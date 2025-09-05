Mladí studenti přišli řvát na Okamuru. Nedopadli nejlépe

Kolem třetí hodiny odpolední na jarmarku pořádaném SPD před libereckým kulturákem byla doslova hlava na hlavě. Velké fronty na pivo za 15 korun, levná cibule a máslo už byly vyprodané. Stánky otevřely o dvě hodiny dřív. Avšak brambory za osm a mrkev za devět, obojí za kilo, vydržely až do konce, kdy se doprodávaly poslední kousky. „Je tu spousta lidí, podařila se nám propagační kampaň, je hezké počasí, mám radost,“ pochvaloval si liberecký poslanec Radovan Vích, jednička místní kandidátky do parlamentních voleb.
Mnohé lidi zajímalo, jak to bude po volbách. „Snad ta Fialova vláda odejde. Doufám, že se Babiš s Okamurou dohodnou,“ řekl espéďák Radim s tím, že se o tom u nich hodně debatuje. Podepisovala se také petice za svobodu slova. Přišla i skupinka odpůrců. Bylo jich asi dvacet a vypadali hodně mladě. Tomio Okamura je ve svém projevu tipoval na patnáct let, ale údajně to byli studenti místní univerzity. Přinesli transparenty. Na nich měli hesla typu Nechceme na východ, měli také ukrajinskou a evropskou vlajku. Při projevech občas vykřikli něco o extremistech či chvilku skandovali Nebudeme vás volit, čím ovšem nikoho asi nepřekvapili. Kdo však stál o kousek dál od nich, tak je neslyšel.
Máme nejvyšší nezaměstnanost za posledních osm let
Předseda SPD Tomio Okamura svůj projev totiž začal takto: „Když jsem sem jel, tak jsem si přečetl, co na besedě řekl ministr vnitra Rakušan. Že Ukrajinci se chovají lépe než Češi. Já s tím nesouhlasím,“ uvedl a dle ohlasu s tím nesouhlasila ani řada přítomných. Ještě větší ohlas mělo, když Okamura vykřikl, že SPD říká ne euru. Což by mělo úspěch patrně i na mítincích jiných stran. „Koalice SPOLU chce přijmout euro. My když budeme ve vládě, tak nikdy. I o tom budou letošní volby. Český občan musí být na prvním místě,“ sdělil.
„Máme nejvyšší nezaměstnanost za posledních osm let. Takže není pravdou, že tu potřebujeme takové množství Ukrajinců. Řada Ukrajinců bere našim lidem práci a podsekávají mzdy. Snížila se dostupnost zdravotní péče. Vidím tu lidi staršího věku. Když jste se chtěli před několika lety objednat ke specializovanému lékaři, tak čekací doby byly už tak dlouhé, ale čekali jste tři měsíce. Dnes čekáte půl roku i déle. Je to proto, že počet lékařů je stejný, ale najednou do systému přišlo tři sta tisíc lidí navíc,“ uvedl.
Zmínil i problémy s bydlením. „Před čtyřmi lety, když si chtěl třeba mladý člověk z Liberce najít práci v Praze a přestěhovat se tam, si pronajal garsonku na okraji Prahy za osm tisíc plus poplatky. Našel si práci a krásně to ufinancoval. Dnes stejná garsonka stojí jednou tolik a více. Počet bytů je stejný, přišlo statisíce Ukrajinců, nakumulovali se ve větších městech v Praze, Brně, Ostravě a stouply výrazně nájmy. Zhoršila se dostupnost nájemného bydlení pro naše občany. Fialova vláda zkazila stavební řízení, zastavilo se stavění, zdražily se byty,“ konstatoval Okamura.
