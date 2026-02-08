Volební sněm Trikolory: Výzva k rezignaci Pavla, řešil se i Kolář

Na sněmu Trikolory v Praze obhájila post předsedkyně strany poslankyně Zuzana Majerová. Do vedení hnutí naopak nově přibyl náměstek ministra spravedlnosti Zdeněk Koudelka, který byl zvolen místopředsedou. Prvním místopředsedou zůstává Petr Štěpánek, dalším místopředsedou je i nadále Otto Černý. Nově se do vedení dostal rovněž předseda krajské organizace Trikolory v Plzeňském kraji Pavel Hrouda.
Delegáti sněmu zároveň přijali usnesení, v němž vyzvali prezidenta Petra Pavla, aby rezignoval na svou funkci. Trikolora v něm prezidentovi vytýká porušování Ústavy a prezidentského slibu, konkrétně v souvislosti s jeho rozhodnutím nejmenovat poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Strana současně poukázala na podle ní nepřiměřený vliv prezidentova poradce Petra Koláře. Právě jemu adresoval předseda Motoristů sobě Petr Macinka později zveřejněné textové zprávy, v nichž žádal o Turkovu nominaci do vlády. Delegáti Trikolory uvedli, že existence takového vlivu bez bezpečnostní prověrky považují za vážné selhání.
„V situaci, kdy prezident nerespektuje Ústavu České republiky, porušuje svůj slib a kdy existuje důvodné podezření, že klíčová rozhodnutí na Pražském hradě činí osoba bez odpovídající prověrky, vyzýváme Petra Pavla k rezignaci,“ shodli se účastníci sněmu.
Trikolora je od loňského října zastoupena v Poslanecké sněmovně. Zuzana Majerová, dříve poslankyně ODS, se do dolní komory Parlamentu dostala na kandidátce hnutí SPD, a to v rámci předvolební spolupráce s menšími subjekty Trikolora, Svobodní a PRO.
Jako hosté na sněmu vystoupili vicepremiér a předseda Motoristů sobě Petr Macinka, poslanec a předseda Svobodných Libor Vondráček, poslanec a předseda PRO Jindřich Rajchl a senátorka Daniela Kovářová. Pozdravná videa zaslali poslanec a ekonomický expert Trikolory Miroslav Ševčík a europoslanci Petr Bystroň (AfD) a Ivan David (SPD). Předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura se pro nemoc nemohl zúčastnit.
