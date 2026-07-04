Turecký Němec vystřílel šest lidí. Z místa ho odvezla příbuzná poslance

04.07.2026 12:52 | Monitoring
autor: Naďa Borská

V případu šestinásobné vraždy v zařízení pro matky s dětmi ve Stade se do popředí vyšetřování dostává 65letá tchyně poslance zemského parlamentu za německou sociální demokracii SPD v Dolním Sasku a zemského zmocněnce pro migraci a participaci Denize Kurku. Žena měla údajně nejen odvézt podezřelého na osudné setkání, ale po činu také řídit únikové vozidlo. Policie zahájila vyšetřování pro podezření z napomáhání k vraždě.

Turecký Němec vystřílel šest lidí. Z místa ho odvezla příbuzná poslance
Foto: Pixabay
Popisek: Hanzovní město Stade je město v Dolním Sasku v severním Německu

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V pondělí odpoledne vtrhl 45letý Fatih G. do zařízení pro matky s dětmi ve Stade v souvislosti s vyhroceným sporem o péči o svou tříměsíční dceru. Na místě zastřelil šest lidí – čtyři muže a dvě ženy. Krátce poté byl pachatel zatčen. Podle vyšetřování si pistoli pořídil již týden před činem v Berlíně za přibližně 4000 eur. Dítě i jeho 34letá matka byly při střelbě v zařízení přítomny, ale zůstaly nezraněny. Podíl matky dítěte na průběhu tragédie zůstává zatím nevyjasněn.

Pětašedesátiletá Sylvia S. z Brém, která se sama označovala za „kmotru“ dítěte, sehrála při činu klíčovou roli, když odvezla podezřelého na schůzku v zařízení sociální péče a poté řídila Mercedes, kterým dvojice z místa činu uprchla. Pachatel seděl na sedadle spolujezdce.

Tři dny před činem poslala žena rozsáhlý 20stránkový dopis několika médiím. Popsala svůj pohled na rodinný konflikt a obviňovala úřady a státní zastupitelství, že páchají na otci křivdy a obtěžují ho falešnými obviněními.

Státní zastupitelství ve Stade proti ní vede vyšetřování pro podezření z napomáhání k vraždě, zatím však nepožádalo o vazbu. Žena popírá, že by věděla o vražedných plánech. Uvádí, že pachatel po výstřelech nasedl do jejího auta a s pistolí v ruce ji donutil k odjezdu. Zda a v jakém rozsahu bude obviněna, se rozhodne až po vyšetřování.

Rodinné vazby na poslance SPD

Politik SPD Deniz Kurku rodinnou spojitost veřejně přiznal ve čtvrtek večer prostřednictvím svého advokáta. V prohlášení vyjádřil hlubokou soustrast všem obětem a jejich blízkým a zdůraznil, že pachatele ani jeho rodinu nezná a před činem neměl žádné informace o tchyniných plánech. Informoval také vyšetřovací orgány i svůj poslanecký klub.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

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Ministerský předseda Dolního Saska Olaf Lies (SPD) i frakce SPD v zemském parlamentu se za Kurku postavili. Rodinná spojitost nemá podle jejich vyjádření žádný vliv na vykonávání funkce zemského zmocněnce pro migraci a participaci. Kurku údajně požívá vysoké vážnosti a na tragických událostech nenese žádnou vinu. Spekulace a paušální obviňování příbuzných, kteří nejsou za čin zodpovědní, jsou podle SPD nevhodné.

Za násilným činem stojí vysoce konfliktní spor o dítě, které se ocitlo v lékařské péči kvůli podezření z týrání, což vedlo ke sporům mezi rodiči, lékaři a úřady. Soud nařídil mimo jiné umístění matky s dítětem do chráněného zařízení. Rozhodnutí Vrchního zemského soudu v Celle v této věci ještě nepadlo.

Střelec měl v minulosti problémy se zákonem v Turecku i v Německu

Podezřelý Fatih G., turecký občan narozený v Německu, byl údajně v Turecku hledán kvůli předchozím trestným činům, včetně sexuálního deliktu, a utekl z vyšetřovací vazby. V Německu proti němu před zabitím šesti osob běželo vyšetřování kvůli vyhrožování lékařům.

„Obviněný se 22. dubna choval agresivně vůči lékařům na hannoverské lékařské fakultě v souvislosti s léčbou syndromu třeseného dítěte u jeho dcery a slovně jim vyhrožoval,“ uvedl mluvčí fakultní kliniky. E-mail, který 45letý muž 5. května zaslal lékařům v Hannoveru, však nepředstavoval výhrůžku. Toto řízení proto bylo zastaveno.

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V boji o péči o tříměsíční dítě rozhodnutí Vrchního zemského soudu (OLG) v Celle dosud nepadlo. Oba rodiče se odvolali proti předběžnému opatření okresního soudu v Neustadtu am Rübenberge. Soud mimo jiné nařídil, aby matka a dcera byly umístěny společně do zařízení pro matku a dítě. Současně potvrdil, že právo rodičů na rozhodování o zdravotní péči týkající se dítěte zůstává omezené.

Důvodem bylo trestní oznámení podané ošetřující nemocnicí v Hannoveru. Lékař vyjádřil podezření, že dítě trpí syndromem třeseného dítěte, neboli SBS, pravděpodobně způsobeným násilným činem. Rodiče však toto obvinění popřeli. Během léčby dítěte, která trvala několik týdnů, se mezi rodiči a lékaři objevily rozdílné názory. Otec dokonce kontaktoval policii, aby zabránil neodkladné operaci.

Vyšetřování přesného průběhu, motivů a případných dalších spolupachatelů šestinásobné vraždy pokračuje. Státní zastupitelství se vyjadřuje zdrženlivě.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.focus.de

https://www.ndr.de

https://www.timesnownews.com

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migrace , Německo , poslanec , střelba , vražda , SPD , Turecko , zabití , Dolní Sasko , Stade , Kurku , zmocněnec pro migraci

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