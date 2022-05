Babiš v Praze, jediní jsme slyšeli. Volby na Hrad zatím nejostřeji, Fiala, ČT, zákulisí

Jaké důvody ho přesvědčí k prezidentské kandidatuře? A jak probíhají tvrdá jednání v Bruselu za zavřenými dveřmi? Expremiér Andrej Babiš vystoupil před plným sálem v centru Prahy a opakovaně sklízel bouřlivý potlesk. Současnou vládu podle něho nikdo neřídí a premiér Fiala prý rozhoduje maximálně o tom, jakou si ráno vezme kravatu a své práci nerozumí. „Jak se můžete bavit o ekonomice s politologem? To je peklo,“ řekl Babiš s tím, že dovoz ruského plynu do EU politici nepřeruší. „Sice to veřejně tvrdí, ale na uzavřených jednáních pak mluví jinak,“ má jasno.

Nadace železné opony pozvala lídra opozičního hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše na debatu. Sál Slovenského domu nedaleko pražského náměstí Republiky praskal ve švech už víc než půl hodiny před začátkem akce. Expremiér vkročil na pódium přesně s úderem půl šesté večer, jak bylo ohlášeno.

Babiš hned v úvodu připomněl, že v pondělí je poslanecký den, který tradičně tráví v Roudnici nad Labem, kde si po volbách otevřel svou regionální kancelář. „Takže možná nemám správný dress code,“ vysvětloval přítomným, proč přišel ve svetru, což ale očividně nikomu nevadilo. „Každé pondělí tam jsem, dnes to bylo s obytňákem. Říkají o mně neustále, že jako poslanec nepracuju, ale tohle přesně je poslanecká práce,“ řekl v úvodu.

Připomněl celou anabázi své politické kariéry, kdy se naštval na politický vývoj a před více než deseti lety začal plánovat založení protikorupčního hnutí. Prozradil, že ani poté, co jeho hnutí v roce 2013 zaznamenalo mimořádný úspěch a těsně skončilo ve svých prvních sněmovních volbách na druhém místě, se jemu osobně příliš nechtělo do vlády. „Pamatuji si, jak jsem se strašně bál stát ministrem financí a oslovil jsem různé lidi, co se k tomu teď vůbec neznají. Pan Singer nebo Niedermayer, který o tom dlouho přemýšlel. Nakonec jsem to šel dělat sám a začalo mě to strašně bavit. Udělal jsem tam velké projekty: kontrolní hlášení, daňová kobra, EET a další věci,“ popsal.

Funkce premiéra ho prý bavila ještě víc. „Důležité bylo hlavně navazování kontaktů, ekonomická diplomacie a samozřejmě účast na Evropské radě. Tam je obrovská výhoda, že pokud tam je něco proti zájmům země, můžeme to blokovat, pokud jste urputný a víte jak na to. Můj přítel Viktor Orbán, který je v politice 30 let, mě tohle všechno naučil. Dneska je to jeden z nejlepších politiků Evropy,“ řekl Babiš.

Dále expremiér poodhalil, jak v praxi vypadají tvrdá vyjednávaní na Evropské radě. „Někdo napíše zprávu, Andreji přijď ke mně. Tam sedí ještě někdo z Evropské komise třeba a já přijdu a řeknu, že chci ještě miliardu euro a oni, že jen 500 milionů. To je jak bazar v Marakéši,“ popisoval bruselské handlování o peníze pro jednotlivé státy.

„Takže na Evropské radě prostě musíte umět jazyk. Jsou tam sice tlumočníci na oficiální jednání, ale to hlavní se vyjednává mimo. Tisková prohlášení, která si čtete, jsou úplně o něčem jiném, než se řeší za zavřenými dveřmi. Když vím, jak to tam funguje, musím se dnes smát, když EU mluví o uplatnění sankcí na ropu po moři, když ropovod Družba pojede dál,“ uvedl a později v reakci na dotaz z publika vyslovil přesvědčení, že strategické energetické suroviny z Ruska nakonec stejně EU neškrtne, protože o něčem sice veřejně v Bruselu jednají, ale pak si mezi sebou řeknou opak.

Věnoval se též praktickému fungování vlády. Jeho menšinová vláda s ČSSD se prý řídila perfektně, protože se nebylo problém dohodnout s Janem Hamáčkem, klidně i přes SMS a vše rychle realizovat. „Dneska zasedají koaliční rady, všechno stále zvažují a nikdo to neřídí. Fiala o ničem nerozhoduje. Fiala rozhoduje maximálně o tom, jakou košili a kravatu si ráno vezme,“ uvedl Babiš k tomu, jak česká vláda nemá šanci ovlivnit ani rafinerie, které v České republice jsou, protože patří buď polskému, nebo maďarskému státu. Orbán tu vlastní i 40 procent distribuce plynu přes Innogy a Fiala se s ním ani nepotkal. Neuvěřitelný! Když chce premiér Fiala mluvit s německým kancléřem Scholzem, volá mu přes Morawieckého (polský premiér, pozn. red.). Česká republika teď nerozhoduje o ničem.

Zopakoval též, že loňské parlamentní volby koalice SPOLU nevyhrála vlastní zásluhou, ale díky pomoci médií a hlavně České televize. „Nejabsurdnější bylo, když mě přepadli v Roudnici nad Labem z Reportérů ČT a ptali se, proč jsem v roce 2014 po zabrání Krymu nezařídil, že už nebudeme brát ruský plyn. Chápete to? V té době jsem byl tři týdny ministr financí, nevěděl jsem ani, kde tam jsou toalety a přemýšlel jsem o tom, co je referátník. Víte, co to je? V normálním světě, ve firmě třeba, když vám přijde dopis, dostanete to hned na stůl, vepíšte tam poznámku a všechno se zařídí. Ve státní správně ten dopis koluje, je tam deset podpisů a všechno trvá,“ stěžoval si na zkostnatělost státní správy.

Fotogalerie: - Babiš na Pryglu

Padl pochopitelně i dotaz na Babišovu případnou prezidentskou kandidaturu. Expremiér zopakoval, že se rozhodne v září. „Jestli nakonec budu kandidovat, hledám k tomu důvody a sám jsem jich moc nenašel. Máme snad už 30 kandidátů na prezidenta,“ kroutil Babiš hlavou a nakonec uvedl, že jedna věc by ho ke kandidatuře motivovala. „Jako premiéra mě strašně bavilo budovat vztahy se zahraničními partnery, což je velmi důležité. Budovat vztahy a pomáhat tím naší zemi, to by mohl být jediný důvod, proč bych kandidoval na prezidenta,“ sdělil doslova Andrej Babiš a sklidil ovace.

Současného premiéra Fialu zkritizoval právě i za chabé budování osobních vazeb se zahraničními státníky. „Macron nabízel Fialovi už dvakrát schůzku a ten to ani jednou nepřijal. Přitom od Francie přebíráme za chvíli předsednictví, to je neuvěřitelné! Já měl osobní vazby s Trumpem, pětkrát jsem s ním mluvil, Macron je můj přítel, a to i teďka, marocký král je můj přítel, thajský a vietnamský premiér, izraelský premiér, s Erdoganem jsem mluvil v jeho paláci na čtyři oči dvě hodiny. Mimochodem, Macron je bez pochyb nejtalentovanější a nejpracovitější politik v Evropě, stále pracuje,“ vyprávěl Andrej Babiš ve Slovenském domě.

