Miroslav Kulhavý: Velmi trapná Zuzana Zlatohlávková

09.04.2026 16:53 | Komentář
autor: PV

V diskusním pořadu na ČT1 se k aktuálnímu tématu sešli Orko Vácha, Ladislav Jakl, Zuzana Zlatohlávková, influencerka Koubková a Václav Cílek.

Foto: Repro ČT
Popisek: Herečka Zuzana Zlatohlávková

Moderovala Jana Fabianová, které se občas do výkonu pletl pan Vácha. Tématem byla m.j. naše sounáležitost se státy střední Evropy, konkrétně se Slovenskem a Maďarskem. Z vyjádření přítomných vyplynulo názorové rozložení, které ovšem bylo známo už předem, a proto je oprávněná kritika nevyváženosti pozvaných, neb zjednodušeně vyjádřeno to bylo čtyři na jednoho; jednoho v podobě pana Jakla.

Váhal jsem s komentářem, ale ve finále rozhodla paní Zlatohlávková; diskusi pojala profesně, tedy jako divadelní představení, a musím dodat, že z její strany šlo o vlastní režii, kde ovšem špatná improvizace měla zelenou. V divadle by ji vypískali, ale zde se jí nedostalo ani napomenutí. Jako škodolibý malý frocek mávala časopisem a vůbec jí nepřišlo, že nápis na zadní straně platí i pro ni: „Kultura se projevuje i v chování.“

Nevím, jak si časopis Reflex platí reklamu v televizi, protože to opakované mávání nic jiného nebylo a pořad to mírně znevažovalo. Druhé mínus vidím v tom, že nebylo stanoveno základní téma, a tím pádem se probíral celý svět a mnohá mravokárná poučení; tedy působilo to dost rozplizle.

Nejsem přímo obdivovatel pana Jakla, ale musím konstatovat, že tu přesilu zvládl s nadhledem. Z celkového dojmu je zřejmé, že ČT potřebuje úředního mentora, který bude v politických sešlostech dohlížet na vyvážené složení účastníků. Václav Moravec sice odešel, ale jak je zřejmé, „jeho duch“ ve složení hostů stále působí a vládne dál.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Zdroje:

https://Vasevec.info