SPD chce podle něj udělat revizi pobytu všech Ukrajinců v České republice. „Neříkáme všichni pryč. Necháme tu pouze ty, kteří prokazatelně pracují na pracovním místě, na které není k dispozici český občan. Bývají to stavební práce, úklidové služby, možná i v sociálních službách. Všem, co tu berou sociální dávky, co tu nepracují, co tu páchají kriminalitu, těm ukončíme povolení k pobytu v České republice,“ zdůraznil, že navrhuje, aby jakýkoliv cizinec, který v Česku spáchá trestný čin, aby mu automaticky bylo ukončeno povolení k pobytu. „Zástupci koalice SPOLU chtějí opak. Oni říkají, že Ukrajina je na prvním místě. Když my budeme ve vládě, ukončíme jakékoliv financování Ukrajině a Ukrajincům,“ tvrdil.
„Chceme také vrátit valorizaci důchodů. Je třeba skončit s tou zlodějnou, kterou na vás udělala Fialova vláda. Před volbami před čtyřmi lety slibovali, že nezvýší daně. Ani slovo neřekli o tom, že vás okradou o důchody. Nejhorší je, že poté, co vám všem zvýšili daně, tak si z toho sami zvýšili platy. Navrhoval jsem zmrazení platů politiků a pětkrát mi můj návrh zamítli,“ uvedl Okamura. Věnoval se i zvýšeným doplatkům na léky. „Setkávám se se situacemi, kdy babička jde do lékárny a když zjistí jaké má doplatky na recepty, tak tam nějaký lék nechá, aby měla na potraviny. Kde to jsme?“ ptal se Okamura. Mluvil i o zvyšující se kriminalitě cizinců. „Byl jsem na Tachovsku. Tam je spousta montoven, protože je to u německých hranic. Třetina obyvatel tohoto města už jsou cizinci. Lidé se bojí být večer venku. Je potřeba se na kriminalitu podívat,“ sdělil.
Chtějí mě zavřít na tři roky za názor
Zmínil i cenzuru a svobodu slova, kdy mají dle něj problémy lidé s opozičními názory a hrozí jim třeba vyhazov ze zaměstnání. „Mě třeba chtějí zavřít na tři roky za to, že jsem vydal protiimigrační plakát. Za plakát, za názor tři roky do vězení. Vzpomeňte na znásilnění nezletilé patnáctileté dívky u Terezína nelegálním migrantem muslimským Afričanem. Dostal dva roky a ještě mu máme z našich daní platit psychiatrickou léčbu. Já bych ho nechal vykastrovat,“ prozradil, což se mnoha lidem líbilo.
K drahým potravinám podle Okamury přispívá nehorázný kartel nadnárodní řetězců, které ovládají v Česku většinu trhu. „Asi 70 procent. Teď jsme si přečetli, že ceny potravin u nás jsou dvojnásobné oproti těm ve stejných řetězcích v Německu. Pokud budeme ve vládě, budeme iniciovat kontroly Antimonopolním úřadem a chceme rozšířit jeho pravomoci, aby zakročil proti těm maržím. Poláci to udělali. Dali jednomu řetězci velkou pokutu, on okamžitě snížil marže a ostatní se přizpůsobily. To je jeden z důvodů, proč je v Polsku mnohem levněji,“ upozornil. Dále chtějí snížit DPH na vybrané potraviny. „V Polsku a Německu je DPH na potraviny 5 až 7 procent, u nás 12,“ uvedl.
A proč je problém s kvalitou potravin? „Před vstupem do Evropské unie byly české státní normy závazné. Poté jsme museli změnit legislativu a normy jsou pouze doporučené. Dříve bylo závazné jaké složení a kvalitu mají výrobky mít. Ideální by bylo tyto normy vrátit. Ale hlavně přece musí zasáhnout Česká obchodní inspekce. Jak je možné, že ti stejní výrobci dodávají pod stejnou značkou kvalitnější potraviny? K tomu nemůžeme mlčet,“ sdělil předseda SPD. Dále pokračoval v nelichotivém hodnocení současné situace a uvedl, že máme nejnižší porodnost v historii, či nejvyšší propad reálných mezd.
