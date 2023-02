Zbyněk Fiala: Hlasování o ničem

Česká média pitvají, jak kdo vyčněl paži v Evropském parlamentu, když se rozhodovalo o konci spalovacích motorů do roku 2035. Ve skutečnosti je to jedno, elektromobilita se rozjíždí takovým tempem, že možná nastoupí ještě dřív. A když ne ta naše, tak jiná evropská, čínská nebo americká.

Česko stále žije v prostředí stařičkého Renčínova vtipu, kde človíček na schodech varuje rozjařené osazenstvo vinného sklípku: „Nikam nechoďte, venku zuří vědecko-technická revoluce!“ To bylo ovšem v časech hlubokého totáče, kdy úkolem hesel bylo zalepit díry v reálném pokroku. Železná opona však dávno padla a teď jsme vystaveni světu, kde zuří globální konkurence. Budeme ji prosit, ať zvolní, že nestíháme?

Český premiér Petr Fiala se dušuje, že on sám byl proti zákazu spalovacích motorů do roku 2035. Média se soustřeďují na čtyřku zrádců, kteří zákaz Evropského parlamentu podpořili, zatímco drtivá většina českých europoslanců se prsí, že hájili čadící výfuky s nasazením, s jakým sovětský hrdina Alexandr Matrosov zalehl kulometnou střílnu. Pokud však chceme zachovat páteř naší ekonomiky v podobě automobilového průmyslu, fňukat nad výsledky hlasování nedává smysl, nic to nezmění na světové transformaci k elektromobiliitě.

Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise, nemluvil z cesty, když hřímal z tribuny Evropského parlamentu: „Průmyslová revoluce je tady, ať chcete, nebo nechcete!“ Evropa by zničila sama sebe, kdyby na tohle nereagovala.

Konkurence na nás tlačí čím dál intenzívněji. Ve Spojených státech by se letos mohly elektromobily cenově vyrovnat benzinovým vozům, hlásí New York Times v rozsáhlém analytickém příspěvku, který toto nečekané urychlení vývoje připisuje jen částečně vládním dotacím. Jak známo, Spojené státy dostaly obrovský impulz v podobě „protiinflačního“ zákona IRA s fondy na podporu vývoje a výroby elektrických aut a baterií.

Kupec elektrického auta dostane slevu 7,5 tisíce dolarů, pokud byly baterky vyrobeny v USA a pokud odtud pocházejí – nebo ze zemí s dohodou o volném obchodu – i kritické materiály. Podmínkou je také cena auta pod 55 tisíc dolarů, proto Tesla a Ford zlevňovaly, aby se tam vešly. Avšak vedle vládních subvencí vstupuje do hry také sílící konkurence (ceny ořezal i General Motors) a pokles ceny surovin, a to všechno činí elektrické vozy dostupnějšími dříve, než se očekávalo.

Cena lithia klesla o 20 procent proti listopadovému vrcholu, i když je stále dvakrát vyšší než na konci roku 2021. Kobalt klesl od loňského května o polovinu, protože někteří výrobci už se bez něj dokážou obejít. Vyššího dojezdu se stejnou baterkou se dá dosáhnout tím, že se sníží váha vozu, Fordu se to povedlo u Mach-E o 35 kilo. (ZDE)

Ford postaví v USA továrnu na baterie s technologií z Číny, hlásí New York Times. Továrna Fordu v Michiganu za 3,5 miliardy dolarů bude využívat technologie čínské společnosti CATL, která je světovou jedničkou. Továrna vyroste sto mil od americké automobilové metropole Detroitu. CATL už má 13 výrobních závodů v Evropě as Asii, ale v Americe bude ten michiganský první.

Jak deník NYT připomíná, ještě před čtvrt stoletím by to bylo opačně a Číňané by lákali zahraniční výrobce na Dálný východ, aby tam přinesli jak peníze, tak znalosti. Teď se karta obrátila a někdejší vyspělé trhy hledají, jak se ubránit pře dravou čínskou konkurencí. Nakonec to může být výhodné pro obě strany. „Pomůže nám to nabízet elektrická auta rychleji,“ řekl na tiskovce výkonný předseda správní rady Fordu a přímý potomek zakladatele William Clay Ford jr. Dokonce očekává, že CATL pomůže Fordu urychlit vývoj, aby si baterie mohli vyrábět taky sami. (ZDE)

Největší čínský výrobce elektrických aut BYD už doma úspěšně prodává elektromobily pro masovou spotřebu, a teď se poohlíží i mimo Čínu, píše Bloomberg. Chystá prodej svých vozidel v Evropě, včetně Německa, Švédska, Norska, Nizozemska, Francie a Spojeného království. Teď staví v Thajsku závod na výrobu elektromobilů, který bude obsluhovat trhy v Austrálii, Japonsku a Singapuru. Montážní linku má také v Indii. V loňském roce prodal 1,86 milionu čistě elektrických a hybridních automobilů, převážně v Číně.

BYD vyrábí také vlastní baterie a polovodiče, a tak chce vybudovat mimo Čínu i závod na výrobu baterií. Ale nejrychleji rozšiřuje výrobu aut. V listopadu BYD uvedla, že jedná s brazilským státem Bahia o převzetí některých tamních bývalých závodů společnosti Ford, a v prosinci společnost sdělila agentuře Bloomberg, že se poohlíží po více než jednom evropském závodě na výrobu osobních elektromobilů. Základem dlouhodobé strategie je vize vlastního dodavatelského řetězce, který bude skutečně globální a bude schopen obsloužit závody BYD kdekoliv ve světě. (ZDE)

V Číně už subvence na koupi elektrického auta skončily, ale cenové války působí celosvětově, a tak se Tesla pustila do boje i se svou produkcí závodu v Šanghaji. V lednu snížila ceny svých čínských vozů o 18 procent. Podle některých komentářů to však byl vynucený tah vzhledem k tomu, že konkurence čínských výrobců přichází rychleji s novými modely, lepší navigací a oslnivějším interiérem. Třeba zrovna BYD má 60 různých verzí elektroaut a plug-in hybridů.

V loňském roce už byla v Číně celá třetina prodeje nových vozů z kategorie elektrický nebo hybrid do zdi. Celkový prodej aut tam stoupl o 35 procent na 9 milionů vozů. (ZDE)

Tak na co chceme čekat, o čem chceme hlasovat? Jedině snad o tom, že Evropa potřebuje stejně masívní a soustředěnou podporu pro elektromobilitu, jaká funguje u hlavních konkurentů. Zejména česká vláda se musí přestat vrhat pod parní válec a raději pomoci výrobcům jak podporou poptávky, tak zejména výstavbou infrastruktury. To by ostatně bylo mnohem užitečnější, než vyhazování peněz na nákup jaderných bombardérů, které lze použít jedině na vyprovokování ještě drtivější odvety.

Vyšlo na Vasevec.cz.

