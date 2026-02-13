Macinka vyzval k rezignaci zpravodajku OSN. Šlo o „nepřítele lidstva“ jménem Izrael

13.02.2026 14:20 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) požaduje rezignaci zvláštní zpravodajky OSN pro palestinská území Francesky Albaneseové, která měla označit Izrael za „společného nepřítele lidstva.“ Její rezignaci žádá i Francie a další evropské státy. Albaneseová, která je k Izraeli ve vztahu k Palestině dlouhodobě kritická, obvinění odmítá s tím, že její slova byla vytržena z kontextu.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Akce Kulturou proti antisemitismu na podporu Izraele

Spor se rozhořel po vystoupení Francesky Albaneseové na fóru organizovaném stanicí Al Jazeera v Dauhá 7. února. Na sociálních sítích se začal šířit videosestřih jejích výroků, v nichž měla označit Izrael za „společného nepřítele lidstva“. Kritici tvrdí, že její slova překročila rámec legitimní kritiky izraelské vlády a mířila proti samotnému státu.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot vystoupil 11. února v Národním shromáždění a jménem Francie „bez jakýchkoli výhrad odsoudil pobuřující a zavrženíhodné výroky Francesky Albaneseové“. Zároveň oznámil, že Francie bude během zasedání Rady OSN pro lidská práva 23. února požadovat její rezignaci. Podle něj její komentáře „nebyly namířeny proti izraelské vládě, jejíž politiku lze kritizovat, ale proti Izraeli jako národu a státu, což je naprosto nepřijatelné,“ jak informuje deník Le Monde.

Barrot rovněž uvedl, že Albaneseová tímto výrokem „přispěla k dlouhému seznamu skandálních postojů“ včetně relativizování útoku ze 7. října. Označil ji za politickou aktivistku, která podle něj nesplňuje požadavky nezávislosti a nestrannosti, jež jsou s mandátem OSN spojeny.

K Francii se přidaly i další evropské země. Místopředseda italské vlády Antonio Tajani uvedl, že Albaneseová svými výroky nevyjadřuje postoj italské vlády. Její chování a iniciativy podle něj nejsou vhodné pro představitelku mírové organizace, jakou je OSN.

Také rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingerová kritizovala jazyk, který měl podle ní podkopávat nestrannost a standardy vyžadované od zástupců OSN. Označení Izraele za „nepřítele lidstva“ podle ní překračuje hranice diplomatického vyjadřování.

Ve Francii případ otevřela i poslankyně Caroline Yadanová, která spolu s desítkami dalších zákonodárců zaslala ministrovi zahraničí dopis s požadavkem na okamžité odvolání Albaneseové ze všech mandátů OSN. Podle ní její výroky představují „současnou formu antisemitismu“ a jsou neslučitelné s požadavky neutrality.

K výzvám na odvolání se přidal i izraelský opoziční lídr Yair Lapid, který označil Albaneseovou za extremistickou antisemitskou vyslankyni a vyzval OSN k jejímu okamžitému odvolání. Pokud by tak OSN neučinila, znamenalo by to podle něj schválení antisemitismu.

Mgr. Petr Macinka

  AUTO
  Od 15.12.2025 pověřený řízením ministerstva živ. prostředí
  místopředseda vlády
K mezinárodní kritice se přidal také český ministr zahraničí Petr Macinka. Ve svém vyjádření uvedl, že „trpělivost má své meze“ a že Francesca Albaneseová by měla ze své funkce rezignovat.

Podle něj jsou její výroky, v nichž označuje Izrael za „společného nepřítele lidstva“, nepřijatelné a neobhajitelné. Taková rétorika podle českého ministra nepřispívá ke zklidnění situace, ale naopak prohlubuje napětí a podkopává důvěru v nestrannost systému OSN. „Od představitelů OSN očekáváme odpovědnost, profesionalitu a nestrannost,“ zdůraznil.

 

 

Albaneseová obvinění odmítla a uvedla, že její výroky byly vytrženy z kontextu. Zveřejnila plné znění svého projevu, v němž vysvětlila, že „společným nepřítelem lidstva“ neměl být Izrael jako stát, ale širší systém, který podle ní umožňuje pokračování konfliktu a násilí v palestinských územích. Kritiky obvinila z toho, že ignorují utrpení Palestinců a používají obvinění z antisemitismu k umlčení kritiky izraelské politiky.

 

