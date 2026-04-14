Maďarsko z ČT? Jiná realita. V ulicích klid, pak přišla noc

14.04.2026 17:45 | Reportáž
autor: Tomáš Měšťan

Zatímco část evropských médií líčí Maďarsko jako zemi na pokraji úpadku, realita v ulicích Budapešti během voleb působila překvapivě klidně a sebevědomě. Filmař a spolupracovník ParlamentníchListů.cz Tomáš Měšťan natáčel mezi voliči vlády i opozice a zachytil nejen podporu Viktoru Orbánovi jako „menšímu zlu“, ale i generační vzpouru mladých, kteří chtějí změnu – po svém.

Foto: Petr Krátký
Popisek: Povolební party před maďarským parlamentem.

Tož, v rámci filmového natáčení mého nového dokumentárního filmu, který se zabývá celospolečenskými-politickými změnami v Evropě, hlavně Mitteleuropa, USA a světě s názvem "Návrat Budovatelů říše", jsme jeli do Budapeště na parlamentní volby, které měly buď ukončit dlouhou vládu Viktora Orbána, nebo ji ještě o něco prodloužit. Natáčeli jsme s lidmi z Fidesz i jejich voliči, ale také s lidmi a voliči strany Tisza.

Budapešť je tzv. "Paříží východu", nicméně co by za to Paříž dala, kdyby dnes vypadala jako Budapešť, neboli "Perla na Dunaji"... Pěkné, čisté výstavní bulváry, korza a ulice, na kterých kromě volebních plakátů a billboardů nebylo vůbec poznat, že jsou dnes volby. Lidé seděli v klidu v kavárnách a na zahrádkách, popíjeli kávu a usmívali se. Apokalyptická vize Maďarska pod vládou "zlého Orbána", jak ji líčila naše mainstreamová média a hlavně veřejnoprávní, byla ty tam. Budapešť, ale i další města jsou dnes moderní... dálnice jsou kvalitní a je vidět, že si Maďaři umějí o "svůj dům" pečovat.


 

Infobox

Volby v Maďarsku.

Tomáš Měšťan o filmu Návrat budovatelů říše


Film se ptá, kam směřuje naše euroatlantická civilizace. V USA nastala konzervativní revoluce, Evropa se vyvíjí a zbavuje se postupně woke teroristů a totalitářů ve jménu liberální demokracie, ilegální migrace ničí evropská města, energetická krize ukazuje zranitelnost kontinentu. Ve filmu vystupují lidé, kteří po léta upozorňují na úpadek Evropy a jsou za to ostrakizováni – politici, vědci, umělci, aktivisté.

Jde o dokumentární, časosběrný film s názvem Návrat budovatelů říše. Jde o volné pokračování dokumentárního filmu Budovatelé říše (2018), který jsem natáčel se studenty FAMU od roku 2015–2018. Mapuje životy aktérů po 10 letech od natáčení prvního dokumentu a následně nových postav. Dokument je natáčen ve formě magického realismu. Účinkující: Martin Konvička, Petr Hampl, Tomáš Měšťan, Emir Kusturica, Curtis Yarvin, Steve Bannon, Petr Bystroň, a další.

Natáčení je náročné, natáčíme po celé Evropě. Hlavně Mitteleuropu, ale chystáme se také do USA. Premiéru chystáme na podzim 2029, tedy 40 let od pádu komunismu ve východním bloku a střední Evropě, bude to taková oslava pádu „liberálního demokratismu“, také právě po 40 letech.

Už jsme natáčeli v Praze, ve Vídni, teď v Budapešti...

 

Natáčeli jsme ruch před volebním štábem Fidesz. Rozhovory se členy strany, jejich voliči, ale i odpůrci. Straníci a příznivci samozřejmě vládu Fidesz podporovali a fandili jí, nicméně byla znát značná nervozita. Viktor Orbán je v politice od svých studentských let, vládnul jako premiér celkově 20 let (mezi roky 1998–2002 s 8letou opoziční rolí, mezi roky 2002–2010 a následně znovu jako premiér 2010–2026), posledních 16 let pak už stabilně. Změnil Maďarsko zásadně, je také potřeba říct, že Maďaři nikdy nebyli "holubičky", tak jak si představují naši liberální demokraté, kteří vesměs pocházejí původem z levicových komunistických kruhů, jako někdejší československý disent. Maďarský disent byl antikomunistický a většinově nelevicový... koneckonců nezapomenutelný koncert rockové kapely Queen na budapešťském Népstadionu v červenci 1986 o tom něco vypovídá, v době, kdy se u nás poslouchal oficiálně třebas Michal David. V Maďarsku nechtěli budovat "socialismus s lidskou tváří", ale v roce 1956 se s komunisty pustili do občanské války... Říkal mi o Orbánovi kdysi jeden chartista historku, kdy jej poznal ještě jako dlouhovlasého studenta v červenci 1989 ve Francii na táboře organizovaném Pavlem Tigridem pro zástupce studentů ze západu a východu, a studenti ze západu, hlavně z Pařížské univerzity Sorbony, tehdy říkali těm studentům z východu, jak se mají skvěle, protože už přece žijí v tom socialismu/komunismu atd... načež se ozval smích a maďarský student vstal od stolu a řekl, "že pokud chtějí, mohou se na socialistický východ přestěhovat, aby to "blaho komunismu" zažili a pochopili na vlastní kůži. Byl to samozřejmě mladý Viktor Orbán.

