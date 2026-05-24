Brusel, sudeťáci a Benešovy dekrety. Konečná varuje: Je to koordinované

24.05.2026 16:06 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Europoslankyně Kateřina Konečná v Brně na demonstraci proti sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení vyzvala k otevření tématu válečných reparací. Zkritizovala vládu Andreje Babiše, že nezabránila pořádání sjezdu a upozornila i na údajně koordinované aktivity na půdě Evropského parlamentu.

Brusel, sudeťáci a Benešovy dekrety. Konečná varuje: Je to koordinované
Foto: Radim Panenka
Popisek: Demonstrace proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně.

„Stydím se za české přisluhovače, kteří mají tu drzost podílet se na likvidaci naší státnosti, na likvidaci základů právního státu, na likvidaci naší hrdosti. To vše totiž činíte podporou aktivit Sudetoněmeckého landsmannschaftu, který se nikdy nevzdal svých majetkových požadavků!“ začala Konečná.

Jasný vzkaz si Konečná přichystala i pro předsedu Senátu ČR Miloše Vystrčila (ODS). „Miloši Vystrčile, ty Tchaj-wanský pomatenče, největší přínos ke smíření uděláte tím, když se seberete a potáhnete na Tchaj-wan nebo do Bavorska. Ale nebudete otravovat vzduch v naší zemi!“ vzkázala Konečná.

Za „vlastizrádně jednajícího poslance“ následně Konečná označila i Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL). Vymezila se předně vůči jeho aktivitám v Evropském parlamentu a údajné útoky na dekrety prezidenta Edvarda Beneše. „Tato akce je koordinovaná!“ tvrdí Konečná a přednesla část usnesení, o kterém se jednalo v Evropském parlamentu, kde se píše, četla Konečná, že „samotná existence Benešových dekretů je útokem na práva menšin“.

Kriticky se Konečná vyjádřila i na adresu vlády Andreje Babiše, která nedokázala zabránit uskutečnění sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Vyzvala proto vládní koalici, aby otevřela téma válečných reparací.

„Suverénní vláda v suverénní zemi by dokázala s trochou snahy podobné hanebnosti zastavit. Když to ale neudělala, tak alespoň vyzývám vládní koalici k tomu, aby otevřela téma válečných reparací,“ uvedla Konečná a vyzvala demonstrující, aby udělali vše proto, aby se už žádný sudetoněmecký sjezd v České republice nikdy nekonal.

Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Udělejme všechno pro to, aby skončilo přepisování dějin. Revitalizace sudetských Němců… už stačilo!“ ukončila Konečná svůj projev.

Fotogalerie: - V pavilonu

V jednom z pavilonů brněnského výstaviště se konaj...
V Pavilonu P
Na brněském výstavišti
V sudeťáckém pavilonu
V sudeťáckém pavilonu
V sudeťáckém pavilonu

Fotogalerie: - Nesmiřitelní a smíření

V Brně se demonstrovalo i proti Pouti smíření
Konce pouti se zúčastnili pirátská poslankyně Kate...
Konec Pouti smíření
V Brně se demonstrovalo i proti Pouti smíření
V Brně se demonstrovalo i proti Pouti smíření
V Brně se demonstrovalo i proti Pouti smíření

Fotogalerie: - Sjezd Sudeťáků začal

V Brně začal sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu
V Brně začal sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu
V Brně začal sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu
Přítomno bylo i mnoho odpůrců sjezdu
Platící s eury měli přirážku
Zúčastnil se i mluvčí landsmanšaftu Bernd Posselt

Psali jsme:

„Nevolte Pavla.“ Výbušné prohlášení Miloše Zemana
Je to tady. Česká televize jde po Moravcovi
„Milí krajané, jste naši přátelé.“ Grolich vítal sudeťáky v Brně
Německá média našla viníka protestů: Okamurova „ultrapravicová SPD“

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Brno , demonstrace , Konečná , sjezd , Sudetoněmecké krajanské sdružení

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Souhlasíte s otevřením tématu válečných reparací?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Nešlápla jste někomu na kuří oko?

Nebo proč myslíte, že jste se stala terčem falešných zpráv? Podle mě to není tak, že si vás někdo vybral náhodně. Napadá vás kdo by to mohl být a proč?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chytré využití starých polštářůChytré využití starých polštářů Hřebíček mocně podporuje růst vlasůHřebíček mocně podporuje růst vlasů

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Nevolte Pavla.“ Výbušné prohlášení Miloše Zemana

14:30 „Nevolte Pavla.“ Výbušné prohlášení Miloše Zemana

Na demonstraci v Brně proti Sudetoněmeckému sdružení dnes vystoupil bývalý prezident České republiky…