Tomahawky Ukrajině? Putin varuje před eskalací mezi USA a Ruskem

05.10.2025 18:58 | Zprávy

Před pár dny světem proletěla zpráva, že by Spojené státy mohly Ukrajině poskytnout rakety s plochou dráhou letu, rakety Tomahawk s dlouhým doletem, které by po odpálení z Ukrajiny mohly zasáhnout různé cíle v evropské části Ruska. Teď k této věci promluvil ruský prezident Vladimir Putin. Další vzkaz Západu poslal také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na Ukrajině si také všímají, jak dopadly volby v Česku.

Tomahawky Ukrajině? Putin varuje před eskalací mezi USA a Ruskem
Foto: ČT24
Popisek: Vladimir Putin a Donald Trump

V České republice proběhly volby, ale Rusové mezitím na Ukrajině jednají beze změny. Dál posílají na Ukrajinu své rakety i drony, které mezi Ukrajinci rozsévají smrt. A to i na západě země. Ve městech, jako je Lvov.

Ukrajinci se dál brání a z administrativy Donalda Trumpa zaznělo, že Ukrajinci by mohli obdržet rakety dlouhého doletu Tomahawk, které by mohly zasáhnout cíle v hloubi Ruska.

Vladimir Putin teď vyslal Západu jasný vzkaz.

„To povede ke zničení našich vztahů nebo alespoň pozitivních trendů, které se v těchto vztazích objevily,“ řekl Putin ve videoklipu, který v neděli zveřejnil reportér ruské státní televize Pavel Zarubin. Na videoklip upozornila agentura Reuters. „To bude znamenat zcela novou, kvalitativně novou fázi eskalace, a to i ve vztazích mezi Ruskem a Spojenými státy,“ pokračoval Putin.

Dodal, že tomahawky by mohly Rusku ublížit, ale že by je jednoduše sestřelilo a zlepšilo by si vlastní protivzdušnou obranu.

Teď se zdá být možnost dosažení míru na Ukrajině ještě dál než před několika týdny až měsíci.

Se svým poselstvím se k Západu obrátil i ukrajinský prezident Volodymyr Zeneskyj. Požádal své partnery o posílení protivzdušné obrany Ukrajiny. 

„Rusové dnes opět zaměřili naši infrastrukturu – vše, co zajišťuje normální život našich lidí. Potřebujeme větší ochranu a rychlejší implementaci všech obranných dohod, zejména v oblasti protivzdušné obrany, aby tento letecký teror ztratil jakýkoli smysl. Jednostranné příměří v oblacích je možné – a právě to by mohlo otevřít cestu skutečné diplomacii. Amerika a Evropa musejí jednat, aby Putina zastavily,“ zdůraznil Zelenskyj.

 

 

Sami Ukrajinci si všímají nejen ruských raket, ale i výsledků voleb v Česku.

Server Kyiv Independent upozornil, že vítězství Andreje Babiše může ohrozit dosavadní poskytování pomoci Ukrajině.

„Strana ANO je proti členství Ukrajiny v Evropské unii a nepodporuje pomoc Ukrajině,“ napsal server s tím, že končící vláda Petra Fialy (ODS) rozjela muniční iniciativu, která Ukrajině opravdu významně pomohla. Pomohla zachránit mnoho životů. Do konce roku 2025 prý Ukrajinci skrze tuto iniciativu obdrží asi 1,8 milionů granátů.

Další osud této iniciativy je podle serveru Kyiv Independent minimálně nejasný.

A pokud jde o vstup do EU, server Kyiv Independent připomněl Babišova slova, že „Ukrajina na vstup do EU není připravena“.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

autor: Miloš Polák

