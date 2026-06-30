Ukrajinského miliardáře si našli v Monaku

30.06.2026 20:25 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Monackým knížectvím otřásl bezprecedentní bombový útok. Cílem exploze v rezidenční budově byl prominentní podnikatel a kypersko-ukrajinský miliardář Vadym Jermolajev. On i jeho manželka bojují v nemocnici v Nice o život, zraněn byl i jejich třináctiletý syn. Podle vyšetřovatelů šlo o plánovaný atentát, po útočníkovi, který z místa činu uprchl směrem do Francie, pátrají policisté ze tří zemí.

Ukrajinského miliardáře si našli v Monaku
Foto: Repro: YouTube
Popisek: ilustrační foto: kombinéza na zneškodňování bomb

V pondělí večer otřásl knížectvím Monako silný výbuch, který úřady označují za cílený útok. Mezi těžce zraněnými je prominentní ukrajinský podnikatel a miliardář Vadym Jermolajev.

K explozi došlo kolem 21. hodiny v hale rezidenční budovy v ulici Révérend Père Louis Frolla ve čtvrti La Rousse-Saint-Roman, nedaleko francouzské hranice. Podle francouzských a monackých médií šlo o improvizované výbušné zařízení, které obsahovalo šrouby a kovové úlomky. Muž v tmavém oblečení zařízení odložil a uprchl směrem do Francie.

 

 

Po podezřelém probíhá rozsáhlé pátrání.

Dva lidé v kritickém stavu, žena přišla o nohy

Jermolajev utrpěl popáleniny a zranění střepinami a nachází se v kritickém stavu. Jeho manželka přišla při výbuchu o obě nohy a je rovněž v život ohrožujícím stavu. Lehčí zranění utrpěl jejich třináctiletý syn. Všichni tři byli převezeni do nemocnice v Nice ve Francii.

Anketa

Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?

1%
98%
1%
hlasovalo: 17739 lidí

Princ Albert II. incident popsal jako „ohavný zločin“ a „šok pro celou monackou komunitu“. V moderní historii knížectví jde o bezprecedentní událost.

Osmapadesátiletý Vadym Jermolajev pochází z ukrajinského města Dnipro a je zakladatelem a majitelem skupiny Alef, která působí v realitách, výrobě alkoholu, agrobusinessu a dalších odvětvích. V minulosti patřil mezi stovku nejbohatších Ukrajinců. V roce 2019 se vzdal ukrajinského občanství a získal kyperské. Od roku 2023 je na Ukrajině pod sankcemi mimo jiné kvůli podezření, že pokračuje v podnikání na anektovaném Krymu.

Ukrajinská média i zdroje v byznysových kruzích označují výbuch za pravděpodobný pokus o atentát na Jermolajeva. Vyšetřování pokračuje ve spolupráci monackých, francouzských a ukrajinských složek.

Jermolajev byl považován za známou postavu z vyšší společnosti Monte Carla. Miliardář byl údajně pravidelně k vidění na náměstí s kasinem v Bentley s ukrajinskou registrací. Vlastnil také jachtu plující pod ukrajinskou vlajkou. Mezi jeho majetky patřila i přísně zabezpečená vila v nedalekém Saint-Jean-Cap-Ferrat. S manželkou Annou, zubařkou aktivní v charitativní činnosti, mají čtyři děti.

Psali jsme:

Trump přežil střelbu, Leyenové se prý ulevilo
Střelba na akci Bílého domu. Trump je v pořádku
Česká advokátka volá po zabití Trumpa. Primář přizvukuje
Atentát na důstojníka GRU v Moskvě. Rusko obviňuje Ukrajinu

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://newsukraine.rbc.ua

https://t.co

https://www.bild.de

https://x.com

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Francie , Ukrajina , výbuch , atentát , Nice , bombový útok , Krym , Albert II. , Mocnaco , Jemolajev

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Byl podle vás tento bezprecedentní bombový útok v Monaku plánovaným atentátem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Ing. Jana Krutáková byl položen dotaz

Kdy už ponese vládní představitel odpovědnost za svá slova a činy?

Ptáte se vy a já mám odpověď - pravděpodobně až po volbách, což se ukazuje, že mnohdy může trvat. Můj dotaz tedy je, jestli není na čase schválit přímou odvolatelnost politiků voliči? Mě přijde, že těch důvodů, kdy by to bylo třeba je čím dál víc a bylo to i za vaší vlády. Třeba kauza kolem bitcoinů...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chia semínka mohou mít i velmi nepříjemné vedlejší účinkyChia semínka mohou mít i velmi nepříjemné vedlejší účinky Horoskop na červenecHoroskop na červenec

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Odchod „expertů“ z ÚV: Kreček zavzpomínal, jak to fungovalo

17:31 Odchod „expertů“ z ÚV: Kreček zavzpomínal, jak to fungovalo

„Na čem by měl být expert nezávislý?“ ptá se bývalý veřejný ochránce práv Stanislav Křeček v reakci …