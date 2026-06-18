Alena Maršálková: Politici sofistikovaně obešli občany a změnili projekt

Parkovací dům s kapacitou 500 míst na místě točny MHD, která se měla být součástí objektu, tak byl radnicí před lety prezentován projekt místním občanům. Jenže politici změnili plán, točna se bude bourat, stavět nová na jiném místě blíž k bytové zástavbě a parkovací dům bude jen pro cca 400 aut. Když to občané zjistili vyhlásili petici. Projednávat by se měla v pondělí 22. června na zasedání městského zastupitelstva.
Veřejnému projednávání ovšem předcházela „dopisovací“ anabáze mezi petičním výborem a vedením radnice, za kterou jednal náměstkem primátorky Lubomír Bureš z Hnutí Naše Česko. Ten členům výboru v dopise ze dne 1. června 2026 doslova napsal: „Na úvod Vás chci ujistit, že projekt parkovacího domu Máj se uskuteční, protože je na jeho realizaci uzavřena smlouva číslo S00107/INV/2025/78, která je v režimu „design and build“. Tuto skutečnost uvádím pro pořádek, jelikož ve svém dopise vyjadřujete pochybnost nad realizací této investiční akce. V současné době probíhá na projektu inženýrská činnost.“
Pan náměstek sice vedl plodnou písemnou komunikaci, ale všechny argumenty lidí buď shodil ze stolu, nebo je ignoroval a tvrdil, že občané byli se záměrem řádné seznámeni a nikdo nic nenamítal. Podle dostupných materiálů to není pravda. Vedení radnice to „upeklo“ bez vědomí místních a pan náměstek už 1. června věděl, jak dopadne jednání zastupitelstva 22. června.
Vraťme se do roku 2023
V té době vyšla tisková zpráva, která je včetně vizualizace stále na webu města o tom, že jako první projekt pro realizaci řešení nedostatku parkovacích míst na sídlišti Máj byl výsledkem zadané vyhledávací studie vybrán parkovací dům na místě současné trolejbusové točny MHD v ulici Antonína Barcala. Studie tento parkovací dům popisuje jako čtyřpodlažní objekt, kde v 1. nadzemní podlaží je umístěna stávající točna MHD a tři další podlaží pojmou téměř 500 automobilů. Příprava na výstavbu parkovacího domu byla již zahájena, a to návrhem na pořízení změny územního plánu města.
Projekční práce a realizace samotné stavby budou realizovány metodou design&build. V období 2023 až 2024 bude probíhat výběrové řízení a projekční práce, vlastní provedení stavby je pak plánováno na období roku 2025. Hrubý odhad nákladů dle studie dosahuje dnes 280 milionů korun s DPH. (Jen pro vysvětlení metoda Design & Build je způsob realizace staveb, kde investor (zadavatel) uzavírá smlouvu s jediným dodavatelem. Ten přebírá plnou odpovědnost jak za vypracování projektové dokumentace, tak za samotnou fyzickou výstavbu díla.) Pokud si tiskovou zprávu pozorně přečtete, tak parkovací dům měl stát na místě stávající točny a pojmou 500 aut. Rozhodně se neplánovalo zbourání a stavění nové točny MHD o pár metrů dál. V té době více informací o tom, jak bude parkovací dům vypadat, fungovat, kdo tam bude moci parkovat, místní obyvatelé neměli.
Pohled na točku MHD na sídlišti Máj, místo ní by měl stát parkovací dům
O rok později
Dne 15. dubna 2024 schválilo městské zastupitelstvo Změnu 101. územního pránu města, která se týkala lokality Máj. Podle důvodové zprávy bylo hlavním úkolem změny „nalezení vhodného návrhu plošného a prostorového uspořádání, které by sladilo a koordinovalo jak veřejné, tak i soukromé zájmy v řešeném území. Aby návrh plošného a prostorového uspořádání jednak umožnil realizaci parkovacího domu včetně točny MHD, jednak zachoval v území městskou zeleň, která byla změnou nahrazena jinou funkční plochou.“
Z důvodové zprávy se dozvíte, že před schválením zastupitelstvem proběhlo 25. ledna 2024 veřejné projednávání, které bylo na úřední desce a webu města avizováno od 15. prosince 2023 do 2. února 2024. Ovšem Změna č. 101 v žádném případě neřešila konkrétní podobu parkovacího domu, neposuzovala varianty řešení ani konkrétní dopady na obyvatele dotčené lokality. V té době navíc město vycházelo ze studie z roku 2023, která vycházela z varianty s integrovanou točnou MHD do objektu parkovacího domu. Na veřejném projednávání nemohli dostat občané informace o tom, že točna se bude bourat a nová posunovat a parkovací dům bude jen pro cca 400 aut. Nikdo z radnice jim nic konkrétního ani bližšího tehdy v roce 2024 neřekl.
