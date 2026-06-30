Ukrajinského miliardáře si našli v Monaku

V pondělí večer otřásl knížectvím Monako silný výbuch, který úřady označují za cílený útok. Mezi těžce zraněnými je prominentní ukrajinský podnikatel a miliardář Vadym Jermolajev.
K explozi došlo kolem 21. hodiny v hale rezidenční budovy v ulici Révérend Père Louis Frolla ve čtvrti La Rousse-Saint-Roman, nedaleko francouzské hranice. Podle francouzských a monackých médií šlo o improvizované výbušné zařízení, které obsahovalo šrouby a kovové úlomky. Muž v tmavém oblečení zařízení odložil a uprchl směrem do Francie.
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Po podezřelém probíhá rozsáhlé pátrání.
Dva lidé v kritickém stavu, žena přišla o nohy
Jermolajev utrpěl popáleniny a zranění střepinami a nachází se v kritickém stavu. Jeho manželka přišla při výbuchu o obě nohy a je rovněž v život ohrožujícím stavu. Lehčí zranění utrpěl jejich třináctiletý syn. Všichni tři byli převezeni do nemocnice v Nice ve Francii.
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Princ Albert II. incident popsal jako „ohavný zločin“ a „šok pro celou monackou komunitu“. V moderní historii knížectví jde o bezprecedentní událost.
Osmapadesátiletý Vadym Jermolajev pochází z ukrajinského města Dnipro a je zakladatelem a majitelem skupiny Alef, která působí v realitách, výrobě alkoholu, agrobusinessu a dalších odvětvích. V minulosti patřil mezi stovku nejbohatších Ukrajinců. V roce 2019 se vzdal ukrajinského občanství a získal kyperské. Od roku 2023 je na Ukrajině pod sankcemi mimo jiné kvůli podezření, že pokračuje v podnikání na anektovaném Krymu.
Ukrajinská média i zdroje v byznysových kruzích označují výbuch za pravděpodobný pokus o atentát na Jermolajeva. Vyšetřování pokračuje ve spolupráci monackých, francouzských a ukrajinských složek.
Jermolajev byl považován za známou postavu z vyšší společnosti Monte Carla. Miliardář byl údajně pravidelně k vidění na náměstí s kasinem v Bentley s ukrajinskou registrací. Vlastnil také jachtu plující pod ukrajinskou vlajkou. Mezi jeho majetky patřila i přísně zabezpečená vila v nedalekém Saint-Jean-Cap-Ferrat. S manželkou Annou, zubařkou aktivní v charitativní činnosti, mají čtyři děti.
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