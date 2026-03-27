„Mají to rádi.“ Po útoku zápalnými lahvemi na Ruský dům přišla reakce

27.03.2026 12:17 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Na Ruský dům v Praze 6 v ulici Na Zátorce kdosi zaútočil zápalnými lahvemi. Krátce po útoku v areálu LPP Holding v Pardubicích se vyrojily úvahy, kdo možná za útokem stojí. Včetně úvah, že celou akci zařídili sami Rusové. Padla i zmínka o Milionu chvilek pro demokracii.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Policejní vůz, ilustrační foto

V Praze vzduchem létaly Molotovovy koktejly. Na Ruský dům v Praze 6 kdosi hodil zápalné lahve. Instituce propaguje ruskou literaturu, ruské filmy, ruskou kulturu obecně. Policie hození zápalných lahví na objekt šetří jako trestný čin poškození cizí věci.

„Od včerejšího večera se zabýváme útokem, při kterém někdo hodil několik zápalných lahví na Ruský dům v ulici Na Zátorce, Praha 6. Po pachateli, který je podezřelý z trestného činu poškození cizí věci, pátráme,“ oznámili strážci zákona na sociální síti X.

A hned pod příspěvkem Policie zaznělo, že to Rusové „mají rádi“.

„Možná chtěl pachatel jen udělat Rusům radost. Oni to mají rádi,“ padlo.

 

 

Nechyběla ani poznámka, že Rusové si možná na svůj Ruský dům v Praze 6 zaútočili sami.

„To bude ve stylu...hodíme si na barák molotova, ať máme záminku, že jsou tady protiruské nálady. Propaganda doma toho náležitě využije.“ Jinými slovy, mohlo by jít o operaci pod falešnou vlajkou.

 

 

Zazněla  také zmínka o Milionu chvilek pro demokracii. „Že by se začala projevovat blbost chvilkařů? Ani bych se tomu nedivil.“

Někteří lidé dávali jasně najevo, že Ruský dům nemá v Česku co pohledávat. „V pořádku. Dávno tady s takovým názvem nic existovat nemělo.“

Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Česko , policie , Policie ČR , Rusko , Ruský dům

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Může být podle vašeho názoru útok na Ruský dům v Praze ruskou akcí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Eva Decroix, Ph.D., MBA byl položen dotaz

Zabavení majetku

Jak vysvětlíte, že jste v minulém volebním období předložili zákon o zabavení majetku a teď jste proti němu?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