Orbán, jako příznivec někdejšího západu, však pochopil po svém prvním funkčním období 1998–2002, kdy přivedl Maďarsko do NATO a vyjednal vstup do EU, že svět se mění, zvláště ten na západě, a rozhodl se budovat Maďarsko jako suverénní zemi. Ekonomicky i společensky je po jeho nepřetržité 16leté vládě lépe než předtím a to si uvědomují jak jeho příznivci, tak odpůrci, je však samozřejmě jasné, že za tu dobu nastala i určitá forma klientelismu, ale to je přirozené.

Teď pár úryvků z rozhovorů do filmového dokumentu s příznivci Fidesz, ale i Tisza:

Mladý muž, muzikant, katolík:

"Osobně se mi Orbán nelíbí, ale volím ho, jako křesťan, je to pro mě menší zlo, nemůžu volit někoho, kdo by sem pustil islámské migranty, islámu jsme se úspěšně bránili po staletí a tím i celou Evropu"...

Německý občan, který podniká v nemovitostech a kupuje pro důchodce z Německa domy, kteří se do Maďarska stěhují, protože je v něm klid a bezpečno:

"Jsem německý občan, ale Orbána bych volil, kdybych mohl, mít ho v Německu za kancléře by byla výhra"..

Muž středního věku, Maďar:

"Je už moc klientelismu a s tím spojených problémů, ale Orbána jsem volil i přes to, je potřeba držet směr."

Muž středního věku, někdejší volič Fidesz, dnes volič Tisza:

"Jsem sice naturou orbanovec, ale Orbánovy průsery z posledního půl roku na mě už byly moc".

Muž staršího věku, někdejší volič Fidesz, dnes volič Tisza:

"Podporuju maďarskou menšinu na Ukrajině a Orbánova stopka podpory Ukrajiny pro mě bylo házení krajanů přes palubu".

Natáčeli jsme i s poslancem českého parlamentu Jindřichem Rajchlem (SPD/PRO) v Budapešti v sídle Fidesz, ten přijel podpořit Orbána osobně, sám říkal, "že je také nervózní a doufá, že Orbán vyhraje", nicméně také připustil prohru a bavili jsme se s ním o dalších možnostech v budoucnu Orbána, třebas by mohl usilovat časem o post prezidenta a mezitím si vychovat svého nástupce.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky


Jindřich Rajchl během rozhovoru. (FOTO: Petr Krátký)

Na noční oslavě výhry voličů Tisza, která probíhala na náměstí před budovou maďarského parlamentu a vypadala spíš jako technopárty, se sešli převážně lidé mladého a středního věku a také hodně náctiletých, kteří zažili za premiéra jen Viktora Orbána, byla to více taková vzpoura mladých a revoluce "digitálně internetových dětí nové generace".

Vtipná byla na "technoparty" mladá Němka, pro kterou na jednu stranu je v Maďarsku levno, bezpečno, hezky atp., ale zároveň příliš konzervativně, a oslavovala, "že teď se bude cítit víc jako doma."

Příznivcům strany Tisza vadil víc Orbán jako osoba než jeho politika. Od Magyara by chtěli méně "servility" k Rusku a víc mezinárodní kooperace s "Evropou", ale pro Maďarsko je podle nich tou kooperací míněno hlavně sousedství - Slovensko, Rakousko, Srbsko, Rumunsko, Bosna, Chorvatsko, Slovinsko atd. (neboli bývalé Uherské království). Česko už je dál, Německo ještě dál a Brusel je sice zatím potřeba, ale není nutné od něj přebírat vše bez rozmyslu jako otroci a kolonie a rozhodně chtějí zachovat právo veta v EU. Také chtějí od USA více partnerství než vazalství.



Magyarovi tak volby zjevně vyhrál důraz na místní, lokální věci (korupce, rozvoj, vize), mladou a střední generaci, která už chtěla změnu v osobách, nikoliv však ve směru státu a vize více kooperovat s okolními státy a rozšíření V4 jako V4+ (Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko), což je v podstatě pokračování vize Orbána, "antiorbanismus" ani "pro-EU-ismus" nebylo to hlavní. Následující 4 roky to odhalí...


  • Tomáš Měšťan je filmař a reportér pocházející z Brna. Působil v TV Nova i České televizi, spolupracoval také s mezinárodními médii jako JOJ TV, Russia Today či Fox News. Spolupracuje se serverem ParlamentníListy.cz. Věnuje se dokumentární a publicistické tvorbě napříč Evropou a od roku 2007 vede vlastní produkci BulvarART.cz. Je autorem řady dokumentárních a propagačních filmů, jeho snímek Budovatelé říše získal ocenění na festivalu Elbe Dock i FAMUfestu.

     

Článek obsahuje štítky

Maďarsko , reportáž , volby , Orbán , Fidesz , Měšťan , Magyar , Tisza

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Myslíte si, že česká média podávají o Maďarsku objektivní obraz?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Tomio Okamura byl položen dotaz

Maďarsko

Když tak hájíte Maďarsko, jaký přínos má podle vás pro nás nebo EU jako celek, když je jasné, že je to prodloužená ruka Kremlu a dokonce mu i donáší? To si má EU nechat líbit? To vám přijde v pořádku a přijatelné jednání? Vy byste si snad nechal líbit a spolupracoval byste snad s někým, kdo na váš d...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kombinace olivového oleje a soli umí tlumit bolesti kloubůKombinace olivového oleje a soli umí tlumit bolesti kloubů Denní doba konzumace snídaně a večeře podporující štíhlejší pasDenní doba konzumace snídaně a večeře podporující štíhlejší pas

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

