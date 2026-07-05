Votápek se rozpoíval o konci Putina. Ukrajinci na něj mají žízeň

Ruský prezident Vladimir Putin podle bývalého diplomata a znalce Ruska Vladimíra Votápka čelí rostoucím problémům uvnitř vlastní země.
„Patrně má dojem, že je ohrožen. Otázka je, proč to tak je, a na to jsou různé teorie,“ zamyslel se loňský sněmovní kandidát Pirátů Votápek.
První variantou je podle něj prostě to, že „na něj mají Ukrajinci docela žízeň“.
„Druhá varianta, která je zajímavá a kterou minimálně někteří komentátoři říkají, je, že to je naopak hra tajných služeb, která se snaží Vladimira Vladimiroviče přesvědčit o tom, že je ohrožen, aby ho dostaly více pod vlastní kontrolu. Protože úplně nejvíc ochráníte člověka, když ho zabetonujete v nukleárním krytu,“ vykládal.
Na hlubší nervozitu Kremlu podle něj může ukazovat nedostatek pohonných hmot, útoky ukrajinských dronů i stále rozsáhlejší bezpečnostní opatření kolem hlavy státu.
Votápek upozorňuje, že Putin výrazně posílil svou osobní ochranu a stále méně se objevuje na veřejnosti. Buď se ruský prezident skutečně obává atentátu, nebo je jeho pocit ohrožení cíleně posilován lidmi z bezpečnostního aparátu.
„Existuje i teorie, že tajné služby prezidenta přesvědčují o tom, že je v permanentním nebezpečí. Člověka pak nejlépe ochráníte tím, že ho izolujete a získáte nad ním větší kontrolu,“ zaznělo v rozhovoru. O Putinovi je prý navíc známo, že už ho vládnutí nebaví, proto by bylo snazší ho od velení odstřihnout.
Podle bývalého diplomata bude pro další vývoj v Rusku rozhodující především loajalita silových struktur a nejmocnějších ekonomických skupin. Právě jejich postoj může rozhodnout o stabilitě režimu více než samotný vývoj na bojišti.
„Pokud si loajalitu udrží, tak to pravděpodobně přežije. Putin je hlava diktátorského režimu a jediným úkolem takového režimu je udržet sám sebe. Vládce tam není proto, aby se lidé měli dobře, aby byli vzdělanější, aby byli konkurenceschopnější, aby kvetly kytičky. Jediný smysl jeho existence je udržet se další měsíc, rok nebo další pětiletku,“ vykládal.
Votápek zároveň uvedl, že hospodářské potíže v Rusku narůstají a běžní obyvatelé stále více pociťují důsledky války. Přesto podle něj nelze očekávat rychlý kolaps režimu, protože ten disponuje rozsáhlým represivním aparátem a značnou schopností udržovat společnost pod kontrolou.
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