Erik Best: Teď jde o budoucnost. Pavel chce moc a příklon k Německu

Je možné rozhodnutí Ústavního soudu předvídat? A může se týkat už tohoto červencového summitu NATO v Ankaře nebo půjde o rozhodnutí do budoucna? ParlamentníListy.cz se zeptaly politického pozorovatele Erika Besta, podle jehož analýzy je celý spor podstatně širší a zdaleka nejde o pouhou účast na jedné akci Severoatlantické aliance.
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Účelem hradního kroku s kompetenční žalobou je podle Erika Besta dostat Petra Pavla už na nynější jednání aliance v Turecku. “Považuji za významné, že podle toho, co pan prezident říkal, týká se žaloba pouze toho summitu. Jan Kysela, který byl poradcem Petra Pavla, mluvil o tom, že prezident bude možná chtít dokládat, jak ho vláda permanentně otravuje. Prezident tak ale nejspíš nepostupoval a bude se chtít soustředit jen na článek 63 Ústavy a otázku, zda ho vláda může vyloučit z rozhodování. Bude z toho chtít vyvodit precedens v tom směru, že jestli ho vláda nesmí vyloučit v tomto případě, má to platit i do budoucna pro další případy. Abych odpověděl na vaši otázku. Plán je takový, aby o tom bylo v nějaké součinnosti s Ústavním soudem rozhodnuto,” konstatuje Erik Best.
“Nevím, jestli je možné to tak prezentovat kvůli tomu, že většinu ústavních soudců vybíral a jmenoval Petr Pavel, ale nemyslím si, že můžeme mluvit o té žalobě a nebrat v úvahu, co předseda Ústavního soudu říkal v půli června v Terezíně a vyzýval k tomu, abychom se postavili lžím a autoritářským lídrům. Konkrétně říkal, že role každého z nás je nebýt lhostejný a být připraven k obraně základních hodnot a institucí. Ústavní soudce normálně takové projevy nemá. Už tehdy se mluvilo o tom, že kompetenční žaloba bude podána a pan Baxa ve svém projevu hovořil v podstatě stejně jako pan prezident a jeho poradci,” upozorňuje analytik.
Jak dále upozorňuje s odkazem na svůj autorský komentář Final Word, ve sporu mezi vládou a prezidentem nejde o přetahovanou nad účastí na summitu NATO, ale je to boj o moc s významem do budoucna.
“Neznáme samozřejmě přesné záměry, ale víme, jak okolí prezidenta mluví. Víme, jaký mají názor na Trumpa a víme, jaké mají názory na euro, federalizaci EU nebo zrušení práva veta. Víme také, že chtějí ovlivnit dění v České republice a Evropě. Jak už o tom mluvil pan Baxa, který řekl, že se máme k dění ve světě postavit a sdělil to v kontextu, že zde máme negativní příklady Trumpa a Putina a lze z toho vyvodit, že mezi ně počítá také Babiše. Baxa tvrdil, že máme povinnost konat i povinnost se tomu postavit. Teď mají tu možnost. Pokud přijde precedenční rozhodnutí Ústavního soudu, do budoucna to znamená jediné. Prezident bude tím, kdo bude moci určit, kam pojede a při jakých příležitostech bude zastupovat Českou republiku,” popisuje možný scénář.
V době klidu by podle něho taková změna a faktické posílení prezidentských pravomocí moc velký význam nemělo. “Stejně jako boj proti Zemanovi s pokusem ho zbavit jeho pravomocí měl pro určitou skupinu obrovský význam do doby, dokud to vypadalo tak, že bude jmenovat předsedou vlády Andreje Babiše. Jakmile veřejně sdělil, že premiérem jmenuje Fialu, což víte jako autor knihy Spiknutí lépe než já, už to ztratilo význam,” srovnává Best.
Pokud by Ústavní soud Hradu vyhověl a de facto tím prezidentovi přidal pravomoci na úkor vlády, jaké důsledky by to podle Erika Besta mělo? “Krátkodobý efekt spočívá v podrývání autority vlády. Pokud do Ankary nebo na jinou akci pojede prezident a bude prezentovat jinou politiku, stane se novou autoritou, na kterou bude muset premiér Babiš nějak reagovat. Buď proti Pavlovi přitvrdí, anebo to přijme a bude muset trochu kočírovat menší koaliční strany. Jak jsem říkal, důležitější ale je, pokud by nastala nějaká krize. Bude-li válka, kdo bude zastupovat Českou republiku? Prezident sice nemá výkonné pravomoci, ale bude tím, kdo by udával směr, což je v klíčovém okamžiku strašně důležité,” míní politický pozorovatel.
Jak by se případné silnější pravomoci Petra Pavla projevily v zahraniční politice? Příklady podle Erika Besta máme. “Chtěl by větší součinnost s Německem. Už o tom Pavel mluvil, když říkal, že chce, aby Německo zaujala v EU nebo v tomhle regionu vůdčí pozici. Na druhou stranu Babiš v pátek kritizoval kancléře Merze, že nechce vést rozhovory s Putinem. Merz prosazuje v podstatě totéž, co Petr Pavel. Tedy víc vyzbrojovat Ukrajinu, aby její pozice byla lepší, až začne vyjednávání o konci války. Dnes ale tvrdí, že na rozhovory je moc brzy a musíme přitvrdit a Ukrajinu podporovat. Zatímco Babiš to nechce,” konstatuje Best.
Příklon Petra Pavla k Německu se ukázal i v době konání sudetoněmeckého srazu v Brně, kdy této akci nejen udělal záštitu, ale ještě ve stejný den na Hradě přijal bavorského premiéra, který do Česka přijel právě kvůli své účasti na brněnském sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu. V reakci na to se objevila řada komentářů, podle kterých by Pavel nejraději z Česka udělal další německou spolkovou zemi, protože by tím posílil EU.
“Cílem celé akce je oslabit českou pozici ve chvíli, kdy oficiální pozice České republiky není příliš evropská. Když Petr Kolář říká, že se Macinka chová pubertálně, tak chápu, proč to říká a je to dobrá strategie pro dosažení cíle v podobě snížení autority všech vládních politiků, kteří jdou proti Hradu. Co už nechápu, proč stejný jazyk používá třeba Filip Turek nebo Petr Macinka, kteří by tento spor měli prezentovat tak, že je to boj o moc, protože to tak skutečně je. Zatím myslím, že z hlediska PR je v tomto sporu lepší prezident. Navíc má lepší pozici. Neříkám sice přímo, že umí ovlivnit rozhodnutí Ústavního soudu, ale když porovnáte projev Josefa Baxy s tím, co říká Petr Pavel a jeho poradci, je tam shoda. Shodně říkají, že se musíme bránit vůči autoritářským politikům, kteří nám chtějí škodit. Mají tím na mysli minimálně Okamuru, možná i Babiše. Potom je logikou pana Baxy skoro povinností Ústavního soudu, aby zasáhl,” dodává Erik Best.
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