Po více než roce Na podzim roku 2025 se však mezi lidmi začaly šířit informace, že došlo ke změně celého záměru. Místo uvažovaného řešení s integrovanou trolejbusovou točnou se nově počítá s tím, že stávající točna bude zbourána, nová točna bude posunuta cca o 30 metrů a postavena v těsné blízkosti panelových domů a dojde k vykácení části lesa. V dané lokalitě v té době už začalo probíhat zaměřování sítí a přípravné práce. Žádné oficiální informace se občané od radnice nedozvěděli.
Smlouva s Hochtiefem a Metrostavem
Další skutečnost, která dokládá, že město už to mělo dávno upečeno“, je smlouva, kterou najdete v registru smluv. Dne 8. října 2025 podepsala primátorka Dagmar Škodová Parmová smlouvu na výstavbu parkovacího domu a nové točny trolejbusů MHD na sídliště Máj, a to se společností HOCHTIEF CZ a. s. a společností Metrostavem DIZ s.r.o. Tedy opět s firmou, jejíž šéf pro Jihočeský kraj Martin Stašek sedí v českobudějovickém zastupitelstvu a je posilou Kubova hnutí, poté, co politický dres ODS vyměnil za Naše Česko.
Jde o dílo v celkové hodnotě 227 924 262 Kč bez DPH, celkem 275 788 357 Kč s DPH.
Pokud jde o předmět díla, pak se jedná podle smlouvy o tyto hlavní fáze prací:
* demolice stávající trolejbusové točny včetně trakčního vedení,
* výstavba dočasné trolejbusové točny,
* výstavba nové trolejbusové točny včetně trakčního vedení (dále jen „Nová trolejbusová točna“),
* demolice dočasné trolejbusové točny,
* výstavba parkovacího domu (dále jen „Parkovací dům“).
Místní nehodili flintu do žita a bojují!
Tady je důležité upozornit občany, kterých se stavba netýká, že místní obyvatelé rozhodně nejsou proti řešení parkování! Naopak, jsou si vědomi, že parkovacích míst je málo, ale upřednostňují jiné, logičtější, šetrnější a schůdnější řešení, protože to, co prosazuje radnice jde proti jejich zájmům.
Upozorňují, že projekt bude mít významné dopady na lokalitu:
* demolice plně funkční točny MHD,
* výstavba nové točny za cca 50 milionů Kč přibližně o 30 metrů dále, blíže k obytnému panelovému domu včetně navýšení počtu parkovacích míst pro trolejbusy MHD z 9 na 12,
* kácení přibližně 100 stromů,
* zánik cca 150 stávajících parkovacích míst na dobu přibližně dvou let kvůli objízdné trase trolejbusů a zařízení staveniště, bez zajištění adekvátní náhrady.
Na tom všem je alarmující, že politici vůbec nekomunikují s občany. Kdyby se nenašlo pár aktivních, kteří začali pátrat po informacích a nezburcovali další, pak by to v tichosti prošlo až do doby, kdyby na místo přijely „bagry“.
V listopadu 2025 se občané náhodně dozvěděli o jednání Územní skupiny č. 4, na jehož programu bylo parkování na sídlišti Máj a pár desítek aktivních se ho zúčastnilo. Jenže zase se nic konkrétního nedozvěděli, jen to, že se vše dozví později. Za pár dnů jim paní primátorka oznámila, že si město nechalo zpracovat odbornou studii navýšení parkovacích kapacit a lokalita stávající točny vyšla jako nejvhodnější. No a občanů se páni politici neptali proto, protože prý mají odborné stanovisko.
Přes opakované žádosti občanů, město studii tají. Až v březnu 2026 zveřejnilo několik studií, ale v žádné z nich parkovací dům na točně na sídlišti Máj, na hranici lesa není vůbec uveden ani doporučován. Studie, o které primátorka Škodová Parmová tvrdí, že rozhodli podle ní, jednoduše neexistuje. Což později potvrdil i její náměstek.
