoto podezření zpochybňováno,“ vyjádřil se poslanec Jaroslav Foldyna (oba SPD).

Redakce oslovila oba aktéry celého případu s žádostí o vyjádření. „Tento krok činím z mnoha důvodů. Pan radní Šarapatka po dobu mnoha měsíců mne neustále napadá a tituluje mě ‚filmařem‘, což má býti mé krycí jméno jako ‚estébáka‘. Napsal v médiích, že si na mě mají občané dát pozor a dokonce na svém twitteru napsal velkou řadu urážek a napadání, které jsou v posledních dvou měsících cílené. A to proti mému znovuzvolení do Rady České televize. Dokonce popírá i fakt, že jsem byl režisér. Ačkoliv mou tvorbu nezná. Velká část z ní byla v ČT skartována, a to dokonce i dva třináctidílné úspěšné seriály. Byl jsem nepohodlný a pak se vyhrotilo, že od 75. roku jsem měl v televizi stopku. To jen tak na okraj. Za pár dní bude v PS PČR tajná volba nových členů do Rady ČT. Mám 2 negativní lustrační osvědčení a poslední, třetí je z února 2021 a jeho originál má k dispozici PS PČR. Na předminulém zasedání Rady ČT pan Šarapatka utrousil, že si lustrační osvědčení mohu opatřit sám. Svými výroky zpochybňuje pravost práce Ministerstva vnitra ČR,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Jiří Kratochvíl.

Zdeněk Šarapatka se trestního oznámení nebojí. "Starého psa novým kouskům nenaučíš. Že se tímhle trestním oznámením bude chtít „Filmař“ zavděčit poslancům SPD a ANO těsně před volbou nových radních ČT, aby mu pomohli vysedět v placené funkci v Radě ČT celých 18 let až do třiaosmdesáti, jsem samozřejmě očekával. A s radostí mu budu čelit," konstatoval pro PL.

Volba čtyřech nových radních by měla v Poslanecké sněmovně proběhnout v následujících týdnech. Poslanci budou vybírat z 12 kandidátů, kteří byli z celkových 56 uchazečů v prvním kole předvybráni sněmovním volebním výborem.

Ohrožena ale byla i samotná finální tajná volba. Minulý týden se totiž podle zjištění redakce PL pokusili někteří opoziční poslanci vyřadit tento bod z programu schůze. Oproti zavedeným zvyklostem došlo na organizačním výboru sněmovny vyjmutí bodu o volbě členů Rady ČT z celkového balíku návrhů volební komise. K tomu prý dříve nedocházelo. Následně se tak hlasovalo o zařazení volby radních separátně a snaha některých opozičních poslanců nevyšla o jediný hlas. Mnohé poslance tento postup naštval i proto, že pouhý den před tím vyzvala část senátorů Sněmovnu, aby volbu odložila.

„Berou to podle principu, že než dopustit zvolení lidí se ‚špatnými‘ názory, raději nevolit vůbec. Nic jiného by totiž nezařazení tohoto bodu na program schůze neznamenalo. Odložení by fakticky bylo zrušení volby. Možná si mysleli, že to počká do podzimu, kdy se demoblok v čele s Piráty těší na vítězství. Sněmovna má v současné době na stole desítky či stovky materiálů k projednání, z nichž většinu stejně probrat do voleb nestihne. Je to ale šílený princip. Berou to tak, že když nemají na výběr nikoho, kdo má podle nich vhodné názory a jsou tam jen v jejich očích extremisti a lidé pochybných a nebezpečných názorů, tak ať se raději nekoná volba vůbec. Demokracie jim nic neříká. Volební výbor legitimně a demokraticky podle zákona provedl výběr v prvním kole a plénu Sněmovny předložil 12 kandidátů a je třeba hlasovat,“ sdělil nám jeden z poslanců.

