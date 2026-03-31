„Fiala už skončil.“ Takáč tlačil na „správné hodnoty“. Macinka zakročil

Česká vláda obnovila jednání se slovenským kabinetem na nejvyšší úrovni. Ministři obou zemí se dnes sešli na zámku v Nové Horce na Novojičínsku. Tuto formu setkávání přerušil kabinet Petra Fialy kvůli sporům s vládou Roberta Fica o zásadní zahraničněpolitická témata, mimo jiné kvůli schůzkám šéfa slovenské diplomacie s ruským ministrem zahraničí.
Česká a slovenská vláda se tak sešly po třech letech a k podepsanému memorandu ministr Macinka uvedl, že jde o „poměrně rozsáhlý dokument, který je průřezem ze všech možných politických oblastí, které ty obě dvě vlády spravují“.
„Trochu nadneseně by se to dalo označit jako programové prohlášení těch obou vlád. Je tam řada konkrétních věcí,“ dodal ministr zahraničí v pořadu Interview ČT24.
„Došlo k tomu tragickému, z našeho pohledu zbytečnému přerušení nebo velmi výraznému zhoršení těch vztahů mezi bývalou vládou Petra Fialy a slovenskou vládou,“ pokračoval Macinka s tím, že „to se nikdy nemělo stát“, a zdůraznil: „My jsme s tím nikdy nesouhlasili.“
„Vztahy mezi našimi zeměmi a mezi občany nemohl poškodit ani šílený výkon Petra Fialy. Máme v našem programovém prohlášení, že zlepšíme vztahy se Slovenskem, a to už jsme naplnili,“ dodal šéf české diplomacie.
Podpis memoranda by podle jeho slov měl přinést lepší spolupráci mezi oběma zeměmi. Upozornil především na společné výzvy, zejména v oblasti energetiky a dopadů některých trendů na střední Evropu. „Určitě existuje řada oblastí, ve kterých se nám vyplatí spolupracovat, protože jsou tady nějaké výzvy, které nejsou úplně příznivé, zejména teď nejpalčivější energetická záležitost,“ dal za příklad ministr.
„Ten náš region je stejný, ty společnosti jsou výrazně homogennější než třeba společnosti naše a v západní Evropě,“ zdůraznil, že proto se vyplatí postupovat koordinovaně, protože „některé neblahé trendy, které na nás míří, mají větší dopady na tento náš středoevropský region“.
Spor o přínos memoranda
Moderátor Daniel Takáč se Macinky ptal, proč Slovensko nezrušilo dvojí ceny nafty pro české občany, a připomněl, že při obnovování vztahů by podobná gesta dávala smysl. „Byli jsme ujištěni, že toto opatření s těmi dvojími cenami bylo zavedeno pouze na 30 dnů a pak bude zrušeno,“ vysvětlil ministr.
Na opakovaný dotaz moderátora, proč k tomu nedošlo „hned“, reagoval širším kontextem situace na Slovensku: „Je třeba se na to dívat v souvislostech, v jakých se ta země nachází. My máme k dispozici ropu z ropovodu TAL, Slovensko teď nemá žádnou ropu. Dostávají ji z ropovodu Družba, kterým ropa neteče, čili Slovensko je v horší situaci,“ řekl s tím, že v horší situaci je Slovensko oproti Česku s plynem.
Takáč dál Macinku tlačil otázkami, zda memorandum skutečně přináší něco nového. Připomínal konkrétní projekty, o kterých mluvil i Robert Fico – například dopravní propojení na česko-slovensko-polském pomezí nebo opravu mostu Lanžhot–Kúty. Zpochybňoval přitom, zda nejde jen o pokračování již rozběhlých projektů, a shrnul, že zásadní zlepšení vztahů na základě memoranda nevidí.
K tomu poznamenal, že i řada politiků je toho názoru, že česko-slovenské vztahy fungují na kvalitní úrovni celou dobu.
Jeho výtky ministr promptně odmítl: „Ano, celou dobu…, tak to asi někteří jsou hluší a slepí, nebo si nechtějí přiznat, nebo si lžou do kapsy. To, co udělala vláda Petra Fialy, jakým způsobem se chovala, jakým způsobem hrála takovou tu kádrovací hru na to, s kým se kdo musí bavit nebo nesmí bavit, co má říkat nebo co nesmí říkat, a když to nebude dělat, tak se s vámi nebudeme bavit...,“ dodal, že přerušení společných jednání podle něj poškodilo praktickou spolupráci, a pokračoval: „Oni přece zrušili ty společné česko-slovenské vlády, kde se měla řada věcí domluvit a nepotřebovaly se dávat na nějaká memoranda. Teď po třech letech se uskutečnilo první takovéto setkání, těch věcí se nashromáždilo dost. Dali jsme na papír nějaké priority, které se týkají bilaterálních vztahů České a Slovenské republiky, na kterých by se mělo pracovat,“ pokračoval Macinka.