Občané proto vyhlásili 8. dubna 2026 petici Proti umístění parkovacího domu Máj v prostoru točny MHD na konci ulice Ant. Barcala, kterou podepsalo 735 místních obyvatel. Požadují zastavit přípravu výstavby parkovacího domu, hledat jinou lokalitu, řešit nedostatek parkovacích míst podle studie „Navýšení parkovacích ploch sídliště Máj a Šumava“, která opravdu existuje, zahájit realizaci menších parkovacích úprav a opatření, nezhoršovat dopravní obslužnost a neobětovat zeleň, a hlavně transparentní projednání záměru s veřejností, zejména s obyvateli dotčené oblasti.
Ping-pong mezi politiky a občany
A jak to ve většině takových případů bývá, začal ping-pong tvrzení a argumentů, posílání si dopisů mezi radnicí a občany. Jako důvody nesouhlasu s umístěním parkovacího domu uvádějí občané nevhodné umístění z hlediska dostupnosti, neopodstatněná stavební, finanční a časová náročnost což znamená složité objízdné trasy, snížení stávajících parkovacích míst bez náhradního parkoviště a reálně by první etapa měla ubrat 150 parkovacích míst. Dále pak dojde ke zvýšení dopravní zátěže, v blízkosti se nacházejí dvě základní školy, budou se muset pokácet vzrostlé stromy a v neposlední řadě se lidem nelíbí, že celý záměr nebyl s veřejností projednán.
Zástupci petičního výboru se zúčastňují jednání zastupitelstva, vyměňují si s vedením města dopisy, ale víte, jak to celé působí, když ty odpovědi města čtete? Jako to přísloví: „Já o voze, ty o koze.“ A jako ukázku přikládám odpověď na jeden z bodů petice, že v blízkosti jsou dvě základní školy. Náměstek Bureš ve své odpovědi píše: „V bezprostřední blízkosti plánovaného parkovacího domu se žádné školní zařízení nenachází.“ Jenže ony tam opravdu dvě školy jsou. V dalším dopise pan náměstek tvrdí, že nová točna bude vybudována na místě staré točny a ať si kritici přečtou smlouvu se společnostmi Hochtief a Metrostav. No právě, že si ji přečtli a k posunu točny dojde. Přiznám se, že když čtu ta jeho vyjádření, tak jen kroutím hlavou, opravdu si myslí, že jsou lidé tak hloupí?
Jedno je z té korespondence jisté. Politici na radnici už rozhodli, mají jasno, podepsanou smlouvu na výstavbu parkovacího domu, teď jen hrají divadlo, že je zajímá názor lidí, protože budou volby, a je potřeba oblbnout voliče, že dělají všechno jen pro ně. A pokud možno argumenty kritiků a odpůrců vyvrátit za každou cenu a nejlépe z nich ještě udělat blbce.
Rada města projednala petici 25 května 2026 a její závěr se dá stručně shrnout tak, že argumenty občanů smetla ze stolu s tím, že v současné fázi realizace záměru probíhá inženýrská činnost pro potřebu vydání povolení záměru a město neuvažuje o zastavení jeho realizace. A na závěr si pak pan náměstek Budeš, který odpovídal petičnímu výboru, neodpustil poznámku, že nad rámec výše uvedeného je potřeba mít na paměti a uvést, že žádný stavební záměr se nikdy nemůže zavděčit všem. Jasně, hlavně musí vyhovovat politikům!
Přesto to členové petičního výboru nevzdali a Radě města odpověděli, znovu zopakovali své argumenty, protože na řadu věcných a konkrétních dotazů jim zatím nikdo neodpověděl. Požadují řádné vypořádání připomínek obsažených v petici, předložení podkladů, na jejichž základě byla vybrána lokalita stávající trolejbusové točny na Máji, řešení dopadů na parkování v lokalitě a odstranění rozporů mezi veřejnými vyjádřeními města a dostupnou dokumentací. Pokud má být parkovací dům určen i pro návštěvníky, potom nebude dostatečně sloužit rezidentům a nebude řešit situaci s nedostatek parkovacích míst na sídlišti, navíc znásobí provoz na jediné příjezdové ulici.
Co k tomu dodat…
Vzhledem k tomu, že se děním v Jihočeském kraji, politicko-podnikatelskému byznysu, který tam bují ve velkém, věnuji už poměrně dlouho, musela jsem se nad jednou částí vyjádření petičního výboru, hořce pousmát. Píše voleným zástupcům, že je přesvědčen, že takový postup není v souladu s principy otevřené komunikace s veřejností a respektování občanské participace při rozhodování o projektu, který významně ovlivní život obyvatel sídliště na mnoho let dopředu. Jako by tyto vyjmenované principy tamní mocipáni někdy ctili. Ale třeba se pletu, uvidíme. V pondělí 22. června by petici mělo projednat městské zastupitelstvo.
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