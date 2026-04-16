Klesly dávky, klesnou nájmy. Toto se stane s bydlením

Nemovitostní trh letos nenaplňuje očekávání. Nabídka bytů k pronájmu převyšuje poptávku, zájem o koupi zůstává nízký a hypoteční sazby opět rostou. Realitní makléř Daniel Kotula na svém youtubovém kanálu popisuje, co stojí za obratem na trhu a co lze čekat v dalších měsících.
Jaro nepomohlo. Poptávka zůstává slabá
Začátek letošního roku na realitním trhu nepřinesl očekávané oživení. Nabídka bytů k pronájmu výrazně převyšuje poptávku a zájem o nákup nemovitostí zůstává slabý.
Přitom právě jaro (a tradičně i podzim) bývá jedním z nejsilnějších období pro prodej. Realitní kanceláře tomu přizpůsobují načasování nabídek, protože v těchto měsících bývá nejvyšší poptávka a nemovitosti se prodávají rychleji i za lepší ceny. Letos se ale tento scénář nepotvrdil.
Zlom přišel v únoru. Hypotéky skokově zdražily
Ještě na začátku roku nic nenasvědčovalo výraznější změně. Obrat přišel v únoru v souvislosti s geopolitickým vývojem na Blízkém východě, který vedl ke skokovému růstu hypotečních sazeb.
Ty během krátké doby vzrostly přibližně o půl procentního bodu a další růst nelze vyloučit. Právě výše úrokových sazeb přitom zůstává klíčovým faktorem, který ovlivňuje rozhodování lidí, zda si nemovitost pořídit, nebo nákup odložit.
Nejde jen o úroky. Lidé se bojí závazků
Vedle samotných sazeb hraje významnou roli i celková nejistota. Do rozhodování se promítají obavy z vývoje cen energií, pohonných hmot i dopadů geopolitických konfliktů.
Vyšší sazby jsou jen jedním z faktorů. Lidé si zároveň vybavují zkušenosti z předchozích krizí a obávají se, že by se situace mohla opakovat. Hypotéka přitom představuje dlouhodobý závazek a právě v nejisté době proto mnoho domácností raději vyčkává.
Klíčovou roli podle Kotuly nehraje jen samotná výše úroků, ale především jejich vývoj. Pokud sazby klesají, lidé jsou ochotnější nakupovat. Jakmile ale začnou růst, převažuje opatrnost a nákupy se odkládají.
Lidé tak reagují spíše na změnu trendu než na konkrétní čísla. I proto může relativně malé zdražení hypoték výrazně ochladit poptávku.
Klesnou ceny bytů? Spíše jen někde
Slabší poptávka by logicky mohla vést k poklesu cen nemovitostí. Podle Kotuly ale nelze očekávat plošné zlevňování.
V atraktivních lokalitách, jako jsou v Praze Vinohrady, Bubeneč, Karlín a podobně, pravděpodobně k výraznému poklesu nedojde. „V těchto lokalitách pokles ceny nečekejte, nabídka bytů je zde malá a prodávající jsou zpravidla lidé, kteří mají rezervy a nejsou nuceni prodávat pod tlakem; stejně to funguje i se zájemci, protože ti, kteří zde hledají, mají peníze i v nejistých dobách,“ dodává Kotula.
Ceny mohou klesnout spíše u panelových bytů nebo v méně žádaných oblastech. „Tady bych nevyloučil, že k nějaké korekci dojde. Bytů je v těchto lokalitách v nabídce zpravidla dost a prodávají je lidé, kteří jsou ochotnější slevit. Zájemci v těchto místech jsou zároveň nejvíce zasaženi zdražováním,“ vysvětluje vývoj cen realitní makléř.
Úplně nejhůře na tom podle něj budou větší byty a rodinné domy v průměrných lokalitách. „Na ty je poptávka obecně nižší a v těchto týdnech a s touhle situací bude tuplem nízká,“ uvedl.
Zároveň připustil, že pokud ke korekci cen skutečně dojde, může to být příležitost pro kupující. Kotula připomněl, že podobná situace nastala už před několika lety. Zkušenosti ale ukazují, že zlevnění v Praze obvykle netrvá dlouho, a proto se s nákupem nevyplácí příliš otálet.
„Také bude záležet na tom, jak nakonec dopadne situace na Blízkém východě. Pokud se rychle vyřeší, může se trh vrátit k normálu. Spíš to ale vypadá na dlouhou přetahovanou, která naše životy ovlivní natrvalo.“
Co se děje s nájmy. Bytů přibývá, ceny mohou mírně klesnout
Zajímavým trendem je rostoucí nabídka bytů k pronájmu. Důvodem je mimo jiné odchod části nájemníků z nájemního bydlení.
Roli může hrát i očekávané omezení příspěvků na bydlení a zpřísnění podmínek pro jejich získání. Na trhu se tak objevuje více bytů, často s vyšším nájemným, které se pronajímají pomaleji než dříve.
To může vést k mírnému poklesu cen nájmů. Pro majitele je totiž obvykle výhodnější pronajmout byt za nižší částku, než ho nechat delší dobu prázdný.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku