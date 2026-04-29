Rozvoral (SPD): Hnutí SPD prosazuje posilování národní suverenity!

Vážení přátelé,
návrh prezidenta Petra Pavla na vytvoření Spojených států evropských směřuje proti svrchovanosti a ústavnímu pořádku České republiky. SPD naopak prosazuje posilování národní suverenity. Vláda s účastí SPD připravila konkrétní změny důchodového systému, které povedou ke zvyšování důchodů. Zastropujeme maximální věk odchodu do důchodu na 65 letech. Podpořili jsme zákon umožňující vládě regulaci cen pohonných hmot, abychom zabránili inflační spirále. SPD pořádá protestní shromáždění proti plánovanému sjezdu Sudetoněmeckého landsmanschaftu v ČR, který je urážkou všech obětí hrůzné německé okupace českých zemí.
1. Návrh prezidenta Petra Pavla na vytvoření Spojených tátů evropských směřuje proti svrchovanosti a ústavnímu pořádku České republiky. SPD naopak prosazuje posilování národní suverenity.
Prezident republiky Petr Pavel minulý týden při veřejné debatě s občany v Litomyšli prohlásil, že jediným řešením pro budoucnost Evropy je vytvoření Spojených států evropských. Hnutí SPD tento výrok kategoricky odsuzuje a odmítá. Federalizace Evropy a Evropské unie a vznik Spojených států evropských by znamenaly zánik suverénní a samostatné České republiky. Šlo by i o porušení Ústavy ČR, podle které je Česká republika svrchovaným státem. Myšlenka rozpuštění České republiky ve federálním evropském státním útvaru je v přímém rozporu s našimi základními národními zájmy a ve svých důsledcích by vedla ke konci demokratického politického uspořádání a k omezení práv a svobod českých občanů. Hnutí SPD naopak prosazuje posilování národní a státní suverenity České republiky a rezolutně odmítá jakékoli další posilování pravomocí orgánů Evropské unie na úkor národních členských států.
2. Vláda s účastí SPD připravila konkrétní změny důchodového systému, které povedou ke zvyšování důchodů. Zastropujeme maximální věk odchodu do důchodu na 65 letech.
Vláda s účastí hnutí SPD připravila na základě svého programového prohlášení první konkrétní změny našeho důchodového a penzijního systému. Dojde ke zvýšení pravidelných řádných valorizací všech typů důchodů, které následně porostou o inflaci a o polovinu růstu reálných mezd namísto současné třetiny. Od roku 2027 se budou seniorům od 80 let věku zvyšovat důchody každých 5 let o 500 korun měsíčně. Od příštího roku se budou rovněž zvyšovat starobní důchody za každý rok, který člověk dobrovolně odpracuje v důchodovém věku. Naše vláda předloží i návrh zákona, který opět zastropuje maximální věk odchodu do důchodu na 65 letech. Hnutí SPD dlouhodobě hájí a prosazuje práva a zájmy současných i budoucích důchodců a pokračujeme v tom i jako součást české vlády.
3. Podpořili jsme zákon umožňující vládě regulaci cen pohonných hmot, abychom zabránili inflační spirále.
Poslanecká sněmovna minulý pátek přehlasovala senátní veto a schválila zákon umožňující vládě regulaci cen pohonných hmot. Poslanci hnutí SPD samozřejmě opět hlasovali pro původní vládní návrh. Toto opatření naší vlády reaguje na prudký růst cen benzinu a nafty způsobený krizí na Blízkém východě a omezením transportu ropy a je nezbytné pro ochranu českých občanů a českých firem před dalším zdražováním. Nekontrolované zdražování pohonných hmot by nevyhnutelně vedlo k růstu cen veškerého zboží a služeb a k roztočení inflační spirály. Hnutí SPD plní programové priority a ve vládě chráníme životní úroveň našich občanů i české podnikatele.
4. SPD pořádá protestní shromáždění proti plánovanému sjezdu Sudetoněmeckého landsmannschaftu v ČR, který je urážkou všech obětí hrůzné německé okupace českých zemí.
Hnutí SPD pořádá 28. dubna od 17 hodin na Moravském náměstí u Jošta v Brně protestní shromáždění proti plánovanému květnovému sjezdu Sudetoněmeckého landsmannschaftu v České republice. Vystoupí zde předseda SPD Tomio Okamura, místopředseda Radim Fiala, poslanci Lucie Šafránková, Miroslav Ševčík a další představitelé našeho hnutí a hosté. Konání sjezdu revanšistické německé organizace, která usiluje o revizi výsledků druhé světové války, v České republice je hrubou urážkou všech obětí hrůzné německé okupace českých zemí a všech statečných bojovníků proti ní. Hnutí SPD je jediným parlamentním politickým subjektem, který proti těmto aktivitám dlouhodobě aktivně protestuje a který se snaží této hanebné akci zabránit.
Radek Rozvoral