„Vy to bagatelizujete,“ ohrazoval se Macinka
Daniel Takáč v reakci na jeho slova rozhazoval rukama a hosta opakovaně přerušil, když poznamenal, že memorandum shrnuje již existující a fungující věci. „Vy to bagatelizujete. Já to podtrhávám. Říkám, že to je určitě důležité, když jsme formulovali a dali na papír věci, které jsou pro nás prioritní. Věci, na kterých jsme se shodli," kontroval Macinka.
Poté se Daniel Takáč zajímal, zda zmizely rozdíly v zahraniční politice mezi Českem a Slovenskem, které vedly k přerušení společných jednání, a opět do odpovědí Macinkovi několikrát vstupoval. Petr Macinka se nad stylem moderování pousmál a zdůraznil: „Chci říct, že pozice české vlády Andreje Babiše je taková, že my chceme mít dobré vztahy se Slovenskem, protože to je naše nejbližší země bez ohledu na to, kdo tam zrovna vyhraje volby a jaké má pozice. To je přece daleko důležitější udržovat si nějaké bilaterální vztahy.“
Zmínil také, že vztahy se Slovenskem jsou pro Česko mimořádně intenzivní: „My máme interakcí se Slovenskem suverénně nejvíc ze všech zemí. To si málokdo uvědomuje. Česká ambasáda v Bratislavě je nejvytíženější ambasádou ze všech, co máme po celém světě,“ řekl ministr.
Nato přišel opakovaný dotaz moderátora Daniela Takáče, zda mají mít dobré vztahy se Slovenskem přednost bez ohledu na postoje tamní vlády a toho, co si myslí. Macinka odpověděl jednoznačně: „Ano, bez ohledu na to, co si ta vláda myslí. Pokud se nechová nepřátelsky vůči nám, tak my s nimi chceme mít dobré vztahy. Ale bohužel jsme viděli, že jestli se někdo k někomu choval nepřátelsky, tak to byla vláda česká, vláda Petra Fialy vůči vládě Slovenské republiky. A to je špatně,“ konstatoval.
Debatu následně moderátor stočil k otázce vztahů Slovenska k Rusku a připomněl cesty slovenských politiků do Moskvy i schůzky ministra zahraničí Juraje Blanára s ruským protějškem, přičemž se Macinky s pozdviženým obočím tázal, zda to opravdu není „problém“.
Zároveň ale vymezil vlastní postoj, když dodal: „Já žádné vztahy s ruským ministrem zahraničních věcí nemám. Myslím si, že dokud je válka na Ukrajině, tak to ani není vhodné, ani to není v našem zájmu.“ Takáč jeho odpověď následně stavěl do kontrastu s kroky slovenských politiků a neudržel se smíchu. Petr Macinka mu proto opakovaně připomněl, že mluví za sebe, zatímco kroky slovenské vlády jsou výsledkem jejího vlastního rozhodnutí.
„Právě rozdíl mezi naší vládou a vládou Petra Fialy je v tom, že my si neklademe jakousi povinnost morální určovat, co by politici z ostatních zemí měli dělat nebo ne,“ dodal Macinka, načež jej moderátor Daniel Takáč přerušil a s pozdviženým ukazováčkem: „Ne, o tom to není. Je to o tom, jestli budete mít nadstandardní schůzky nebo standardní kontakty,“ naznačoval, že postoj slovenské vlády k Rusku by se měl brát rozhodně v potaz.
„Slovensko je nám natolik blízká země, že je určitě v našem bytostném zájmu udržovat s nimi mimořádně nadstandardní vztahy bez ohledu na to, jestli tam vládne Fico nebo Šimečka,“ dodal ministr.
Téma však moderátor nechtěl pustit a položil otázku, zda pro českou vládu není důležité i hodnotové nastavení partnerů: „To hodnotové naladění pro vás není důležité pro něco nadstandardního?“ zajímal se. „Tady ta hodnotová politika Petra Fialy v České republice skončila 4. 10. 2025, když byly volby a tyto volby totálně projela,“ prohlásil Petr Macinka, že čeští občané jasně dali najevo, že tuto politiku si již nepřáli.
Debata se ke konci stočila i k Maďarsku a zveřejněné nahrávce, na níž maďarský ministr zahraničí jedná s ruským šéfem diplomacie Sergejem Lavrovem o sankcích. Moderátor Daniel Takáč Macinku opakovaně konfrontoval otázkou, zda mu takové jednání nevadí.
Macinka ale odmítl situaci dramatizovat: „Já se necítím být povolán k tomu, abych nějakému ministrovi zahraničních věcí sděloval, s kým má nebo nemá mluvit.“ Na opakované dotazy moderátora, který se k tématu vracel a žádal jasné stanovisko, reagoval tím, že by celou věc nepřeceňoval: „Na tom, co se zveřejnilo, mi nepřijde nic šokujícího. Jsou to věci, které Maďarsko říká dlouhodobě konzistentně a veřejně,“ sdělil ministr zahraničí.
A připomněl, že na otázky Takáčovi odpovídá, přesto je opakovaně přerušován, přičemž znovu zdůraznil princip, že jednotlivé státy i jejich politici mají právo jednat podle vlastního úsudku.
