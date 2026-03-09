Herec Milan Kňažko: Lepší být aktivista probruselský, než prokremenslý

Rozhovor otevřely nadcházející volby v Maďarsku, které se mají konat letos na jaře. Průzkumy dlouhodobě naznačují silnou podporu opozičního lídra Petera Magyara, zároveň se ale objevují pochybnosti o férovosti volebního systému.
Milan Kňažko upozornil, že samotné nastavení voleb podle něj výrazně zvýhodňuje současného premiéra Viktora Orbána. „Ty volby nejsou férové a nebudou ani férové a demokratické, protože tam je většinový systém a jsou tam obvody, kde vyhraje jen jeden kandidát,“ uvedl v rozhovoru pro Startittup.
Podle něj je v těchto obvodech dlouhodobě vybudovaná síť lidí loajálních vládní moci. „Tam jsou jeho lidé, dlouhodobě placení a dlouhodobě osvědčení. Orbán tak už teď může mít jistou velkou část hlasů,“ upozornil, že i přes rostoucí popularitu opozičního kandidáta nemusí výsledek voleb odpovídat náladě veřejnosti. „Přestože je popularita Petera Magyara ve veřejnosti evidentně a výrazně vyšší, nemusí ty volby vyhrát, protože jsou tímto způsobem zmanipulované,“ míní Kňažko.
V této souvislosti připomněl, že podobnou změnu volebního systému se podle něj snažil prosadit také Robert Fico na Slovensku. Podle Kňažka tomu nakonec zabránil ústavní zákon přijatý v minulém volebním období, který zachoval současný systém s jedním celostátním volebním obvodem.
Na otázku, zda letošní volby v Maďarsku mohou znamenat další oslabení demokracie v zemi, Kňažko uvedl: „Nedokážu si tipnout, kolik z těch jednomandátových obvodů je natolik zmanipulovaných, že navzdory většině veřejnosti budou volit Orbána,“ uvedl.
Podle Kňažka je přitom důležité sledovat i širší kontext zahraniční politiky a vztahů ve střední Evropě. Zdůraznil zejména význam sousedských vztahů a postoj k válce na Ukrajině. „Jednou z priorit zahraniční politiky jsou právě sousedé. Máme velmi smutné zkušenosti se čtyřicetiletou nadvládou Ruska nad tímto územím. Proto je důležité, aby naši sousedé zastávali podobné hodnoty jako my,“ připomněl historickou zkušenost regionu s ruským vlivem a poukázal na Orbánovy pode něj problematické postoje vůči Rusku.
Fico udělá vše, aby zůstal u moci
Řeč se v rozhovoru stočila také k rozhodnutí Evropské unie postupně ukončit dovoz ruského plynu. Země EU se dohodly, že se ho mají zbavit do začátku listopadu roku 2027. Tento krok však kritizují Slovensko i Maďarsko. Slovenský premiér Robert Fico oznámil, že Bratislava proti rozhodnutí podá žalobu, podobný postup zvažuje i Budapešť.
Milan Kňažko následně vysvětloval, proč podle něj slovenský premiér na zákaz reaguje tak ostře. Jde prý především o politickou orientaci současné slovenské vlády. „Reaguje tak, protože je to, co je. Jemu víc vyhovuje systém, jaký panuje v Rusku,“ poznamenal.
A zároveň popsal, jak podle něj ruský režim funguje a proč ho považuje za opak demokratických hodnot. „Tam představitelé nezávislých médií vypadávají z oken, opozice je zastrašovaná a vězněná a veřejné mínění je zmanipulované mnoha různými opatřeními,“ řekl.
Hlavním cílem současné slovenské vlády je podle jeho slov udržet se u moci co nejdéle. „Toto by Fico rád ještě těch dvacet roků, podobně jako Putin, tak jako Orbán. To je jediný důvod – udělat všechno pro to, aby zůstal u moci,“ řekl a dodal: „Být závislý na svém nepříteli, to je zvrácené,“ prohlásil.
„Je to jednoznačný důkaz, že otevřená společnost a demokratické hodnoty jsou úhlavním nepřítelem Roberta Fica. Je to jen vulgární banda bezcharakterních exhibicionistů, kteří si nasadili kravaty a teď jsou ve vládě,“ dodal Kňažko kriticky na adresu slovenské vládní garnitury.
