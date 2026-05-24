Brusel, sudeťáci a Benešovy dekrety. Konečná varuje: Je to koordinované

„Stydím se za české přisluhovače, kteří mají tu drzost podílet se na likvidaci naší státnosti, na likvidaci základů právního státu, na likvidaci naší hrdosti. To vše totiž činíte podporou aktivit Sudetoněmeckého landsmannschaftu, který se nikdy nevzdal svých majetkových požadavků!“ začala Konečná.
Jasný vzkaz si Konečná přichystala i pro předsedu Senátu ČR Miloše Vystrčila (ODS). „Miloši Vystrčile, ty Tchaj-wanský pomatenče, největší přínos ke smíření uděláte tím, když se seberete a potáhnete na Tchaj-wan nebo do Bavorska. Ale nebudete otravovat vzduch v naší zemi!“ vzkázala Konečná.
Za „vlastizrádně jednajícího poslance“ následně Konečná označila i Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL). Vymezila se předně vůči jeho aktivitám v Evropském parlamentu a údajné útoky na dekrety prezidenta Edvarda Beneše. „Tato akce je koordinovaná!“ tvrdí Konečná a přednesla část usnesení, o kterém se jednalo v Evropském parlamentu, kde se píše, četla Konečná, že „samotná existence Benešových dekretů je útokem na práva menšin“.
Kriticky se Konečná vyjádřila i na adresu vlády Andreje Babiše, která nedokázala zabránit uskutečnění sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Vyzvala proto vládní koalici, aby otevřela téma válečných reparací.
„Suverénní vláda v suverénní zemi by dokázala s trochou snahy podobné hanebnosti zastavit. Když to ale neudělala, tak alespoň vyzývám vládní koalici k tomu, aby otevřela téma válečných reparací,“ uvedla Konečná a vyzvala demonstrující, aby udělali vše proto, aby se už žádný sudetoněmecký sjezd v České republice nikdy nekonal.
Ing. Kateřina Konečná
„Udělejme všechno pro to, aby skončilo přepisování dějin. Revitalizace sudetských Němců… už stačilo!“ ukončila Konečná svůj projev.