Tomio Okamura
„Fialova vláda dvakrát hlasovala v tomto volebním období pro zavedení emisních povolenek na vytápění a na dopravu, to znamená na benzin a naftu. Zdraží se vám vytápění o mnoho tisíců, kde na to mají lidé brát? Proto je potřeba vyměnit Fialovu vládu. Oni škodí. Pakliže budeme ve vládě, emisní povolenky odmítneme. Nesmíme je aplikovat, i kdybychom měli platit pokuty, protože tyto emisní povolenky neufinancujeme. To je prostě strašný. Green Deal jako celek je potřeba odmítnout. Řekneme dost povolenkám, dost Green Dealu, dost migračnímu paktu,“ zdůraznil Okamura. „Od června příštího roku má platit migrační pakt, který podepsala Fialova vláda. To je katastrofa. Na základě něj mají být přerozdělováni afričtí a muslimští migranti do České republiky. Polská vláda hlasovala proti. My k tomu také řekneme ne,“ objasnil předseda SPD a šel podepisovat kartičky a fotit se s lidmi.
Místopředseda SPD Radim Fiala připomněl propojení při letošních volbách s dalšími subjekty – tedy s Trikolorou, PRO a Svobodnými. „Spojili jsme se proto, aby už nepropadl žádný hlas. V minulých volbách propadlo milion sto tisíc hlasů, protože se do sněmovny nedostali sociální demokraté a komunisté. I proto mohl Petr Fiala sestavit vládu, aniž by volby ve skutečnosti vyhrál,“ uvedl a upozornil, že není Fiala jako Fiala. „Jsou i jiní Fialové, kteří to doufám budou dělat ne pro cizí zájmy, ale pro české občany. Ani pro Ukrajinu, ani pro Brusel, ani pro Washington,“ sdělil Radim Fiala. „Chceme změnit to, co dělá tato vláda, protože peníze jdou na Ukrajinu, do Bruselu a na zbrojení. Pokud s tím něco neuděláme, tak zapomeňme na to, že Česká republika bude Českou republikou tak, jak jsme ji znali. Se stejným ekonomickým a sociálním systémem, důchody, školstvím, zdravotnictvím. Ty prachy musí někde vzít. Pět procent HDP na zbrojení je 400 miliard. To je rozhodně špatně. My nedopustíme, aby obrali české občany,“ sdělil.
Pozitivní zpráva o vládě Petra Fialy. Za měsíc skončí
Krátce a důrazně promluvil děčínský poslanec SPD Jaroslav Foldyna. „Bez vás volby nevyhrajeme. My se musíme zbavit Petra Fialy ve volbách, které teď přijdou. Musíme se jich zbavit. Jsou to zrádci tohoto národa. Je to přesně tak, jak říkám. Oni nás mají za dezoláty, já je mám za zrádce národa. Proto vás zvu, přijďte k volbám. To je jediné poselství. Když se jich nezbavíme, je to velké zlo. Liberální demokracie je krásné slovo, ale oni z ní udělali totalitní systém, fašismus s lidskou tváří. Každý, kdo s nimi nesouhlasí, je dezolát, je proruský. Oni neřeší ekonomická témata, ale problémy války, protože z toho jim tečou největší prachy. Co nás učili v totalitě, myslel jsem, že jsou to blbosti. Oni nám ukázali, že je to pravda. Musíme se jich zbavit, jinak zničí tuto zemi,“ plamenně pohovořil.
