Daňte víc majetek, řekl. A začala měla

09.06.2026 9:00 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

V rámci představování své nové knihy Spravedlivý růst se sociolog Daniel Prokop opět nechal slyšet, že ČR málo daní majetek. „Daníme pracující, daníme mzdy. Když však máte příjmy z prodejů firem, akcií nebo zhodnocování majetku, tak z toho neodvádíte skoro nic,“ řekl pro iDnes. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat.

Daňte víc majetek, řekl. A začala měla
Foto: Repro Youtube
Popisek: Sociolog Daniel Prokop

V pořadu Rozstřel na webu iDNES prezentoval své názory a novou knihu Spravedlivý růst sociolog Daniel Prokop. Ten v rozhovoru opakoval své celkem známé názory, totiž že v Česku je vysoká majetková nerovnost. Ale upozorňoval také na nerovnost vzdělanostní.

„Majetek se zhodnocuje výrazně rychleji než mzdy. A my jsme země, která prakticky nedaní majetek a kapitálové příjmy. Jsme daňový ráj těchto typů příjmů,“ uvedl Prokop, který se v rozhovorech i ve výstupech své společnosti PAQ Research zasazuje o vyšší majetkové zdanění. „Daníme pracující, daníme mzdy. Když však máte příjmy z prodejů firem, akcií nebo zhodnocování majetku, tak z toho neodvádíte skoro nic,“ argumentuje sociolog.

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Také si stěžoval na to, že velká část majetku je zděděná, což ovlivňuje startovací pozici dětí a vede to prý ke koncentraci moci a „oligarchizaci společnosti“. „Koncentruje se politická, mediální i ekonomická moc v úzké části společnosti,“ pravil Prokop. Také tvrdil, že nerovnosti ve vzdělání vedou k tomu, že ČR ztrácí potenciální talenty a to je jeden z důvodů proč zaostává za nejúspěšnějšími evropskými zeměmi.

Jeho rozhovor vzbudil pozornost. Ale spíše v negativním slova smyslu. „Komunisté nikdy nechápali, že mít chalupu nebo peníze na účtu je úplně něco jiného než mít továrnu, kde je sice hodně majetku, ale za to si něco koupíte, až to, teoreticky, prodáte. Závist a přerozdělování vede do komunistického nebo nacistického pekla. Proč pan Prokop nezaložil něco, co nežije z dotací, ale zaměstnává tisíce lidí? Pak by jim skutečně pomohl,“ reagoval na sociologova prohlášení předseda České stomatologické komory Roman Šmucler.

Nebyl sám. „Ten Prokop, to je regulérní Lenin. Co měsíc, to vyleze a tu chce, abysme platili daně z nemovitostí, tu zase káže stejné srance jako přední světoví komouši. A do toho se tváří, že je to sociolog a má agenturu na zcela nezávislé a objektivní výzkumy...“ přidal se herní vývojář Daniel Vávra.

Kritika přišla i z oboru. „Je to téměř přesně naopak,“ namítal na Prokopova slova firemní sociolog Vojtěch Bednář. „Představte si, že vezmete klavír, uříznete mu patnáct kláves zprava, a pak se na něm budete snažit hrát. Ano, člověk pozná melodii a kvalitní muzikant tomu dá i patinu, ale vždycky to bude trochu dohruba. Přesně to je zde kolega Prokop, akorát ty klávesy neuříznul klavíru, ale společnosti. On věří tomu, že chudá masa živoří a zlí kapitalisté včetně nás OSVČ z toho tyjí. Byl bych rád, aby neměl tolik prostoru. Podle mého názoru jsou jeho názory extrémně levicové,“ mínil.

„Jsem si naprosto jist, že to není nic, co by nevyrešily vyšší daně, líp placený VĚDECKÝ výzkum pro stát a větší státní aparát, který by ho objednával a využíval. A kontrola sítí bránící dezinformacím, šíření nedůvěry např. v soc. vědy a velebící solidaritu. Jo a podpora ČT/ČRo,“ poznamenal k Prokopovým slovům sarkasticky bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer.

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Bednář , bohatství , daně , majetek , Singer , Šmucler , Vávra , sociologie , Prokop , nerovnost , Daniel Prokop

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