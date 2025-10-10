Export, talenti, letadla i drony. Asociace představila nový tým, který má posunout české letectví o patro výš

„Letecký a kosmický průmysl je strategickým odvětvím národního hospodářství. Naším společným cílem je, aby jednotný hlas odvětví skrze Asociaci rezonoval doma i ve světě. ALKP chce být i nadále respektovaným partnerem státu, průmyslu i akademické sféry,“ uvedl po zvolení Protiva. Podle něj se nové vedení zaměří na podporu exportu a mezinárodní spolupráce, posilování technologické soběstačnosti, inovací a udržitelného růstu i na hlubší propojování aktérů napříč oborem.
Volbě předcházela otevřená panelová diskuse kandidátů, v níž se s členskou základnou probíral směr celého sektoru, rozvoj exportních trhů, bezpilotní systémy a rostoucí význam kosmického průmyslu, ale také chronický nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Právě lidské kapacity vyzdvihli kandidáti jako téma, kterému se má ALKP systematicky věnovat. Od podpory technického vzdělávání přes práci s talenty až po programy na udržení a motivaci specialistů.
České letectví je dlouhodobě výrazně proexportní. Více než 85 procent tuzemské produkce míří do zahraničí. Posilování exportní výkonnosti se proto stalo jedním z pilířů nového programu. Asociace chce udržovat stopu českého letectví v klíčových destinacích, pomáhat s otevíráním nových trhů, podporovat průmyslovou kooperaci a proaktivně se zapojovat do mezinárodních programů. Koordinace této agendy připadla Martině Tauberové, bývalé náměstkyni ministra průmyslu a obchodu pro zahraniční obchod a EU a dnes ředitelce vnějších vztahů LPP Holdingu. Podle Tauberové by měla ALKP naplno využívat svá členství v evropských asociacích a aktivní komunikací napříč EU důsledně prosazovat zájmy českého letectví jak v Evropě, tak ve světě.
Silnou integrační roli Asociace připomněla viceprezidentka Alena Medová. ALKP jako jediné oborové sdružení zastřešuje oba hlavní integrační programy tuzemského letectví – civilní letoun L 410 NG, jehož výroba v Kunovicích propojuje více než 600 českých dodavatelů, a vojenský program L-39 SKYFOX. Kondice domácího dodavatelského řetězce a naplňování inovačního potenciálu se podle Medové přímo promítají do kvality finálního produktu i reputace na zahraničních trzích. Klíčové proto bude rozvíjet komunitní prostředí, propojovat firmy a posilovat spolupráci napříč segmenty. Na tuto linku navazuje také viceprezident pro vojenské letectví Viktor Sotona připravovaným Technologickým fórem ALKP – novou pravidelnou platformou pro sdílení inovačních ambicí a konkrétních projektů v rámci členské základny.
Význam bezpilotních systémů se nově odráží i ve struktuře vedení. Téma UAS, dosud bez vlastního zastoupení, přebírá viceprezidentka pro mezinárodní vztahy a bezpilotní prostředky Martina Tauberová. Její mateřská společnost LPP se specializuje na vývoj a výrobu autonomních bezpilotních systémů řízených umělou inteligencí. Ambicí je posílit roli Asociace jako vlivové a strategické platformy, která bude aktivně nabízet řešení českých firem v oblasti bezpilotních prostředků i protidronové obrany a současně budovat strategická partnerství v zahraničí.
Na nutnost cílené práce s lidskými zdroji upozornil viceprezident pro letecké systémy Milan Macholán. Podle něj panuje v představenstvu shoda, že popularizace technických oborů, dlouhodobá práce s mladou generací a promyšlené programy pro udržení kvalifikovaných pracovníků patří mezi klíčové předpoklady budoucí konkurenceschopnosti celého sektoru. V této linii chce Asociace pokračovat i skrze společné prezentace na zahraničních veletrzích a tematická klubová setkání s domácími i zahraničními hosty.
Kosmický průmysl, „káčková“ část zkratky ALKP, má ve vedení na starosti viceprezident pro kosmický průmysl Luděk Nechleba. Asociace sdružuje podniky realizující finální řešení – od malých satelitů po celé mise – i klíčové dodavatele technologií a komponentů pro vesmírné systémy včetně širokého spektra subdodávek. Zapojení členských firem do kosmických projektů dlouhodobě roste jak počtem, tak hodnotou. Nechleba zároveň připomíná, že kosmické technologie nejsou vzdálené každodennosti: stojí za mobilní komunikací, GPS navigací i řadou bezpečnostních systémů, tedy oblastmi, které mají přímý dopad na život i bezpečnost společnosti.
ALKP deklaruje zájem navázat na spolupráci s resorty obrany a průmyslu a obchodu při pořádání Průmyslových dnů globálních hráčů v Česku a pokračovat v sérii odborných setkání. Ve spolupráci s MPO a MO Asociace prosadila nový výstavní koncept moderního designu expozic, který nastavil vysokou laťku napříč českou průmyslovou scénou a má být dalším nástrojem sebevědomé prezentace oboru v zahraničí.
Asociace leteckého a kosmického průmyslu dnes sdružuje 58 členů, kteří dohromady zaměstnávají přes 13 tisíc lidí a generují obrat přes 41 miliard korun. Na jedné adrese tak ALKP propojuje průmyslové lídry, inovativní firmy, výzkumné a vývojové kapacity i klíčové zahraniční investory v leteckém a kosmickém průmyslu. Právě šíře tohoto ekosystému, nikoli jen samotný počet členů, stojí podle Asociace za jejím postavením „nejsilnějšího“ oborového hráče v zemi.
Zvolením Jiřího Protivy do čela a jasným rozdělením gescí ve vedení si ALKP vytyčila kurz, který má v příštích třech letech spojit ambici s praxí: otevřít další exportní příležitosti, posílit inovační zázemí a schopnostní kapitál českých firem a zároveň držet pohromadě celý dodavatelský řetězec – od letadel přes letecké systémy až po kosmické technologie. Pokud bude Asociace schopna udržet jednotný hlas a přetavit ho v konkrétní projekty, může český letecký i kosmický průmysl mířit v evropské i globální konkurenci o patro výš.
autor: Karel Výborný