Podle něj je důležité, aby se situace, kterou nyní zažívá Slovensko, v budoucnu neopakovala. V souvislosti s Maďarskem naznačil, že věří v sílu tamní společnosti a její schopnost politickou situaci v budoucnu změnit. „Základním faktorem demokracie je změna. A ta změna přijde po volbách,“ řekl Kňažko.
„Snaha patřit k lepšímu světu, ideologicky i ekonomicky, je natolik výrazná, že zdravý rozum zvítězí,“ pokračoval Kňažko. „Doufám, že všichni budeme probruselští aktivisté, a ne prokremelští, klečící na kolenou před diktátorem a válečným zločincem,“ dodal Kňažko.
Milan Kňažko v rozhovoru hovořil také o izolaci Slovenska a Maďarska v Evropě. V případě, že by Viktor Orbán nevyhrál volby, mohlo by to znamenat, že Slovensko zůstane ve sporu s Evropskou unií v regionu prakticky osamocené. Kňažko proto vyzval slovenskou opozici, aby byla aktivnější a snažila se situaci změnit. „Myslím, že by opozice měla zvýšit úsilí. Je potřeba chodit mezi lidi, vysvětlovat jim to a podnítit veřejnost, aby podpořila předčasné volby a donutila tuto garnituru odejít tam, kam patří – do minulosti,“ dodal.
Radikalizace zasahuje celý demokratický svět
V rozhovoru se Milan Kňažko věnoval také situaci ve Spojených státech. Konkrétně komentoval incident z města Minneapolis ve státě Minnesota, kde byl v lednu zastřelen americký občan Alex Pretti během zásahu federálních imigračních agentů. Případ vyvolal velkou kontroverzi a protesty po celých Spojených státech.
Zkritizoval proto, že agenti amerického úřadu pro imigraci a cla (ICE) se podíleli na bezpečnosti během olympijských her v italském Miláně. Podle něj existovalo mnoho jiných možností, jak podobnou akci zabezpečit. Například zapojení mezinárodně uznávaných bezpečnostních institucí. „Přivítal bych, kdyby se na tom podílely mezinárodně uznávané instituce, ne právě tyto složky, které jsou dnes velmi zkompromitované,“ řekl Kňažko.
Postup některých bezpečnostních složek přitom označil velmi ostře: „Mají opravdu fašistické sklony. Je třeba to pojmenovat, protože každé takové gesto a každý takový projev se může vymknout z rukou,“ poukázal.
Dnes je podle něj patrný rostoucí trend radikalizace napříč demokratickými zeměmi, který se nevyhýbá ani Spojeným státům. „Jistý druh radikalizace v politice probíhá prakticky celým demokratickým světem. Nevyhne se tomu ani Amerika,“ řekl s tím, že podobné projevy jsou patrné i v řadě evropských zemí. Jmenoval například Francii, Rakousko, Německo, Polsko, Českou republiku, Slovensko, Maďarsko nebo státy Balkánu.
„Myslím, že Američané si s tím poradí. Ta tradice je dlouhodobá a Amerika byla dlouho výkladní skříní demokracie. Američané si to uvědomí, a až se změní vedení, změní se i situace. Je to otázka času,“ věří Kňažko.
Poté zdůraznil, že větší obavy než o Spojené státy má podle něj o vývoj na Slovensku. „Nebojím se o Ameriku, víc se bojím o Slovensko. Nebojím se ani o Evropu, protože tam je většina správně orientovaných vlád a dvě jsou mimo, takže ty logicky nemají pravdu,“ uvedl.
„Takže pevně věřím, že Amerika se změní, že Trump je jen jeden a že už se nenajde někdo, kdo by takovým způsobem deformoval veřejné mínění,“ řekl a na adresu bývalého amerického prezidenta pak použil velmi ostrá slova. „Je to strašně sebestředný, narcistický, megalomanský, bezcharakterní hlupák. Takže není divu, že si s ním Fico rozuměl,“ prohlásil Milan Kňažko.
