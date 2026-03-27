„Mají to rádi.“ Po útoku zápalnými lahvemi na Ruský dům přišla reakce

V Praze vzduchem létaly Molotovovy koktejly. Na Ruský dům v Praze 6 kdosi hodil zápalné lahve. Instituce propaguje ruskou literaturu, ruské filmy, ruskou kulturu obecně. Policie hození zápalných lahví na objekt šetří jako trestný čin poškození cizí věci.
„Od včerejšího večera se zabýváme útokem, při kterém někdo hodil několik zápalných lahví na Ruský dům v ulici Na Zátorce, Praha 6. Po pachateli, který je podezřelý z trestného činu poškození cizí věci, pátráme,“ oznámili strážci zákona na sociální síti X.
A hned pod příspěvkem Policie zaznělo, že to Rusové „mají rádi“.
„Možná chtěl pachatel jen udělat Rusům radost. Oni to mají rádi,“ padlo.
Možná chtel pachatel jen udelat Rusům radost.— Michaela Kudláčková ???? ??????? (@MisaPopelky) March 27, 2026
Oni to maji radi.
Nechyběla ani poznámka, že Rusové si možná na svůj Ruský dům v Praze 6 zaútočili sami.
„To bude ve stylu...hodíme si na barák molotova, ať máme záminku, že jsou tady protiruské nálady. Propaganda doma toho náležitě využije.“ Jinými slovy, mohlo by jít o operaci pod falešnou vlajkou.
To bude ve stylu...hodíme si na barák molotova, ať máme záminku, že jsou tady protiruské nálady. Propaganda doma toho náležitě využije.— Honza Derka (@Honza_Derka) March 27, 2026
Zazněla také zmínka o Milionu chvilek pro demokracii. „Že by se začala projevovat blbost chvilkařů? Ani bych se tomu nedivil.“
Někteří lidé dávali jasně najevo, že Ruský dům nemá v Česku co pohledávat. „V pořádku. Dávno tady s takovým názvem nic existovat nemělo.“