Předseda PRO Jindřich Rajchl začal podle svých slov pozitivně. „Mohu říci pozitivní zprávu o vládě Petra Fialy. Za měsíc skončí,“ uvedl, což se setkalo s velkým úspěchem u většiny přítomných. „Jsou už v posledním tažení, jediné, co umí, je zakrývat svoje vlastní neúspěchy nějakými proruskými nálepkami a podobnými věcmi,“ řekl. Pozval ke sledování pondělní debaty lídrů Moravskoslezského kraje na CNN Prima News, kde se utká se Zbyňkem Stanjurou, což obecenstvo rozvášnilo a ozývaly se výkřiky: „Vynes ho v zubech.“
„Jediné překvapení pro mě je, že tu debatu bude dělat osobně v tom studiu, protože tu debatu by měl dělat on-line z vazební věznice na Pankráci,“ zdůraznil Rajchl a poukázal na bitcoinovou aféru. „Nejdříve nám říkali, že žádná škoda nevznikla. Teď zjistili, že je to 50 milionů, a že paní Decroix se vypořádala. Ale ona to neplatila z vlastní kapsy, ale z vašich kapes. Netuším, proč bychom měli všichni platit za selhání a trestný čin Zbyňka Stanjury. On osobně věděl už od března, že ty bitcoiny pocházejí z trestné činnosti, a přesto nezastavil dražby. Proto se dopustil trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, měl by za to pykat a těch 50 milionů zaplatit ze svého. Udělám všechno proto, aby je zaplatil,“ sdělil předseda PRO. „Kolik let tady jdou po Babišovi kvůli Čapímu hnízdu. Ale on těch 50 milionů vrátil. Tak ať je vrátí i Stanjura, protože on způsobil tu škodu. Je to jeho vina a odpovědnost,“ domníval se.
„Nemají žádný pozitivní program. Za čtyři roky nás připravili o třetinu celoživotních úspor. Máme nejdražší elektřinu a plyn. Tohle všechno je nic proti tomu, co by nás čekalo příští čtyři roky. Přijetí eura, přijetí migračního paktu, přijetí emisních povolenek pro domácnosti, vzdání se práva veta a rozplynutí České republiky v bruselském superstátě, který v současné době je hlavním nebezpečím pro naši budoucnost. Náš nepřítel nesedí v Moskvě, ale sedí v Bruselu a jmenuje se Ursula von der Leyenová,“ řekl Rajchl, což opět vzbudilo bouři nadšení.
Stejně jako když mluvil o tom, že by se mělo uzákonit, že jsou jenom dvě pohlaví, nebo že osvojování dětí jednopohlavními páry by mělo být zakázáno. Či že každý má právo platit českou korunou a v hotovosti. „Nenechte se zavřít do digitálního koncentráku,“ zdůraznil Rajchl. Armáda podle něj má sloužit naší zemi, a ne bojovat v jiných. Jeho ostrá slova vzbuzovala častý potlesk většiny, ale také zvýšený nesouhlas menšiny. Když se pustil do prezidenta Pavla, kterého označil kvůli své minulosti za bezpáteřního kariéristu, který byl rozvědčík a předseda základní organizace KSČ, výrazně převažující část vykřikovala: „Hanba.“ Malá skupinka mladých lidí ovšem začala skandovat „Ať žije Pavel.“ Někteří na ně zase začali pokřikovat, ať jdou na Ukrajinu i s Pavlem.
„Doufám, že za měsíc spolu oslavíme velké vítězství zdravého rozumu. Spojili jsme se čtyři subjekty. SPD byli strůjci tohoto projektu a patří jim velké uznání. PRO, Trikolora a Svobodní. Ale ten pátý subjekt jsou občané České republiky. Ať nám to spolu vyjde, jsme jedna skupina. Těchto pět prstů se za měsíc zatne v pěst a ukončí tuhle hrůzovládu Petra Fialy,“ přál si Jindřich Rajchl a dle ohlasu si to přálo mnoho lidí, kteří přišli na tuto akci.
Na závěr si přítomní politici zazpívali nový předvolební song a pak se ještě nějaký čas setkávali s lidmi osobně. Kolem osmnácté hodiny byly poslední brambory a mrkev doprodány, pivo vypito, politici odjeli a jarmark SPD skončil.
autor: Oldřich Szaban