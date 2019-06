P. C. Roberts: Technologie, likvidující pravdu, jsou na pořadu dne

Jak na webu Zero Hedge uvádí Tyler Durden, technologie směřující k likvidování pravdy se v současnosti vyvíjí závratným tempem. Lumpové bez svědomí už dokázali vypracovat technické prostředky, umožňující vyrobit realitu, nerozpoznatelnou od reality skutečné.

„Nemám za to, že jsme na tohle náležitě připraveni,“ řekl předseda zpravodajského výboru americké sněmovny reprezentantů v diskuzi o rychlém rozvoji tzv. synthetické technologie „A nemám ani za to, že veřejnost má tušení o tom, co přichází“.

Nová technologie umělé inteligence umožňuje kompetentním programátorům vyrábět falešná audia a videa, vyslovující i zobrazující cokoli, na co si jen vzpomenete. Výtvory tohoto druhu získaly označení „hluboký falzifikát“ a jsou od jevů skutečných naprosto nerozlišitelné.

Jakkoli jsme si jisti tím, že se realita nemůže změnit na falzifikát, pak proces opačný, kdy se falzifikát přeměňuje v realitu, žije už definitivně mezi námi. A v tomto směru jsme už pokročili dokonce tak daleko, že celé dvě třetiny Američanů si myslí, že pozměněné a falešné obrazy a videa jsou tím hlavním, co jim brání posuzovat současné události správně.

Vědci zabývající se problémem desinformace varují před rostoucí „apatii k realitě“, plynoucí z obtížnosti rozlišit realitu od falz. Takže lidé velmi často přeobtížné posouzení věcí raději vzdávají, a ponořeni do klamů, jimiž je naši vůdci zaplavují, začínají nevěřit ničemu.

Máme zde dva tankery v plameni a kouři. A k nim jako prst ukazující na viníka nejasné a zrnité video strážního člunu Íránských revolučních gard, které v minulých dnech svítily na devíti miliardách televizních obrazovek celého světa. Každá z obou stran sporu řekla k videu svůj odlišný příběh a každý z nás se nejspíš přiklonil k příběhu, který mu víc vyhovoval. (ZDE)

Mohou být technici vyvíjející technologie ztěžující lidem schopnost odlišit pravdu od lži hrdí na svou práci? Jak dokáží tito techničtí lumpové, jež jsou současně i lidskými bytostmi, vytvářet metody, ničící lidskou schopnost odlišit pravdu od lži?

Jediným smyslem této technologie je umožnit policejnímu státu, aby dovršil svou vládu nad svými spoluobčany. Nyní je to už možné.

Ale dalších otázek se ani pak nezbavíte? Jak je možné vložit slova a činy do úst a akcí kohokoli a ty pak použít jako důkaz jeho zločinu? Bez pravdy není přece ani svoboda, není nezávislé myšlení a je jen Matrix. To už ztratila Amerika svoji tvář až tak, že ředitelé společnosti, investoři a vědci nacházejí dost motivace k vymýšlení technologií popravujících pravdu? A nejsou pak právě tihle lidé bez duše našimi nepřáteli skutečnými?

